Lorna Cepeda: “Los talentos son para poner al servicio de otros”

Si lo teatral conlleva la repetición y cada nueva función requiere de oficio, con “Muertas de risa”, sucede aterrizando en diferentes escenarios todo el tiempo. Para Lorna Cepeda, Argentina no es un punto más: no sólo trabajó varias veces en el país sino que también vivió unos meses aquí (de hecho, su ex marido y su ex cuñado, Diego Torres, son argentinos). “Me encanta Argentina. Siempre es una delicia estar aquí”, asegura.
Noticias: Parece que con Natalia Ramírez, de quien usted fue contrafigura en “Yo soy Betty, la fea”, han hecho una verdadera alianza de amistad y de profesión.
Lorna Cepeda: Pues sí, es una maravilla trabajar con ella. Tiene unos recursos actorales que siempre es una dicha. Es una mujer muy pila, muy inteligente, brillante, productora.
Noticias: ¿Cómo es ir de gira teatral por distintas ciudades de la región?
Cepeda: ¡Ay, pues sí, llevamos desde el año pasado recorriendo ciudades de distintos países, hemos hecho una vuelta bastante grande! Menos mal que nos encanta lo que hacemos, porque esto es cansador. Un día tú te montas en un avión, llegas, te bajas, haces la obra; al día siguiente, otra vez lo mismo.
Noticias: ¡Al estilo rockstars!
Cepeda: ¡Sí, es muy especial! Es muy, muy retador y es bello. El año pasado tuvimos que parar porque grabamos la tercera temporada de “Yo soy Betty, la fea”, que sale en agosto, así que paramos con la obra unos meses. Pero este año estamos al mil por ciento, todo el año. Y es viajar mucho pero es muy chévere; los públicos son muy lindos, agradecidos, es maravilloso.
Noticias: Llevan una propuesta que tiene que ver con la risa, algo muy necesario en estos tiempos.
Cepeda: Exactamente, cuando empezamos a hacer esto, hablamos con el autor de la obra y con Natalia que lo que queríamos era hacer reír a la gente. Porque tienes toda la razón. Uno lo que quiere en estos tiempos es estar un poco ligero, como sentir una ligereza.
Cuenta que hace muchos años un cura le dijo que su profesión tenía la importancia de tocar el corazón de las personas. Hasta ahí, ella cargaba con el mote de superficialidad que puede tener el mundo del espectáculo. Su padre había sido abogado y alcalde de la ciudad y no le había gustado demasiado que Lorna y su hermana, Angie Cepeda, se volcaran a la actuación. Pero las palabras del sacerdote la reconciliaron con su decisión.
Cepeda: Ese padre me dijo: “Usted no sabe la importancia que tiene su carrera para el resto del mundo, para la comunidad”. Y la verdad que ahí empecé a entender todo. Entendí el tema de los talentos: los talentos no son para tus propios servicios, sino para el servicio a Dios, el servicio a los demás.
Noticias: Su decisión vocacional también estuvo muy intervenida por entregarse a esto de que “que se haga tu voluntad”, ¿no?
Cepeda: Sí, yo estudié Psicología, había terminado esa carrera, pero no me sentía feliz, me sentía como que no era el camino que yo debía tomar, aunque es una carrera divina que me ayudó a entender un poco el comportamiento humano. Y un día fue como una rezada de rosario que yo dije: “Virgencita, ayúdame, que hago”, “Diosito de mi amor, si la actuación es para mí, que se haga. Y si no, hazme feliz con la bendita carrera de Psicología o con lo que tenga que ser, pero yo no quiero pasar mi vida en una profesión o en un quehacer que no me haga feliz”. Porque realmente es demasiado importante poder escoger lo que a ti te gusta hacer o lo que tú te sientes que viniste a hacer a este mundo. Es muy complicado estar en un sitio en el que uno cree que no pertenece y ser muy infeliz.
Noticias: Después de eso, le ofrecieron su primer papel y se encaminó su vida actoral. Pero luego tuvo situaciones personales y económicas complejas, mientras criaba a sus tres hijos sola. ¿Se le puso en juego la profesión?
Cepeda: Sí, yo, cabeza de hogar, por supuesto. Entonces, ya sabes, colegios, todo ese tipo de cosas, ya sabes cómo son los costos de tener un hijo. Ahora imagínate tres. Entonces, claro, como todo se te viene encima justamente porque uno no logra salir en el momento del hueco. Digamos, entre más estés en el hueco, más te hundes. Entonces, hay un momento en el que te toca ser resiliente, tener mucha fortaleza y entender que nada permanece igual.
Noticias: Pese a que haya tres temporadas de “Betty, la fea”. Es la evolución, es el movimiento. Si la historia se hubiera quedado quieta en aquel gran éxito de fines de los noventa pretendiendo sostener eso, se hubiera acabado.
