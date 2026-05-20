Andrea Dini: “El lujo silencioso llegó para quedarse”

Andrea Dini no concibe los negocios sin la mesa larga. A Buenos Aires, ciudad que visita por primera vez y que lo ha cautivado por su elegancia europea, no llegó solo: lo acompañan su mujer y sus dos hijos mayores, Francesca y Alessandro. Ambos ya ocupan puestos estratégicos en la compañía, consolidando una transición generacional que parece fluir con la misma naturalidad que el agua. Esta presencia refuerza el ADN de una marca que es, ante todo, un legado. La historia se remonta a 1921, cuando su abuelo fundó una fábrica textil en el "Distrito de los Lagos", cerca de Milán, que producía para las grandes casas de alta costura.

Fue su padre, Paolo, quien durante un viaje a Maine encontró una vela de un antiguo clíper del siglo XVIII con la inscripción "Paul & Shark", sellando el destino de la empresa hacia un estilo de vida ligado al mar. Dini heredó esa pasión y la transformó en una cruzada por la independencia; en un mercado dominado por titanes corporativos, él se resiste a vender, defendiendo la rapidez de decisión y la visión a largo plazo que solo una empresa familiar puede permitirse. Fascinado con la arquitectura porteña, recorrió desde la sofisticación de la calle Arroyo hasta el misticismo del Teatro Colón, encontrando en cada rincón un punto de contacto con sus raíces italianas. Para él, estar en Argentina no es solo una expansión comercial; es sentirse, finalmente, como en casa.

Noticias: Paul & Shark regresa a la Argentina tras casi dos décadas. ¿Por qué eligieron este momento?

Andrea Dini: Porque Argentina está nuevamente abriendo su mercado al mundo. Cuando decidimos poner un pie en Latinoamérica, Argentina era por lejos el país con más clientes potenciales fuera de nuestro mercado europeo. Además, he viajado por muchos países y esta es la ciudad más europea de la región; es muy similar a Madrid o Milán. No es solo un punto estratégico, es una decisión basada en la lealtad que ya existía con la marca. Fue una decisión excelente.

Noticias: ¿Se limitarán a Buenos Aires o el plan de negocios incluye el interior?

Dini: Somos una empresa que prefiere ir paso a paso. Primero queremos consolidarnos aquí, en Patio Bullrich. Pero ya tenemos la mirada puesta en un local más grande para nuestra colección femenina, porque el espacio actual es pequeño para mostrar toda su belleza. Después de esto, quizás el año próximo, tengamos un pop-up store en Bariloche durante el invierno o la época de pesca, y también en Punta del Este o la costa argentina en el verano. Argentina no es solo Buenos Aires, hay también muchas oportunidades en las provincias.

Noticias: Argentina es conocida por su volatilidad económica. ¿Qué señales vio para decidirse por esta inversión ahora?

Dini: Primero, la movida de otras marcas italianas. Tenemos excelente relación con dueños de otras firmas; sé que Dolce & Gabbana se instalará aquí pronto y seguimos esa tendencia. Creo que esta es una tierra de oportunidades. No he visto en otros lugares del mundo un rebote tan espectacular en el deseo de las marcas de lujo por venir tras tantos años de estar cerrados al comercio internacional. Además, el acuerdo Unión Europea-Mercosur es un gran impulso: en ocho años los impuestos serán cero y seremos mucho más competitivos.

Noticias: Usted menciona la elegancia porteña. ¿Qué descubrió mirando a los argentinos?

Dini: El domingo pasado me senté en el shopping a las seis de la tarde simplemente a ver qué pasaba. Me di cuenta de que los hombres son mucho más elegantes aquí que en Europa. ¡Incluso más que en Italia! Fui a un restaurante y vi hombres de traje, muy bien vestidos. Siento que aquí la gente está adoptando el "lujo silencioso", esa cultura de la buena confección y la calidad de los tejidos por encima de la etiqueta extravagante.

Noticias: ¿El argentino es más elegante que el italiano promedio?

Dini: Quizás en Italia estamos un paso adelante en la relajación del traje, pero aquí el hombre se cuida mucho. Es una oportunidad para las marcas locales: o se reinventan frente a la competencia internacional o desaparecerán. Nosotros en Europa estamos acostumbrados a competir a diario con marcas de Francia, Inglaterra o Dinamarca. Eso te mantiene vivo.

Noticias: Hablando de elegancia, Paul & Shark se define como "lujo asequible". ¿Qué significa eso hoy?

Dini: Significa calidad extrema sin los precios prohibitivos de las "supermarcas". Hay mucha gente que ya no se siente cómoda gastando fortunas por una etiqueta extravagante. Nosotros somos artistas de la elegancia funcional. Queremos estar en ese espacio inexplorado entre la alta gama y el lujo tradicional.

