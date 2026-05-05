Tomás Escobar: “Apostamos a hacer ficción relevante”

Intuitivo, innovador, hombre de negocios de mirada gélida y aspecto juvenil, Tomás Escobar se convirtió en un símbolo de la precocidad, un self-made man que podía lograr lo que se propusiera sentado delante de una computadora.

Con primaria en Brasil, un secundario en San Juan y vida universitaria en Córdoba, Escobar resultó ser un emprendedor creativo y eficiente. A los 14, tuvo su página web para fanáticos de “Harry Potter”. A los 22 años fundó Cuevana, un sitio que llegó a tener 15 millones de seguidores, parada fundamental para el consumidor dispuesto a ver series y películas en forma gratuita.

Ahora Escobar tiene 37 años y vuelve a apostar en grande. Recibe a NOTICIAS en la legendaria productora de Armando Bó, uno de sus socios junto a Ariel Arrieta en Shorta, la primera plataforma de series originales en formato vertical de América Latina.

En una oficina de la casa ubicada a metros de la cancha de River, Escobar propone la charla, con el entusiasmo propio de los comienzos llenos de promesas listas para convertirse en realidad.

Noticias: ¿Qué es Shorta y cuál es su característica distintiva?

Tomás Escobar: Shorta es una nueva aplicación para ver series pensadas exclusivamente para el celular, para el ritmo con el cual consumimos contenido actualmente. Formato vertical, episodios de dos minutos, hoy la gente está muy acostumbrada a consumir videoclips, mucho TikTok e Instagram, pero no había ficción en este formato, Shorta viene a proponer eso. Podés ver gratis cualquier serie con publicidad o suscribirte si querés evitar los anuncios, igual que en Youtube, buscamos que sea muy accesible para que pueda llegar a un público masivo. Ya está en funcionamiento con las primeras series originales y tenemos nuevos estrenos todas las semanas.

Noticias: Sorprende que uno de tus socios sea Armando Bó, porque hablamos de un formato muy distinto al cine. Es más, podría contribuir a que el público vea cada vez menos cine…

Escobar: Yo creo que es al revés, para mí Shorta es una oportunidad para que la gente vea más ficción y creo que ahí compartimos mucho el espíritu y la misión con Armando. Queremos hacer más ficción y que el talento pueda producir, actuar, contar más historias. Apostamos a hacer ficción culturalmente relevante, con artistas y talentos locales, porque si bien se están haciendo cosas, son pocas. La tele produce muy poca ficción local, el catálogo de Netflix y de otras plataformas es mucho más internacional, las producciones nacionales son esporádicas. En Shorta tenemos más de cuarenta series en marcha, este año vamos a estrenar más de cien con talento argentino, es una propuesta muy interesante e innovadora.

Noticias: ¿Dónde está en el negocio, en las suscripciones?

Escobar: Vimos una oportunidad que nació en China, es un nuevo formato audiovisual complementario de los ya existentes, que viene a crecer dentro de la audiencia digital, un público masivo de miles de millones que hoy consumen durante todo el día estos videos cortos. Ahí vemos una ventana para que nuevos talentos, nuevas productoras, gente del mundo del cine, de la televisión y de las redes tengan una voz innovadora dentro de un formato mucho más eficiente de producir. O sea, es más barato hacer series cortas y eso redunda en que podamos darle oportunidades a mucha gente que si no hoy no estaría haciendo ficción. Como Shorta, nosotros monetizamos y distribuimos, por un lado, tenemos publicidades y un modelo de suscripción. Nos encargamos de eso y también colaboramos con las ganancias de cada serie, compartiéndolas con todos los involucrados en generar los contenidos. Es un desafío producir ficción en un ámbito cien por ciento privado, sin incentivos fiscales, pero creemos que puede ser viable y apostamos a que la industria crezca.

Noticias: ¿Sos optimista con respecto a que estas series verticales puedan contribuir al crecimiento y ampliación de la industria audiovisual?

Escobar: Sin dudas, creo que dejó de haber ficción y comenzó a popularizarse muchísimo contenido generado por usuarios. Esta es una forma de empezar a resignificar la ficción en este nuevo formato y usarlo como vehículo para expandirla, porque la gente ya venía consumiendo más videos y contenidos generados por usuarios que producciones tradicionales. Una serie nuestra tiene, en promedio, 40 capítulos de entre un minuto y medio y dos minutos, todos sumados equivalen a una película corta. Definitivamente la idea es complementar los formatos que ya todos conocemos y meternos en un riesgo creativo más grande.

Noticias: ¿En qué consiste ese riesgo creativo?

