Eugenia Tobal: “Me desafío a mí misma todo el tiempo”

Eugenia Tobal se levanta cada mañana muy temprano para llevar a su hija al colegio, pero últimamente necesita volver a la cama y acurrucarse en el sueño al menos una hora más. “El chat de mamis, una comedia en el cole”, la obra a la que le pone el cuerpo en el Multitabarís, le demanda energía y despliegue físico, además de actoral. Cuando es “Becky”, está en permanente movimiento, un movimiento por momentos espasmódico que controla poco. Tanto que cada vez que se baña, descubre un nuevo moretón. Eso le importa poco. Más bien se enamora de la magia de la actuación, que hace que esos golpazos le pasen inadvertidos a ella, Eugenia, mientras que perder una uña postiza en escena le destroce el alma y llene de ansiedad a su Becky.

Noticias: ¿Cómo construyó un personaje que juega en el borde?

Eugenia Tobal: Fue difícil. Como fui una de las primeras que estuvo en la obra, me dieron para que vea dos personajes. Cuando leí a Becky, aunque originalmente no era exactamente así, le detecté algunas cositas que me parecían interesantes para que se me viera de otra forma. El otro personaje era un poco más parecido a lo que suelo hacer. Pero me gusta jugar a desarmarme, a desarmar a Eugenia, y componer otra cosa. Ahora cuando empecé a trabajarla fue caótico.

Noticias: ¿En qué sentido?

Tobal: Me encontré en un caos, porque además no tiene tanto texto, entonces había algo de la composición corporal que me tenía que concentrar en encontrar. Fui creando el monstruito con toda la parte física, sus uñas, su caminar, su manera de hablar. Al principio, sufrí cierto colapso de “esto es border”. Pero, gracias a estar presente todo el tiempo, con el personaje puesto en mi cuerpo, encontré el equilibrio. O sea, yo no me escapo nunca de Becky, ella está presente en toda esa maqueta que es, es verdadera. Entonces cuando la verdad habita en el personaje no hay manera de que te pases. Y más allá de ese envoltorio tan colorido que tiene, es la más humana, la más empática. Entonces defender esa parte más profunda de Becky es defender su verdad.

Noticias: Y termina robándose los aplausos.

Tobal: Sí, hay una devolución muy hermosa de la gente, que honestamente no me la esperaba o sí. Pero que no fue compuesta para recibir tantos elogios. Siento que lo hice por mí, para que me vean también en una faceta de comedia que creo que no me tienen tanto.

Noticias: ¿Encontró algo que la acercara a Becky?

Tobal: Creo que lo más próximo que tengo con ella es la humanidad y la verdad que tiene, el personaje con su color y yo con el mío. Yo soy muy frontal, me gusta mucho la verdad, la sinceridad.

Noticias: ¿Cómo maneja la sinceridad brutal en el ambiente artístico?

Tobal: Cuando era más jovencita me costaba. Pero siempre había un destellito donde yo marcaba una diferencia porque me acuerdo que mamá tenía eso de “no digas que no a ese trabajo, es trabajo”. Y yo le decía: “Mamá, me están pagando dos con cincuenta, me merezco más”. Yo tenía eso. Por suerte, siempre hice cosas que me generaron placer. Ahora, con el camino un poco más recorrido en cuanto a la profesión, me da la tranquilidad de poder estar donde quiero estar. Además, la realidad del trabajo también se va modificando y hay que aggiornarse.

Noticias: Es bastante mandanda, se animó a la conducción de “Escuela de cocina”, a ser parte de “MasterChef Celebrity”…

Tobal: Uy, sí, ahí voy, experimentando, porque creo que uno es un montón de experiencias, es como probar y saber qué es lo que uno es capaz de hacer. Por eso digo que yo no me voy a quedar con las ganas, lo voy a intentar. Me puede ir bien o no, pero me desafío a mí misma todo el tiempo. Nunca tranquila yo.

Noticias: También usa las redes sociales para generar contenido, por ejemplo con unos recorridos turísticos por Buenos Aires, ¿tiene auspicio del gobierno porteño?

Tobal: No, pero estamos buscando sponsors (risas), marcas que puedan acompañar y ampliar el proyecto a otros destinos. Siempre fui de correrme un poco de lo solamente actoral.

Noticias: En la vida real, ¿cómo se lleva con los chats del colegio?