Noticias: Su empresa se mantiene familiar mientras sus competidores son absorbidos por gigantes globales. ¿Es una ventaja estratégica?

Dini: Es nuestra mayor fortaleza. No pasar a formar parte de grupos como LVMH o Kering nos da rapidez. En una empresa familiar no hay burocracia. Yo tomo la decisión hoy y se ejecuta mañana. Un CEO de un gran grupo piensa en el corto plazo, en los resultados del trimestre para los accionistas. Yo pienso en los próximos diez años. Mi mirada es la longevidad de la marca. Además, los proveedores y los periodistas están un poco cansados de lidiar con gerentes anónimos que hoy están y mañana no. No quiero ese anonimato. Me apena ver que Italia pierde sus empresas familiares porque los hijos prefieren hacer otra cosa o las venden a grandes grupos.

Noticias: Sus hijos Francesca y Alessandro lo acompañan en este viaje. ¿Qué aportan ellos a una marca con tanta historia?

Dini: Es un proceso de aprendizaje mutuo. A Francesca y Alessandro les di la misma libertad que mi padre me dio a mí; nadie los forzó. Francesca trabajó en Londres antes de volver y Alessandro se incorporó apenas se recibió en San Francisco. Ellos traen aires nuevos. Discutimos mucho sobre Inteligencia Artificial, ¡algo que yo detesto!, pero es su trabajo traerme esas novedades y el mío es abrirles la puerta. Ellos son el futuro.

Noticias: ¿Y qué aprendió usted de su padre y su abuelo que hoy les transmite a ellos?

Dini: De mi abuelo aprendí el oficio diario, el contacto con las máquinas. De mi padre, a no tenerle miedo al mundo. Pero, sobre todo, el respeto por el trabajador. Mi padre me enseñó que no podía construir una cochera para mi auto si no había una para cada uno de nuestros 500 empleados. Trabajamos en un pueblo pequeño de Italia y nunca nos mudamos; hay familias que llevan generaciones trabajando con nosotros. Por eso nunca mudaría la fábrica. Si pierdo a mi gente, que conoce el oficio de generaciones, pierdo la compañía. La interacción social es el alma de la compañía.

Noticias: La sustentabilidad parece ser el gran tema de hoy. ¿Cómo lo bajan a la realidad de la prenda?

Dini: Para nosotros no es marketing, es compromiso. El 95% de nuestro plumón es reciclado. Tenemos un sistema de biofiltración en nuestra sede que reutiliza la misma agua durante años. Pero el verdadero desafío es la interacción con el mundo. El año pasado plantamos 700 plantas de Posidonia en el Mediterráneo —zona de Ibiza y Formentera— para repoblar el oxígeno del mar. Las anclas de los barcos las destruyen y nosotros decidimos actuar. Se lo debemos todo al océano. En diez años, si no eres sustentable, no estarás en el mercado. Para los jóvenes ya es algo obvio.

Noticias: Paul & Shark nació mirando al hombre, pero ahora crece en el mercado femenino. ¿Por qué ese cambio?

Dini: Nos dimos cuenta de que el 80% de nuestros clientes venían acompañados por mujeres que terminaban comprando talles pequeños de hombre para ellas. Además, el mercado del lujo femenino se ha vuelto tan caro que hay un espacio enorme para productos de alta calidad y elegancia real a precios lógicos. Conquistar a la mujer es nuestro gran objetivo para la próxima década.

Noticias: ¿El lujo silencioso es una tendencia pasajera o un cambio de paradigma?

Dini: El lujo silencioso llegó para quedarse, la gente ya no quiere ser un faro de ostentación. Buscan ese saco que saben que tiene una terminación impecable y que podrán usar siempre. Lo curioso es que los más jóvenes son quienes más aprecian esto; sienten orgullo al usar un sweater del padre o una chaqueta de la abuela. Es un símbolo de lujo real que ya no se consigue fácilmente. Paul & Shark ofrece justamente eso: somos artistas de la elegancia funcional.

Noticias: ¿Cómo imagina Paul & Shark en diez años?

Dini: Paul & Shark no es solo una marca de ropa, sino una historia. La imagino como una marca de estilo de vida completa, independiente y dirigida por mis hijos. Mi meta es que, cuando alguien compre una de nuestras prendas, siga sintiendo que lleva consigo un pedazo de nuestra historia familiar, respeto por el medio ambiente y por la artesanía italiana que mi abuelo empezó hace un siglo, y que se mantiene firme frente a un mundo que corre demasiado rápido.