Fernanda Iglesias habló de una supuesta relación amorosa de su rival Yanina Latorre

La enemistad entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre habría escalado a un nuevo nivel. La panelista de Puro Show (El Trece) realizó una transmisión en vivo por Instagram en la que, sin mencionar nombre alguno, habría apuntado directamente contra la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) para instalar la versión de una supuesta relación clandestina con un productor del mismo canal.

La tensión entre ambas vendría de larga data: Iglesias salió de LAM y desde entonces habría comenzado una campaña pública para ventilar episodios de la vida privada de Latorre. Días atrás, ya habría publicado una serie de historias en Instagram en las que hablaba de la infidelidad de "una expanelista", sin dar más precisiones. Esa primera tirada habría encendido la mecha.

En el vivo, Iglesias habría ido más lejos. Según sus dichos, el chisme circularía desde hace tiempo en el ambiente del programa: "Se decía que estaba con este productor que es muy lindo. Yo veía que había mucho abrazo, mucha cosita", habría relatado. El momento bisagra de su relato sería una fiesta en la que, según afirmó, el productor habría tenido un comportamiento llamativamente cariñoso con la conductora. El detalle más explosivo: él le habría metido la mano por la espalda hasta llegar a la cola, en plena reunión y a la vista de varios presentes.

"El dato concreto es lo que vi en esa fiesta y mucha gente que me dijo que esto era así", habría insistido Iglesias, antes de cerrar con una frase que habría dejado poco a la imaginación: "Tenían esa confianza de dos que ya cogie…".

Hasta el momento, Yanina Latorre no habría respondido públicamente a las versiones. Todas las acusaciones provienen de una sola fuente —Iglesias— y no cuentan con confirmación independiente.