Carlos D'Alessandro: “La Libertad Avanza para mí es la Libertad transa”

El diputado provincial puntano Carlos D'Alessandro fue el armador de LLA en San Luis, dio un paso al costado y se convirtió en el primer representante institucional de Consolidación Argentina, el espacio que impulsa a Dante Gebel como figura con proyección nacional y presidencial.

Noticias: Usted fue una pieza central en el armado original de la LLA en San Luis y dio un paso al costado. ¿Por qué?

Carlos D'Alessandro: Pasaron cosas, dijo un ex presidente... Fui el armador de la LLA en San Luis y ayudé a armar el partido en la región de Cuyo. Las diferencias políticas comenzaron en el momento de la consolidación de LLA una semana antes del cierre de la lista a nivel nacional y de la elección presidencial de Milei.

D'Alessandro rompió el silencio durante la entrevista con duras críticas hacia la conducción de Karina Milei y Martín Menem. El actual legislador provincial por San Luis reveló que el quiebre definitivo se produjo por el avasallamiento de las autonomías provinciales: “Una semana antes del cierre de listas, hubo una reunión con Karina Milei y nos dijo que las listas las armaban ellos desde Buenos Aires. No podía permitir que nos impusieran las mismas lógicas feudales que vinimos a combatir. Si estábamos en un sector plural de libertad y democrático como dice la Constitución Argentina, los partidos provinciales teníamos autonomía para poner nuestras autoridades. Fui el único diputado que se opuso en ese momento. Nos intervinieron en el partido, pusieron sus candidatos. No traicioné a ningún espacio, yo lo que no traiciono son los valores y nosotros decimos en campaña que íbamos a bajar impuestos y no los bajamos, que íbamos a trabajar para los más vulnerables y no fue así, así que ahí decidí irme del espacio, porque no es un espacio donde yo pueda compartir valores. Veníamos a combatir el feudalismo que gobierna la provincia de San Luis desde el año 83, y no podía permitir que me impongan el feudalismo dentro de las listas”, expresó el ex diputado nacional.

El alejamiento de D'Alessandro no solo responde a disputas territoriales, sino a profundas diferencias ideológicas en la gestión del Estado. El legislador cuestionó con dureza el veto presidencial a la Ley de Emergencia de Discapacidad y la quita de financiamiento al Hospital Garrahan. "En el interior padecemos una crisis sanitaria pediátrica extrema, desfinanciar al Garrahan es abandonar a las provincias", advirtió.

Asimismo, fustigó los resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la desprotección del entramado PYME nacional frente a la apertura indiscriminada de importaciones. "Del lado chileno pagan 45% de regalías por el cobre y del argentino el 3%. Nos estamos quedando con las migas de nuestros propios recursos", graficó.

El diputado plasmó estas críticas en su nuevo libro, “La rebelión del ruido, el mileísmo, el slope y la política sin pensamiento”, donde rebautizó al espacio: "Para mí no es un espacio de libertad. De hecho, lo denominé 'La Libertad Transa' tras la censura y los ataques a los periodistas, algo que hiere de muerte a la democracia".

Al evaluar el panorama político actual, D'Alessandro denunció que el Congreso opera actualmente como una "escribanía" del Ejecutivo. “Yo creo que Manuel Adorni, Karina Milei, Lule Menem y Patricia Bullrich tienen corrupción sobre sus espaldas".

Con respecto a Adorni dijo: “No es de Milei, es de Karina Milei. Es una pieza fundamental en el armado de Karina. Hay un verdadero triángulo de hierro que está gobernando nuestro país y son Karina Milei, Martín Menem y Lule Menem”.

Al referirse al Presidente de la Nación, aclaró: "No lo tengo a Milei como corrupto, pero si vos apañás la corrupción, sos socio o cómplice".

Y agregó: “Entonces es muy difícil con esas falacias e instituciones tan endebles poder reorganizar una democracia sólida. Argentina necesita un cambio profundo, un cambio más parlamentario, un cambio donde cada votante esté representado”.

D'Alessandro confirmó además su participación en el armado de Consolidación Argentina, un espacio que busca proyectarse a nivel nacional. "No es un partido político, es un gran movimiento donde nos sentamos liberales, peronistas, radicales, sindicalistas, empresarios, gente de izquierda y de derecha en una misma mesa pensando puntos en común. Es un movimiento nacional donde podemos sentarnos todos a la mesa, referentes de todos los sectores buscando puntos comunes, que quieran trabajar por un país como deseamos los argentinos. Ya sea en temas de educación, economía, relaciones exteriores, y relaciones con la sociedad, aportando lo mejor de cada uno, pero con valores. Estoy trabajando con un equipo que incluye gente con mucha experiencia, que viene del sector privado y público; en la cual está la doctora Ana Lamas, que fue la primera secretaria de Ambiente del gobierno de Milei y se fue asqueada. Desde mi lugar quiero que todo político corrupto deje de robar de una vez por todas, pero para eso la gente de bien se tiene que involucrar en la política y es lo que intento hacer a partir de una conversación sincera. Si estoy en la política es porque verdaderamente siento que hay una posibilidad de cambiar. No quiero que mi hijo se vaya a vivir a otro país y que la familia quede desguazada”.

Sobre Dante Gebel, siendo el primer referente como diputado provincial en apoyarlo, dijo: “Soy católico y lo conocí por las redes. No es pastor, es un predicador. No hizo la carrera pastoral, por lo tanto no puede arrogarse ese título. Es un gran armador de equipos, pero sobre todo tiene algo que no tienen los políticos en argentina, la conexión emocional con la sociedad. Los argentinos tenemos el alma rota y un liderazgo emocional como el de Dante Gebel puede hacernos cerrar la puerta, pacificar el país y encontrar objetivos comunes”.

Al finalizar la entrevista dijo: “Me considero un dirigente, no un dirigido. Puedo tener quien me dirija, pero si me dirige con mis mismos valores y mis pretensiones. No estoy en la política por una cuestión económica, si estuviera por una cuestión económica me hubiese quedado dentro de la Libertad Avanza haciendo negocios.

María Laura Arano

por R.N.