Jorge Asís anuncia que Sandra Pettovello reemplazará a Adorni: "La primera mujer premier"

El analista político Jorge Asís volvió a irrumpir en la agenda pública con declaraciones en las que sostuvo que la ministra Sandra Pettovello podría convertirse en la reemplazante de Manuel Adorni, en medio del escándalo que rodea al funcionario. En su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “¿Alguien sabe cuándo asume la señora Sandra Pettovello como Jefe de Gabinete y ser la primera Premier mujer? Ampliaremos”.

Las declaraciones de Asís sobre Adorni y su reemplazo, por parte de la titular del Ministerio de Capital Humano, se inscriben en el contexto del escándalo que envuelve al coordinador de ministros desde marzo, cuando comenzaron a difundirse investigaciones sobre su patrimonio, propiedades y nivel de gasto. El propio funcionario, en distintas intervenciones públicas y especialmente en una entrevista televisiva reciente, admitió inconsistencias en sus declaraciones juradas y reconoció que había mantenido durante años ahorros no declarados.

En un reportaje con José del Río para LN+, el principal vocero de Presidencia reconoció: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, y agregó: “La manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” . Después sostuvo la confirmación de que omitió declarar alrededor de 500.000 dólares. Adorni explicó que esos fondos provenían de su actividad privada y de inversiones en criptomonedas, detallando que había invertido cerca de 200.000 dólares y obtenido ganancias por unos 300.000, y aseguró que ya inició un proceso de regularización impositiva.

La entrevista de Manuel Adorni en el ciclo televisivo Mesa chica no cerró ningún escándalo. Al contrario, fue abrir uno nuevo, más grave que el anterior, porque esta vez las contradicciones vinieron de la propia boca del jefe de Gabinete. Horas posteriores al reportaje, diversas voces de los más variados espacios políticos coincidieron en que Adorni no puede seguir con su cargo en Casa Rosada.

La senadora Alejandra Vigo y los diputados Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo firmaron un comunicado sin eufemismos: "Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación". El texto concluye con un "Basta de encubrir y avalar mentiras" que suena a epitafio político.

La vicepresidenta Victoria Villarruel definió como "una vergüenza" el accionar de Adorni y sus explicaciones, y fue más lejos aún: le recordó públicamente que el artículo 101 de la Constitución obliga al jefe de Gabinete a presentarse ante el Congreso al menos una vez por mes, obligación que Adorni no cumple desde noviembre de 2025. Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para exigir su presencia en junio, en abierta contradicción con el anuncio del propio Adorni, quien dijo que iría al Senado recién en julio.

Desde el PRO, el presidente del bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, sostuvo que "Adorni nunca vino a rendir cuentas" y reclamó que la presentación se concrete durante junio. La senadora Patricia Bullrich, quien había pedido que Adorni presentara "de inmediato" la declaración jurada, recibió la novedad con una calificación que tampoco fue benevolente: llamó a lo ocurrido "una omisión ética", frase que en el código político equivale a decir que el funcionario mintió sin llegar a pronunciar esa palabra.

En la Cámara de Diputados, distintos bloques opositores solicitaron al presidente del cuerpo, Martín Menem, la convocatoria a una sesión especial para el 23 de junio a las 14, con el objetivo de debatir proyectos de interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador. La nota fue firmada por Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.

En la actualidad, a horas de sus aclaraciones frente a cámara, solo Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el núcleo más cerrado del karinismo sostienen a Adorni sin fisuras. El resto pide, con distintos grados de urgencia, el nombramiento de un reemplazo. En esa estrategia, el "Turco" Asís puso en el casillero el nombre de Sandra Pettovello.