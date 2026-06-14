María del Cerro: “Me encanta desafiarme a mí misma”

A los 41 años, María del Cerro atraviesa uno de los momentos más plenos de su carrera. Modelo, actriz, conductora, influencer y madre de dos hijas, construyó una trayectoria marcada por la versatilidad y la búsqueda constante de nuevos desafíos. Desde aquellos primeros pasos en el modelaje gracias a “Super M” y su irrupción masiva en la televisión de la mano de Cris Morena en “Casi Ángeles”, hasta su presente sobre el escenario del Gran Rex con “Charlie y la fábrica de chocolate”, nunca dejó de reinventarse. Mientras disfruta también del éxito de la segunda temporada de “Margarita”, la artista se anima a un exigente debut en la comedia musical, un género que siempre soñó explorar y que hoy la encuentra atravesando largas jornadas de ensayo, canto, actuación y baile.

En esta charla con NOTICIAS, “Mery” repasa los aprendizajes que le dejó la escuela de Cris Morena, reflexiona sobre el paso del tiempo, la maternidad y el equilibrio entre la familia y una agenda profesional intensa. Además, habla de la complicidad con su pareja de hace 16 años, Meme Bouquet, del orgullo que siente al convertirse en ejemplo para sus hijas, Mila (10) y Cala (6), y del vínculo que mantiene con varias de las amistades que cosechó en el medio artístico, como Paula Chaves, Lali Espósito, Emilia Attias y Cande Vetrano.

Entusiasta, inquieta y agradecida por poder vivir de lo que ama, del Cerro asegura que sigue mirando hacia adelante: después de haber transitado el modelaje, la televisión, la conducción, los realities y ahora el teatro musical, su objetivo continúa siendo el mismo que cuando soñaba desde una butaca del Gran Rex: seguir creciendo, aprendiendo y encontrando nuevas formas de contar historias.

Noticias: Describió el proceso de casting y ensayos para “Charlie y la fábrica de chocolates” como una experiencia bastante emocional, ¿qué sintió con esta apuesta?

María del Cerro: Primero que es un registro totalmente diferente del que venía tocando. Justo ahora salió la segunda temporada de “Margarita” también, donde estoy haciendo full comedia, y esto es otro contraste. Como actriz, está buenísimo tocar diferentes aristas. Me pasó de todo. También para mí es encontrarme de vuelta en el Gran Rex ya desde otro lugar, pensando en que van a estar Mila y Cala sentadas mirándome. Cuando era chiquita iba al Gran Rex a mirar “Chiquititas” y desde abajo pensaba: "Yo quiero estar ahí". Después de muchos años se dio que estuve en “Casi Ángeles” en 2008, 2009 y 2010. Entonces hoy estar desde otro lugar, ya madre, pensando en que Mila y Cala van a estar en el público con la misma edad que tenía yo cuando soñaba con estar ahí, es como que se juntan muchas emociones.

Noticias: Además, en “Casi Ángeles” integraba el elenco de jóvenes y ahora es uno de los “adultos responsables”...

del Cerro: Sí, en un elenco de chicos que la rompen. Tenemos la suerte de estar con un elenco alucinante, encabezado por Rada, con quien no nos conocíamos, no habíamos trabajado nunca juntos y además de talentosísimo es tan versátil, es una muy buena persona, es muy divino. Los chicos son lo más. Seba Almada también es increíble, no nos conocíamos y lo amo. Son todos muy buena onda, buena gente, relajados, te sentís muy a gusto trabajando con ellos.

Noticias: En esta experiencia del musical, ¿qué es lo más desafiante? ¿Bailar, cantar, hacerlo todo junto?

del Cerro: Siento que me desafío a mí misma en cada cosa que hago y esta no es la excepción. Pasé por la actuación, por la conducción, estuve en “Masterchef”, en el “Bailando”, ahora estoy haciendo comedia musical. Me encanta desafiarme a mí misma y son objetivos que me pongo adelante y digo: "Bueno, voy a hacer esto y lo quiero hacer increíble”, y a mí eso me llena de vida. Soy muy apasionada de lo que hago y me alucina eso, esa adrenalina de tener algo adelante e ir por eso.