Cepeda: ¡Claro! Es que nada permanece igual, todo es movimiento y uno tiene que ir con el movimiento. El problema que uno tiene es que a veces no se da cuenta de que se resiste a este movimiento, a estos cambios. Y uno debería fluir así como las olas, como dicen, en medio del océano, porque así es. Entonces, claro, llegó un momento en mi vida en que yo estaba absolutamente desconectada de toda esta realidad, simplemente tratando de resolver la situación económica.
Noticias: ¿De qué se valía, siendo que su profesión se había puesto en pausa?
Cepeda: Bueno, tuve que hacer cosas: vendí la ropa, vendí los libros, vendí los sillones. Todo lo que tenía lo vendí. Mis hermanas me ayudaron un momento. Ellas, la verdad, estaban firmes conmigo, ayudándome en todo. Mis amigas, mis amigos, o sea, tuve ayuda del mundo.
Noticias: ¿A veces uno padece la soledad pero nunca se está tan solo?
Cepeda: Hay una red de apoyo bastante importante siempre, pasa que uno piensa que está solo, pero no, no lo está. Uno realmente no está solo. Y si tienes la fe, más todavía. Porque es cuando aparecen muchas personas que tú no tienes ni idea. A mí me pasaron muchísimos milagros.
Noticia: ¿La última gran bisagra en su vida fue cuando le detectaron un melanoma hace unos 6 años?
Cepeda: Así es.
Noticias: Allí prometió: “Si sigo viva, voy a vivir feliz y distinto, más ligera, menos estresada". ¿Pudo cumplir con ese propósito?
Cepeda: Sí, claro.
Noticias: ¿Cómo lo hizo?
Cepeda: Es un proceso, no es que eso lo haces y lo prometes de un día para otro sucede, no. Obviamente, tengo una terapeuta increíble, que me ha ayudado un montón. He buscado también por muchas partes tratar de mejorarme, he hecho de todo para mejorar internamente, tratar de sanar heridas. Creo que uno no termina de sanar, uno sigue sanando por el resto de su vida. Pero decidí tratar de tener una vida mejor, más tranquila, más de reírme, más de pasarla bien, más de disfrutármela. Obviamente hay momentos estresantes, no te digo que no. Pero en esos momentos me acuerdo y digo: "Estoy aquí, en este momento, aquí estoy". No es un proceso tan fácil, pero es un proceso en el que sí tienes que ser perseverante.
Noticias: Hay un nivel de confianza, de “si esto está ocurriendo, de algún modo tendré las herramientas”. Es una tensión interesante entre cuánto podemos hacer y cuánto tenemos que aflojarnos para que siga sucediendo.
Cepeda: Mira, hubo una época que me daba ira, fastidio, que me dijeran: "Cambia tú y el resto cambiará". Y de repente me encuentro en esta situación en que, bueno, tuve que cambiar e hice cambios. Me tocó hacer cambios. Tuve como una vaina espiritual como de un año en el que estuve metida haciendo de todo: misas, confesiones, meditación, lo que quieras yo hice. Y en un determinado momento, la magia sucede, empieza todo a cambiar. También cambié de manager en mi profesión, fue un paso muy grande. Hay ciertos cambios que tú tienes que hacer en tu vida. Y, a partir de ahí, cuando tú lo haces internamente, tomas decisiones y así me fueron llevando a volver, gracias a Dios.
Noticias: ¿La primera situación interna a desmontar fue salir del rol de víctima?
Cepeda: Sí, es que decís: “¡Cómo es que me había puesto en ese rol!”.
Noticias: A partir de eso construyó un vínculo amoroso muy diferente.
Cepeda: Claro, por supuesto, es que todo te cambia. Lo único que uno tiene que hacer es ver primero qué es lo que no te sirve de tu vida. Ya cuando tú empiezas a hacer ese tipo de cambio, de repente te aparecen personas o situaciones: te aparece un trabajo nuevo, si te preocupa lo económico; si te preocupa la soledad, de pronto conoces a alguien chévere para ti; o sea, si te preocupan mil cosas, de repente empiezan a aparecer cosas. Pero es después de que tú misma hagas esos benditos cambios.
Lorna se casó con Juan David Morelli, un empresario colombiano que conoció durante la pandemia, en una ceremonia muy íntima, y casi improvisada, en las playas de Cabo San Lucas, México
Noticias: ¿Cómo vive hoy el amor?
Cepeda: Feliz, desde un punto totalmente diferente.
Noticias: ¿Cuánto hace que se casó?
Cepeda: Hace 3 años, pero estamos juntos desde hace 6.
Noticias: No es mucho, pero es una nueva vida que coincide con su transformación interna, ¿no?
Cepeda: Claro, tuvimos que pasar cosas también, eh, pero hoy tenemos una relación de verdad. Gracias a Dios, estoy muy feliz.
Agradecimientos: Fashion designer @sergio_tiradomexico; Hair and make-up @nevarezubaldo_
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