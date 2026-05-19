Titi Vázquez: “No puedo fingir algo que no soy”

Con un look impecable, el café de especialidad como nueva obsesión y una comunidad que la sigue desde la época dorada de los blogs, Titi Vázquez construyó una marca personal mucho antes de que la palabra “influencer” se volviera parte del vocabulario cotidiano. Abogada de formación, hace un tiempo dejó atrás muchos años de trabajo corporativo para apostar todo a un universo donde la moda, el lifestyle y la autenticidad son protagonistas. A los 44, recién casada con el abogado Juan Manuel Gallo y a punto de inaugurar su propio café, habla con NOTICIAS sobre el amor después de los 40, los mandatos que nunca quiso cumplir, el culto a la imagen, el detrás de las redes y por qué todavía hoy prefiere definirse como una comunicadora antes que como influencer.

Noticias: ¿De dónde sale el apodo Titi?

Titi Vázquez: Lo pusieron mis hermanas. En realidad, de chiquita me decían ardilla, mi papá, mi abuela, mi mamá, mis tías. Y cuando tenía más o menos 12, 13, mis dos hermanas me empezaron a decir “Tita”, de la Tita salió el “Titi” y de Titi salió el “Titina”. De Titina salió el “Titinita” y ahí fueron todos los derivados de Titi. Muy poca gente me conoce por mi nombre real, Adriana. Mi mamá es Adriana.

Noticias: ¿Por qué estudió Derecho? ¿Era algo familiar?

Vázquez: Cero. En el secundario ya empecé a estudiar derecho. Siempre me interesó, me iba muy bien. Al principio me dediqué al derecho comercial, después al derecho civil y después me pasé al mundo privado.

Noticias: ¿Y en paralelo se fue interesando en la comunicación digital?

Vázquez: Siempre me gustó la comunicación. En la universidad rendí todos los finales de manera oral, me defendía muy bien con la oratoria. Después se me despertó la comunicación desde el punto de vista de la moda, y era el furor de la época de los blogs. Leía muchos blogs de afuera. Me hice fanática de las lecturas de los blogs de moda hasta que se lo comenté a una de mis hermanas, registré el dominio y ahí, previo a comenzar mi día como abogada, escribía las notas del blog. Mi horario laboral en la empresa arrancaba a las 9, pero yo llegaba a las 8 y me dedicaba esa hora a escribir.

Noticias: ¿Y en qué momento hizo el clic y se lanzó a lo que realmente la apasiona?

Vázquez: Trabajé casi 8 años en la empresa, empecé a sentir que no podía demostrar ningún tipo de creatividad. Pedí cambio de sector, pero no se me dio. Tuve una discusión con mi jefa y dije: "Chau, me vuelco 100% al blog”, que ya había crecido, ya me estaban convocando las marcas, ya viajaba a los fashion weeks del mundo, y ahí renuncié, me la jugué.

Noticias: ¿Le dio miedo?

Vázquez: Sentía que no era feliz y lo hice muy convencida, no sé si me dio miedo porque sabía que cualquier cosa podía volver al Derecho. Me dio más vértigo, entusiasmo.

Noticias: ¿Y cómo fue construyendo su comunidad?

Vázquez: En principio, con los mensajes de las seguidoras en las entradas del blog, ahí ya se generaba una interacción que después prosperó en la era de Facebook y se profundizó aún más en Instagram. Las chicas que me empezaron a seguir en el blog hasta el día de hoy siguen siendo seguidoras.

Noticias: Dijo que para usted esto de ser “influencer” y comunicar no es un hobby, se lo toma con la seriedad de cualquier trabajo…

Vázquez: Siempre lo planteé como un trabajo. Ya en el momento en que patenté el blog, le di la seriedad de decir: “Bueno, esta es mi marca”. Al principio era “Pink Style”, después le agregué “by Titi”. Las marcas ya me lo exigían. Siempre supe que era muy profesional lo que hacía. Están las reuniones con las marcas, las charlas de presupuestos, trabajo con fotógrafos, maquilladores, peluqueros, gente que tiene que cobrar, así que empecé a exigir más a las marcas, me hice monotributista y empecé a facturar. Fue un punto de quiebre, me empezaron a valorar de otra manera.

Noticias: ¿Cómo elige con qué marcas trabajar? ¿Dice mucho que no?

Vázquez: Sí, sé qué marca está alineada con mi estilo de vida, mis valores, eso es clave porque si paso ese límite no es creíble. Cuando se acerca una propuesta que quizás económicamente está muy buena, pero no tiene nada que ver con mi estilo, sería como vender mi alma al diablo. Justamente lo que siempre destaqué de mis seguidoras y mi espacio es la autenticidad. No puedo fingir algo que no soy.

Noticias: ¿Cómo encuentra el límite entre qué mostrar de su vida y qué no?