Noticias: Su carrera artística comenzó con Cris Morena en “Casi Ángeles”, ¿qué le quedó de esa escuela de Cris?

del Cerro: La disciplina. Después de trabajar con Cris, vas a cualquier otra productora y te dice: "Ah, claro, vos venís de trabajar con Cris”, ella tiene una escuela que es lo más. Ya desde chiquitos te hacen saber que es un trabajo, súper disfrutable, pero con la responsabilidad de un trabajo. Cris te deja mucha experiencia en todo sentido, no solamente la disciplina sino también trabajar en equipo, artísticamente, teniendo la posibilidad de llenar teatros, de hacer giras por todo el país y el mundo, también con un equipo alucinante. Me ha dejado un montón de amigos también, con quienes a pesar del paso del tiempo nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando y seguimos teniendo el mismo cariño de siempre. Para mí, haber hecho “Casi Ángeles” fue un antes y un después. Me encantó también haber hecho “Margarita” y haberme reencontrado con Cris después de tantos años desde otro lugar. Estoy muy agradecida de que me haya vuelto a tener en cuenta. Estamos en un país en donde no todos tienen la suerte de trabajar de lo que realmente les gusta. Siempre soy una agradecida de eso.

Noticias: Antes decía que sus hijas van a verla en el escenario del Gran Rex, ¿las ve con perfil artístico? ¿le gustaría que siguieran una carrera artística?

del Cerro: A mí me gustaría que realmente hagan lo que ellas tengan ganas. Cala todavía es chiquita, pero Mila estudia todo, desde piano, canto, comedia musical, baile, así que puede pasar que le siga gustando ese camino. Y puede pasar que en algún momento quiera ir para otro lado y también voy a bancar y apoyar lo que ella tenga ganas.

Noticias: ¿Qué le pasó cuando se vio caracterizada por primera vez como la Sra. Bucket para “Charlie y la fábrica de chocolates”?

del Cerro: Fue muy loco. Estaba yendo a las fotos y no me imaginaba todavía cómo iba a ser el look. Me habían mandado una foto, pero no sabía cómo sería la peluca y todo el vestuario. Y de repente me vi en el espejo caracterizada y me vi como una chiquita. Fue muy loco eso que me pasó, me vi con el color de pelo que es muy parecido a mi color de pelo real y me vi como muy niña. También me encanta interpretar a esta mamá de Charlie tan buena que además plantea el contraste entre lo que es el mundo de Charlie y el mundo de Willy Wonka. Es una historia muy tierna.

Noticias: Van a hacer hasta tres funciones diarias, ¿cómo coordinan con la vida familiar?

del Cerro: Tengo un gran compañero, Meme, que está mucho, los dos somos muy presentes con Mila y con Cala y la verdad es que también tenemos posibilidades de trabajo muy aleatorias. A veces puede pasar que los dos estemos con mucho trabajo y ahí es más complicado, pero nos complementamos muy bien como familia, nos acompañamos mucho y siempre apoyamos mucho lo que el otro tiene ganas de hacer. Me parece que esa es un poco la clave también para estar hace 16 años juntos, de eso se trata un poco la vida, de que cada uno pueda cumplir sus sueños individuales y también poder cumplirlos juntos. Y nosotros vamos mucho por ese camino y creo que eso es una forma de sostén también. Las chicas ya saben que de repente a mamá le toca trabajar dos meses haciendo “Charlie” o “Margarita” y después pasa que estoy full para ellas. Crecieron un poco con esa dinámica y están bastante acostumbradas.

Noticias: Habló de todos los roles que transitó en su carrera, desde el modelaje, la actuación, el musical, la conducción, el reality, ¿hay algo que sea lo que más le gusta? ¿Hay algo que todavía tenga pendiente?

del Cerro: La verdad es que suena muy ambicioso decir que me falta algo por hacer porque he tenido la suerte de hacer tantas cosas y desafiarme en tantos roles que si me preguntas, lo último que venía diciendo es: "Me encantaría estar en un musical". Y de repente fue como que lo visualicé y eso sucedió. Cuando freno un poco, digo: "Wow, no puedo creer todo lo que fui logrando". Mi sueño es seguir desarrollando mi parte actoral y seguir haciendo cosas bien distintas.

Noticias: De esa Mery que arrancó en “SuperM” a esta Mery hoy ya adulta, madre, ¿qué ve de usted misma de ese camino? ¿Está orgullosa?

del Cerro: Estoy orgullosa de todo lo que estoy haciendo al 100%. Me encanta que mis hijas puedan ver a una mamá que va cumpliendo todos sus sueños y que lo disfruta. Eso me hace sentir orgullosa porque me gusta poder dejarles ese legado. A mí lo que más me importa es que ellas el día de mañana puedan hacer lo que tengan ganas de hacer, que sean libres y que tengan un compañero al lado que banque y apoye esa libertad.