Tobal: Yo soy de las mamis que están ahí y quieren resolver. También tengo el chat paralelo de las mamis que me ayudan a resolver las cosas más rápido que no entiendo de los 84 mensajes que aparecen en el otro grupo. Y además soy de las más grandes de edad, entonces lo que a veces sí me hace ruido, y eso se ve en la obra, es que el problema no son los niños, sino que somos los padres que inculcamos en los niños cosas que los niños no representan. Porque los chicos son sabios, son nuestros maestros.

Noticias: Ser una mamá más grande, ¿le permite mirar las cosas desde otro lugar o siente que llegó tarde?

Tobal: No, lo vivo con mucho más de relajación que como “llegué tarde”. No es lo mismo ser mamá de una nena de 6 con 50 pirulos que con 40 o 38, como las mamis que tengo de amigas del cole. Son miradas distintas, son recorridos distintos y cada uno es la mamá que es en el momento que le toca. Yo, por suerte, me descubro hoy mucho más asentada, los 50 me pegaron re bien, la verdad.

Noticias: ¿Pudo relajar un poco la exigencia de ser la madre perfecta?

Tobal: ¡Sí! No seamos perfectas, no seamos mamás perfectas porque no existe. Recuerdo que a mi mamá le decíamos que era una súper girl, ella lo daba todo y más. Y, a veces, no podía y bueno, se terminó enfermando y se murió con un cáncer. Digo, hay algo de la exigencia, de tener que estar siempre, o sea, doy lo que puedo hasta dónde puedo, pero es mi naturaleza. Fui siempre de la misma forma y me gusta que Ema vea que la mamá va al frente, que encara. Pero me di cuenta de que tengo que mostrarle también a una mamá que no puede. Hace dos años empecé a notar que Ema tenía como una exigencia a querer hacer todo bien y que se frustraba mucho cuando no le salía algo. Fui a hablar con la maestra y me hizo una reflexión que dije “es por acá”: ella me preguntó si Ema veía que yo me equivoco. Empecé a entender que no estaba tan bueno que todo sea perfecto. Hay que entender que como mujeres y como mamás tampoco podemos todo, no somos Súper Woman, somos humanas, vamos aprendiendo sobre la marcha.

Noticias: En esto de reconocer límites, leía que no buscará más un embarazo y que tiene embriones congelados, ¿ya decidió qué hará con ellos?

Tobal: Tenés posibilidad de donarlos para investigaciones científicas, desecharlos o donarlos a otra mujer. Yo todavía los tengo en reserva, están ahí, pero como a mí me ha ayudado muchísimo la ciencia, son embriones que posiblemente vayan a donaciones para investigaciones científicas y que de acá en adelante se mejore 100% la posibilidad de que las mamás que quieran postergar su maternidad puedan ser mamás de mejores maneras.

Noticias: Otra vez aparece su costado resolutivo.

Tobal: Y sí, porque también soy de la idea de que no te podés quedar instalada como en un padecimiento constante sobre un tema, tenés que atravesarlo y seguir porque la vida es corta.

Noticias: ¿Esa conciencia de lo finito termina siendo un motor?

Tobal: Total, por eso te digo, me pegaron bien los 50 porque llegué a ese punto de entender que a partir de ahora lo que resta es ganancia. Ya lo decreté, lo digo en todas las notas y lo sigo decretando porque así va a ser: quiero llegar hasta los 100 años.

Noticias: ¡Leí que quiere superar a Mirtha Legrand!

Tobal: Quiero superar a Mirtha así como está Mirtha, eh: espléndida, lúcida, hermosa. Pero claro que hay una cosa de vértigo cuando entendés que lo que viviste hasta ahora uno creía que era eterno y no. Y después de la muerte de mi madre… Su enfermedad fue inesperada porque mamá era una persona muy sana y se alimentaba bien, no fumaba. Pero sí, tal vez todas esos silencios y esas angustias y esos padecimientos que tenía por nosotros y por la vida, y por vaya a saber qué otras cosas de su pasado, todo eso hace mella en algún lugar. Entonces soy consciente de que hay que vivir la vida más liviano, decir las cosas que hay que decir, expresar las emociones y poder sacar todo para afuera. Creo que hay un cambio de era muy grande y si uno no evoluciona, se queda en el camino.

Noticias: ¿Qué hace para eso?

Tobal: Por suerte, me gustó siempre experimentar, ir hacia adentro, hice terapia muchos años, leo, me conecto con mi interior. Para mí la pandemia hizo un clic muy grande en los que entendieron que hay que hacer un cambio profundo desde adentro. Yo me sumo a ese grupo. Hay que encontrarse a uno mismo, sino te quedás pataleando en el aire.