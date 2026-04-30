Tatu Glikman: “Me preparé toda la vida para este momento”

Heredera de la tradición del melodrama más clásico, “Amor animal” cuenta la atracción fatal entre dos jóvenes representantes de clanes antagónicos. Un encuentro fortuito en una fiesta, una noche de intimidad inevitable y un crimen cometido en defensa propia que desata la tragedia.

El showrunner Sebastián Ortega y los guionistas de “Graduados” y “100 días para enamorarse”, junto al oficio de Paula Hernández, Pablo Fendrik y Guillermo Rocamora en la dirección de los ocho episodios de la serie, utilizan todos los recursos disponibles para retratar un combo de sexo, violencia y música urbana, con los bandos bien diferenciados. Por un lado, los chetos nihilistas que parecen surgidos del universo de Bret Easton Ellis, seguidores del legado de los niños ricos que tienen tristeza promovidos por la coyuntura menemista. Ese vacío existencial de los personajes adinerados contrasta con las urgencias vitales de los seres marginales liderados por un capo narco encarnado por Ariel Staltari.

En un elenco con figuras como Franco Masini, Santiago Achaga y Valentina Zenere, la actriz y cantante Tatu Glikman se destaca en el rol de Kaia, una rapera que sueña con un destino mejor pero que no está dispuesta a traicionarse en el camino para poder triunfar. Glikman sorprende con su aproximación genuina al personaje y a la historia que se quiere contar, transmite verdad en lo que hace desde la más absoluta naturalidad.

Entusiasmada por su primer protagónico y en una racha que incluye también su debut en la nueva plataforma de series verticales Shorta con la ficción “Verdad o shot”, Glikman recibe a NOTICIAS para charlar sobre los vericuetos de su profesión en la actualidad.

Noticias: ¿Viste alguna versión de “Romeo y Julieta” o de “Amor sin barreras” para preparar tu personaje en “Amor animal”?

Tatu Glikman: No volví a verlas para prepararme, pero sí he visto las películas a lo largo de mi vida y he leído “Romeo y Julieta” en la secundaria. Igual estuviste cerca porque desde la producción nos pasaron pelis de referencia para cada personaje, pero construimos a Kaia desde cero. Yo en un momento pregunté: "¿Esto está basado en algún artista del trap en especial?", dijeron que no, que íbamos a crearla además de con el guión con las letras de las canciones y con el vestuario. Así fue, no hubo una referencia de una artista existente.

Noticias: Este es tu primer protagónico, ¿cómo te preparaste para semejante responsabilidad?

Glikman: Un poco siento que me preparé toda la vida para este momento, entonces tuve tiempo (Se ríe). Por suerte hubo un equipo bárbaro, si pedía más ensayos, me los daban, sobre todo con el baile. Si de repente había una coreografía para una escena y me daban dos ensayos, yo pedía siete. Soy actriz, pero toda la vida hice clases de canto y de baile, así que cuando llegó el momento dije: “Qué bueno que estoy al tiro”. Otra cosa para destacar es que tuve una coach vocal. Fue una preparación espectacular respaldada por un equipo muy puntilloso.

Noticias: Muchos te recordamos en la serie “En el barro”, también con Sebastián Ortega al frente. ¿Notás similitudes entre ese universo y el de “Amor animal”?

Glikman: No en cuanto a cómo se muestra el sexo, por ejemplo, creo que en la serie “En el barro” estaba muy presente el mundo de OnlyFans, acá es más natural, son jóvenes teniendo sexo. Pero sí encuentro algunos puntos de contacto quizás en el mundo de la marginalidad, aunque en otro nivel, porque Kaia no está en la cárcel, simplemente vive en un barrio precarizado. Pero obviamente a Sebastián le gusta mucho ese universo y lo sabe ilustrar muy bien.

Noticias: Es imposible no prestar atención a la remera que tenés puesta porque es de “Una mujer bajo la influencia”, la película de Cassavetes. ¿Sos muy cinéfila?

Glikman: Sí, me encanta el cine. ¡En la pandemia me puse a ver películas que no había visto en mi vida! Mi pareja es director de Arte, así que, por ejemplo, veíamos todas las de Tarkovsky, hasta ese momento yo no tenía idea. ¡Ahí tomé conciencia de que había más directores que Scorsese! (se ríe) Me puse a ver un montón de cine, a descubrir autores y hoy no pasa un día en el que no vea una película.

