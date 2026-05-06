La publicidad de papas fritas que juntó a Messi, Beckham y Steve Carell

Con la Copa del Mundo a poco más de un mes de distancia, Lay's lanzó la que ya es una de las campañas publicitarias más comentadas de la previa mundialista. Bajo el concepto "Epic Watch Party" —o "Sin Lay's no hay partido", en la versión en español—, la marca reunió en Miami a un elenco que combina íconos del fútbol mundial con una figura inesperada del entretenimiento: el actor Steve Carell.

El comercial, desarrollado junto a la agencia Slap Global y filmado en la ciudad donde Lionel Messi hace su vida cotidiana, plantea una premisa tan simple como efectiva. David Beckham y Thierry Henry, convencidos por Carell, organizan una watch party exclusiva para aficionados locales. La condición de acceso es una sola: ser sorprendido en el estacionamiento de un supermercado con una bolsa de Lay's en la mano. Los fanáticos elegidos son trasladados a una casa donde terminan viendo el partido junto a sus ídolos.

El momento más celebrado por las redes sociales llegó con la aparición de Messi. El capitán de la Selección, fiel a su estilo, es el único integrante del elenco que no utiliza el inglés. Su ingreso al evento con un lacónico "buenas" generó una catarata de reacciones en plataformas como X e Instagram. El cierre del spot corre por cuenta de Carell, quien propone animar el entretiempo con una sesión de karaoke. También participó la futbolista española Alexia Putellas.

La campaña representa una evolución de la plataforma "No Lay's, No Game", que la marca lanzó originalmente durante la UEFA Champions League 2023-2024 y se popularizó con una activación en la que Beckham y Henry recorrían un estadio buscando a alguien con una bolsa de papas para poder ver el partido. Ahora, en su versión mundialista, la propuesta escala en ambición y producción.

Más allá del spot, PepsiCo —propietaria de la marca— construyó un ecosistema de participación más amplio alrededor del torneo. Uno de sus ejes es un grupo de WhatsApp llamado "Epic Watch Party" que, según la compañía, ya cuenta con más de 4 millones de aficionados. El chat incluye memes, notas de voz, reacciones a goles y contenido exclusivo en tiempo real durante los partidos.

"La campaña siempre ha buscado acercar a los aficionados a los jugadores que admiran de una forma auténtica y memorable", explicó Alexis Porter, Vicepresidenta Global de Lay's.