Vázquez: No muestro mi vida privada. Todo lo que logré hasta hoy es lo que yo quiero mostrar de Titi, de mi perro Antonio, pero no muestro intimidades. Salvo mi casamiento, que fue en diciembre, porque fue un hito en mi vida, lindísimo, importantísimo y tenía la necesidad y ganas de comunicarlo a mis seguidoras. Pero después de eso, nunca nunca hice uso y abuso de mi vida privada. Todo lo que creé fue con mi estilo, mis viajes, mi vida fitness y el público se quedó con eso. Si vos abrís la puerta a tu vida privada, te tenés que atener a las consecuencias.

Noticias: Habló de la boda como un hito en su vida. ¿Cómo se adaptó a este nuevo rol?

Vázquez: Súper bien, la verdad es que no me cambió de nada. Mi vida sigue siendo la misma con mi rutina. Claramente comparto más tiempo con mi marido, tengo más presencia en casa. También estoy con un nuevo emprendimiento, estoy por abrir un café propio, soy fanática del café de especialidad. Eso también me está llevando tiempo, ganas, ilusión, todo. Creo que vino justo en este momento, tengo mi casa, tengo mi marido, tengo ese sostén emocional y tengo este proyecto del café. Sigo con mi vida de influencer, aunque me cuesta esa palabra.

Noticias: El amor le llegó a los 40, ¿en algún momento le había pesado el hecho de no tener ese compañero?

Vázquez: No. Sí cuando veía a mis amigas que se casaban, tenían su primer bebé, bla, bla, pero nunca me deprimí ni nada, tampoco me imaginé que me iba a casar. Para mí, la propuesta de casamiento fue como irreal. Me encantó y acá estoy.

Noticias: ¿Y cómo es la familia ensamblada?

Vázquez: Bien. Juan tiene un hijo de 9 años. La mitad del tiempo está con él y la otra mitad está con su mamá. De hecho, en la casa lo primero que se terminó fue su habitación para que tenga su espacio, vengan sus amiguitos…

Noticias: Siempre fue muy abierta a decir que no quería ser madre, ¿se sintió juzgada?

Vázquez: No, nunca me juzgaron, pero siempre me hacían la pregunta, muchas de mis amigas congelaron óvulos, yo siempre dije: “No pienso congelar ovulos”. Siempre supe que no quería ser madre, nunca se me despertó ese deseo. Antes el mandato era: te casas, te vas de la casa de tus papás, tenés un hijo, todo rápido y yo digo: “Pero ¿por qué?”. Disfruté cada etapa, la pasé bomba, viajé un montón. Muchas mujeres después se sintieron identificadas.

Noticias: Se dedica a la imagen, ¿le pesa el paso del tiempo?

Vázquez: No. Cumplí 44 el día que me casé. Soy bastante estructurada, ordenada con rutinas, voy al gimnasio, como sano. Para mí es realmente un estilo de vida. No fumo, no tomo alcohol, en algún que otro evento tomo fernet, pero siempre fui igual. Entrenar para mí es una terapia, además de que me psicoanalizo, pero son conductas que tomé y las súper recomiendo. Cuando ya tenés una rutina ordenada, te ayuda un montón a llevar los días acá en Buenos Aires, que son bastante heavy, te da esa paz también.

Noticias: ¿Y la moda, qué lugar ocupa en su vida?

Vázquez: Un montón, un 80%, te diría. Ya desde chiquita. Hoy en día estoy muy pendiente, tengo el ojo más entrenado, observo mucho en la calle a la gente, cómo va vestida. Cuando viajo también, consumo muchas revistas de moda. No soy compradora compulsiva, pero estoy todo el tiempo viendo qué ingresó, miro los percheros de los locales. Sé quedarme con ropa que se va a volver a usar. Repito mucha ropa. Fui muy de la moda circular antes de que fuera “trendy”, siempre aposté a la compra inteligente, esa que podés usar muchas veces a lo largo de los años. Y a mi marido también le sugiero looks más arriesgados, es un abogado más conservador. La moda es un canal de diversión, además de expresión.

Noticias: ¿Qué ve de la moda en Buenos Aires?

Vázquez: Buenos Aires es una ciudad muy trendy. La mujer argentina es muy elegante, me encanta ver a la mujer que se anima a cambiarse el color del pelo, a los cortes, tenemos como esa cosa europea y vas al shopping y me gustan las casas de moda, la ropa que ves colgada es linda, no estoy hablando de los precios, que parecen un disparate, pero es linda la ropa. Yo uso mucha ropa de acá y cuando me voy de viaje me preguntan de dónde es. Ahí te das cuenta de que nuestras marcas llaman la atención en el exterior. Hay que valorar nuestro diseño, hay que publicarlo, hay que explotarlo, hay que hacer más ruido. Hay que creársela más, hay mucha creatividad.

Noticias: ¿Qué es lo que para usted es más importante que sepan que se van a encontrar las seguidoras que van llegando a sus redes?

Vázquez: Con una Titi 100% auténtica, espontánea.