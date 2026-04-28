Dalia Gutmann: “El humor es una manera de procesar la angustia”

Ser varón y asistir a una función de “Experiencia Dalia Gutmann” repleta de mujeres que festejan cada cuadro de este unipersonal cual fans de una banda de rock es en sí toda una experiencia. Y aunque uno no sea el destinatario original de su trabajo, con un humor catártico y emocional, la standapera se las ingenia para no dejarnos afuera. Afuera de esas experiencias tan femeninas que —según ella— "le arruinan la vida" y que, sin embargo, consigue convertir en comedia.

A poco de nuevas presentaciones en el Teatro Astros —la próxima, el 29 de abril— y actuaciones en otras salas del país (más info en www.daliagutmann.com.ar/), Dalia Gutmann habla aquí con NOTICIAS sobre su última obra —premio Estrella de Mar 2026 como “Mejor espectáculo de humor”—, de sus 20 años en pareja con Sebastián Wainraich y la relación con sus hijos adolescentes.

Noticias: “Experiencia...” habla de manera autorreferencial de las mujeres. ¿Siempre hizo stand up con esta temática?

Dalia Gutmann: No. Cuando uno empieza, no tiene un estilo propio. Además, cuando empecé en 2004 el feminismo aún no había irrumpido y las pocas comediantes que había en esa época queríamos que a los hombres también les gustara lo que hacíamos. Aparte, los primeros profesores de stand up nos sugerían que evitáramos temas como estar indispuestas porque aburrían. Pero lo decían porque creían que nos estaban ayudando, no de machirulos.

Noticias: ¿Cuándo y por qué comenzó con estos temas?

Gutmann: Empecé en 2011. El tema siempre me interesó; pero recién empecé ahí porque que una mujer haga sus propios guiones es diferente a que los escriba un varón, que sólo puede intuir los sentimientos de una mujer. Comencé con “Cosas de minas”.

Noticias: Que lo hizo unos nueve años.

Gutmann: Sí. Empecé como anfitriona de otras mujeres que invitaba y luego lo transformé en un unipersonal porque tuve la oportunidad de empezar a viajar con él; y viajar con más gente lógicamente es más caro.

Noticias: Entre “Cosas de minas” y “Experiencia...” hizo “Tengo cosas para hacer”, que temáticamente era más amplio, ¿no?

Gutmann: Sí. Lo estrené en 2021, pospandemia, y ahí intenté hacer algo para un público más general, pero no me sale. A mí me interesa todo, pero lo mío es el mundo de las mujeres, leo sobre psicología femenina, el cerebro de la mujer, las hormonas.

Noticias: ¿En qué se diferencia “Experiencia...” de sus anteriores unipersonales sobre la mujer?

Gutmann: Yo siempre hablo de los mismos temas. Básicamente, de los vínculos y las emociones. Sólo que en 2011 tenía una cosa para decir, en 2021 otra y ahora otras más propias de mi edad, que antes no pensaba.

Noticias: ¿Cómo viven los varones un show suyo sobre la mujer?

Gutmann: En general acompañan a su novia o esposa y siento que lo pasan bien, que no los excluye. Es como si escucharan una charla de amigas, posibilidad que no siempre tienen (risas).

Noticias: Desde hace un tiempo tiene como directora a Mariela Asensio. ¿Por qué?

Gutmann: El stand up tiene eso de quien lo hace también lo escribe y lo dirige.

Noticias: Justamente, por eso se lo pregunto.

Gutmann: En un momento de “Cosas de minas”, allá por 2015, me pasó que necesité que no recayera todo en mí. Mariela me aportó una cosa más teatral, una mirada de la puesta en escena, las luces, el vestuario. Una mirada externa que el stand up no suele tener. Ella me sigue en lo que me va fluyendo, pero con indicaciones como “está muy descompensado el espacio, estás haciendo todo en un mismo lugar”.

Noticias: Una vez dijo que el stand-up es el arte de hacerles creer a los espectadores que todo está improvisado. ¿Cómo lo toman cuando les revela que no es así?

Gutmann: Es como cuando vas a ver a un mago, donde sabés que está todo armado y el tipo lo repasó mil veces. En el momento en que está viendo el show, el público se olvida de que yo todo lo guioné. Lo que le importa es ir y reírse.

Noticias: ¿Es distinto hacer stand up en teatros como el Astros o el Maipo, donde también actuó, a hacerlo en un bar, para menos gente? ¿En un ámbito más pequeño, el ida y vuelta no es más intenso?

Gutmann: En ese sentido, yo soy “old school”, no interactúo mucho con el público. Para mí, el espectáculo lo tiene que dar el que está arriba del escenario. No critico a quien lo hace de otra forma; y de hecho a algunos les va muy bien así. Sólo digo que esa propuesta no va conmigo.

Noticias: La gacetilla de prensa de “Experiencia...” habla de hacer humor con cosas que les “arruinan la vida a las mujeres” y en una vieja entrevista dijo “la vida es sufrimiento”. ¿Hago mal si asocio una cosa con la otra?

