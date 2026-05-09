Juliana Awada: las mejores imágenes de sus nuevas vacaciones sexies

Juliana Awada volvió a ser tendencia, pero esta vez desde las playas brasileras. La empresaria y ex primera dama viajó a Brasil junto a su sobrina Chiara Rossi y eligió dos destinos de primer nivel: Angra dos Reis y Río de Janeiro, donde se hospedó en las sedes del exclusivo Hotel Fasano.

Las imágenes que compartió en sus redes sociales no tardaron en circular: Awada posó sobre la arena con una bikini estampada y sombrero de ala ancha, una combinación que sintetiza ese equilibrio entre elegancia y playa que la caracteriza. Sin estridencias, pero imposible de ignorar.

El hotel elegido acompaña el perfil de la empresaria: diseño contemporáneo con detalles en madera oscura y mobiliario de formas irregulares, integrado al paisaje natural. Entre los highlights del alojamiento, una piscina infinita en terraza con vista al Atlántico y un spa privado donde Awada y Chiara disfrutaron de tardes de masajes y tratamientos en bata, rodeadas de madera y serenidad.

Una de las postales más celebradas la muestra en el balcón vidriado de su habitación, con el mar y las montañas de fondo al atardecer. La imagen condensa el espíritu del viaje.

En sus redes, la propia Awada puso en palabras lo que las fotos ya decían: "Angra dos Reis e Río, la ciudad maravillosa: amaneceres dorados, el abrazo del mar, la naturaleza, la cultura y la arquitectura. Todo al ritmo de la música y los sabores más intensos. Con Chiara, atesorando momentos que quedan en el alma", escribió.

El contexto del viaje no es menor: Awada atraviesa su primer verano pleno como mujer separada, tras la confirmación de su ruptura con el expresidente Mauricio Macri después de más de dos décadas juntos. Lejos de recluirse, eligió reencuadrarse en otra clave: la de una mujer que prioriza su propia agenda, sus afectos cercanos y sus placeres. Brasil, el lujo discreto del Fasano y la compañía de su sobrina parecen ser la respuesta más elocuente —y más fotogénica— a una nueva etapa que ella misma parece decidida a protagonizar en sus propios términos.

Lejos del ruido político y enfocada en su vida personal, la empresaria parece transitar una etapa más serena, donde el descanso y los viajes en familia ocupan el centro de la escena.