Escobar: La ficción siempre ha requerido una inversión muy alta con un retorno riesgoso, por eso muchas producciones ni siquiera llegan a realizarse o tardan muchos años en ver la luz. Yo creo que el formato vertical y segmentado habilita un mayor riesgo creativo porque va a generar nuevas ideas. También elimina un poco la burocracia, pone a disposición del espectador qué es lo que terminará funcionando, abre ese juego y puede escalar a otras ventanas o formatos.

Noticias: ¿Sentís que es una buena oportunidad para figuras que están arrancando?

Escobar: Totalmente, estamos descubriendo un montón de talento joven, es increíble lo bien preparados que están y las cosas que pueden hacer. Hablando con chicos de entre 10 y 15 años, si les preguntás qué quieren ser de grandes, la mayoría te dice youtuber o creador de contenido. Es un fenómeno global, pero creo que particularmente en Argentina tenemos una tendencia fuerte a la creación de contenido audiovisual, somos un país con gran identidad cultural y está en nosotros contar historias, el desafío es poder hacerlo viable y llegar a audiencias masivas. Shorta va dirigida al público que gusta de mirar contenido en su celular, entendemos que hoy hay una tendencia clara donde los jóvenes prefieren eso porque ya nacieron con el ritmo de las redes sociales, pero nuestra idea es construir sobre esa base y llegar a espectadores de distintas generaciones.

Noticias: ¿Vos le acercaste esta idea a Armando Bó para generar el proyecto?

Escobar: Hubo una sinergia, yo viajé a China con el otro socio de Shorta, Ariel Arrieta, y un grupo de emprendedores. Ahí nos quedamos sorprendidos por la industria de series verticales que desarrollaron, es el nuevo Hollywood de los chinos. Cuando lo dimensioné, me di cuenta de que obviamente este va a ser un fenómeno muy grande, porque todos estamos muchas horas al día con el celular y poder hacer algo distinto, con otra calidad, nos pareció una oportunidad espectacular. Así que cuando volvimos fuimos a verlo a Armando y rápidamente congeniamos en que era una ocasión para llegar a la audiencia que hoy al cine le está costando conquistar. Lo vimos como una manera de trazar puentes entre lo audiovisual y las nuevas generaciones. Yo empecé con Cuevana a los 19 viviendo en Córdoba, desde chico me apasiona el tema, en ese entonces mi mayor interés no eran las películas sino las series, pero lo audiovisual me toca una fibra y ahora con Shorta lo estoy ratificando.

Noticias: Se ve que pensabas desde chico en la ficción porque tuviste un sitio dedicado a Harry Potter, ¿no?

Escobar: Sí, tenía 14 años y ese sitio fue la puerta para empezar a meterme en el mundo de la tecnología, ahí comencé a programar. Me di cuenta desde chico que a mí lo que me interesaba era crear y encontré en Internet el vehículo para hacerlo y llegar a un montón de personas de distintos países desde mi casa. Eso me flasheó, tomé conciencia de lo increíble que era estar en San Juan y que viera mi contenido alguien en la otra punta del mapa, eso me dio el empuje para pensar cosas que fueran realmente globales. De hecho, así nació Shorta también, desde Argentina, pero con una visión expansiva, ya estamos haciendo preproducciones en México y en España con idea de seguir escalando a Brasil y a Estados Unidos.

Noticias: ¿En Argentina, Cuevana terminó por la llegada de Netflix?

Escobar: Mirá, lo de Cuevana fue producto de una conjunción de cosas. En primer lugar, Cuevana nació como un producto hobby y jamás hubiese dimensionado la escala que tomó. Cuando empezó a crecer, mi idea fue siempre acercarme a la industria y tratar de encontrar una forma de transicionar de la distribución de DVDs al mundo del streaming a través de Cuevana. Me reuní con las majors para encontrar una manera viable de licenciar los derechos, armar un modelo de negocio que fuera atractivo para todos y no lo logré. El camino era muy difícil, había muchos intereses en el medio. Un poco terminé cerrando Cuevana porque no veía con claridad cómo podía encauzar ese cambio junto con la industria y no quería seguir de otra manera. Creo que Netflix lo capitalizó muy bien porque ya había una audiencia en toda Latinoamérica con más de 15 millones de usuarios acostumbrada a consumir online. Justamente por eso Netflix decidió que su primer mercado para desembarcar después de Estados Unidos fuera Latinoamérica. Hoy creo que encontré la fórmula para integrarme a la industria con mi propio estilo, sin conformar a las normas, proponer algo innovador está en mi esencia.