Gutmann: ¿En serio dije eso?

Noticias: Sí.

Gutmann: Como todos, he pasado por momentos oscuros, pero no, no... El día de esa entrevista he de haber estado en un muy mal momento (risas).

Noticias: Bueno, me quedo más tranquilo.

Gutmann: Sí, sí (risas). Para mí, cuando de sus fantasmas —que todos los tenemos— uno logra hacer algo humorístico, es muy enriquecedor. El humor es una manera de procesar la angustia, y eso también puede ayudar al público. Yo en mi primer libro escribí. “El que hace humor ha pagado por ello”. Y lo dije porque creo que a los comediantes de stand up quizás nos costó más encajar que a otros, que fuimos más “buscas”, que tuvimos que pagar un peaje para llegar a nuestro material.

Noticias: En eso de buscar, antes del stand up, estudió locución…

Gutmann: Yo empecé varias carreras, pero no encajaba en ninguna. Y como me gustaba la radio, luego me anoté en locución. Estudié con mucha pasión, pero con el tiempo empecé a sentir que decir sólo la hora y la temperatura no me terminaba de llenar. Eso recién lo encontré con la comedia.

Noticias: ¿Y cómo llegó a ella?

Gutmann: Estaba como notera en un noticiero de Canal 9 y como casi todo lo que tenía que cubrir era muy triste, decidí anotarme en un curso de stand up. Empezó como un hobby, pero rápidamente se me fueron abriendo puertas y me di cuenta de que si me lo tomaba en serio, podía ser mi trabajo. La primera vez que pude integrar la locución con el humor fue en “AM”, un programa que conducían Leo Montero y Verónica Lozano por Telefé.

Noticias: En otra entrevista dijo que, como comediante, no se termina de hallar encarnando un personaje en una ficción.

Gutmann: No tuve muchas de esas experiencias. Por ejemplo, en “Campamento con mamá”, una película que hice con Natalia Oreiro y Pablo Rago en 2024, lo pasé genial, pero no me banco mucho estar esperando a que me llamen o saber si quedé o no para un papel. Eso fue como ir a jugar un rato a otra cosa.

Noticias: Hacer un papel dramático ni ahí, ¿no?

Gutmann: En “Campamento...” había una escena emotiva donde tenía que llorar y me metí tanto en la situación que terminé llorando de verdad y no podía parar. Eso es lo más cercano a lo que me preguntás, pero no tengo como fantasía un rol dramático. Lo mío es la comedia, y además de mis shows, ahora también empecé a producir a otras mujeres del stand up y dirijo a Julieta Otero en su unipersonal “No me acuerdo de las cosas” en el Picadero.

Noticias: ¿Alguna vez pensaron con Sebastián en hacer algo juntos en teatro?

Gutmann: Lo veo difícil porque a los dos nos gusta estar a la cabeza de los proyectos y la pasaríamos mal. Si alguna vez nos ven trabajando juntos, será porque estamos debiendo mucha guita (risas). Aparte, la sociedad sigue siendo machista y, laboralmente hablando, nada me interesa menos que ser “la mujer de”. De hecho, cuando a Sebastián lo llamaron de Canal 13 para conducir “La noche perfecta”, me propusieron participar y dije que no.

Noticias: Pero en el teatro Sebastián sería “el marido de”, porque a él se lo identifica más con la radio y la TV.

Gutmann: Sí, no sé. Ya bastante tenemos con ser padres de dos chicos, lo que nos obliga a negociar un montón. Si hasta ahora cada uno hizo su propia carrera, ¿por qué mezclar las cosas?

Noticias: ¿Cuán importante es el humor entre ustedes?

Gutmann: Yo creo que criar hijos es un quilombo y eso inevitablemente afecta a la relación, pero ahora que Kiara y Federico están un poco más grandes, pudimos recuperar el humor que habíamos perdido por todas esas cosas.

Noticias: Ha contado que Kiara suele ser muy crítica con su trabajo, pero ahora la tiene como asistente en el teatro. ¿Cómo hizo?

Gutmann: Yo no le dije nada, surgió de ella. Ahora que terminó el colegio secundario y quería hacer algo, empezó a ir sola y yo chocha. Es todo muy reciente y no me quiero adelantar, pero me parece que hay algo de esto que le atrae.

Noticias:¿Y el varón?

Gutmann: ¡Ay, mi vida, mi bebé! Bueno, mi bebé no, porque ya tiene 13 años y estoy haciendo un laburo muy fuerte para no infantilizar a mis hijos. Federico es otra onda. Le gusta el teatro y hace teatro, le gusta mucho la música, ve cine. Todo lo que te pueda decir sobre mis hijos va a sonar a cliché, pero de criarlos es de lo que más aprendo en la vida.

Sergio Núñez / X: @sergei_nunez

por Sergio Núñez