Noticias: En “Amor animal” volvés a coincidir con Valentina Zenere después de “En el barro”. ¿Se hicieron muy amigas?

Glikman: Sí, nos conocimos en el rodaje de “En el barro”, pero la conexión entre nosotras arrancó sobre el final. Hubo un bache en el trabajo, nos pusimos a charlar y Valen me dijo: "¿Querés subir a mi camarín y almorzamos juntas?". Ahí se dio algo especial, ¿viste cuando te enamorás de alguien a primera vista? ¡Me enamoré de Valen, amistosamente y nunca más paramos de hablar! Fue muy loco, nos fuimos de vacaciones juntas, nos tatuamos y todo. ¿Viste esas parejas que decís: “No van a durar nada porque van demasiado rápido”? Bueno, esta amistad lo desmiente, somos como hermanas desde hace dos años.

Noticias: En la serie “En el barro” tuviste como compañera a María Becerra y en “Amor animal” hay varios cameos de cantantes, entre ellos el de La Joaqui. Se nota que te gusta mucho la música. ¿Qué artistas escuchás?

Glikman: Últimamente estoy muy obsesionada con una rapera que se llama Tierra Whack, también hay otra cantante que ahora mismo me gusta muchísimo, se llama Noga. A mí a veces las canciones se me dan visualmente, me fijo mucho en los videoclips. En algún momento de este año voy a sacar mi propia música y la gente de mi equipo me dice “¡Pensá en las canciones , no tanto en el video!" (Se ríe). Soy amplia musicalmente, escucho de todo, un día me tomo un mate con Seru Giran de fondo y a la noche estoy a pleno con Nicki Nicole. No hay una línea muy consecuente...

Noticias: Vos hablás muy bien inglés, ¿tenés la idea de aplicarlo en tu música o para hacer cine y series a nivel internacional? ¿Te gustaría intentar algo en el mercado anglo?

Glikman: Todo trabajo es bienvenido. Para mí, Argentina es el mejor país del mundo si hablamos de cine, así que si puedo tener trabajo acá, estoy feliz. Por supuesto, para ganar experiencia me iría a laburar a cualquier otro lado si el proyecto está bueno, reconozco que el inglés me ha facilitado castings que quizás ni te llegan si no tenés cierto nivel de idioma. ¿Sabés cómo aprendí inglés? No fue por estudiar formalmente, de hecho, aprendí escuchando canciones y viendo películas. Hacía esto: miraba una película con subtítulos en castellano y después la volvía a ver con subtítulos en inglés, ¡así aprendí!

Noticias: Tenés mucha experiencia audicionando. ¿Qué consejos le darías a un actor que está arrancando y tiene que hacer un auto casting desde su casa?

Glikman: Mi primer consejo es que si quieren ser famosos, no se dediquen a esto, que solo lo hagan si les gusta actuar, porque hay cosas que las van a aprender a las patadas. Hace poco un director de casting me dijo: "Mirá, el material que mandaste me encantó, ¿pero no es mejor si lo hacés sin el vestuario del personaje?” Fue como si te dijera que castié para “Spider-Man” y me puse el traje del Hombre Araña para eso. Yo pensé que lo había dado todo, pero ahí aprendí algo valioso, no hay por qué disfrazarse, lo más importante es poder aprenderse bien la letra para después jugar desde lo actoral. ¿Otro consejo? Grabar el video con una pared lisa de fondo.

Noticias: ¿Quiénes han sido tus maestras y tus maestros en esta profesión?

Glikman: Uf, muchos, pero mi maestra, mi chamana teatral es Nora Moseinco, para mí es una maga, me hizo amar la actuación. Ser parte de sus clases me daba mucho pudor porque yo pensaba: "Pagaría por ver a estos actores que son mis compañeros". Eran tan buenos que a veces me costaba pasar adelante y hacer lo mío, estuve un año en las gradas con mi libretita, con un proceso pasivo, solamente mirando, hasta que finalmente me animé...y todo eso ocurrió teniendo diez años de clases encima en otros lados. También tuve profesores que amé y que amo como Paula Grinszpan y Ale Gigena. Llegué a estudiar comedia musical en Broadway cuando pensé que quería dedicarme a eso, tomé clases con Kathy Morath, con Marcelo Velasco Vidal... por suerte tuve muy buenos profesores que me marcaron un bello camino.