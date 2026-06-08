Manu Ginóbili atendió un supermercado por una donación millonaria

La presencia de Manu Ginóbili en un supermercado de la ciudad de San Antonio, Texas, generó una escena poco habitual que combinó cercanía, sorpresa y emoción entre los clientes que se encontraban realizando sus compras cotidianas. El exjugador argentino de la NBA participó activamente de una jornada solidaria en una sucursal de la cadena H-E-B, donde no sólo interactuó con los asistentes, sino que además colaboró atendiendo a los clientes y entregando productos en mano, en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El evento se desarrolló en el marco de una iniciativa impulsada por la cadena H-E-B, que anunció la donación de 500.000 dólares destinados a la construcción de canchas de baloncesto juvenil en distintas comunidades del estado de Texas. La actividad contó con la presencia de figuras históricas vinculadas a los San Antonio Spurs, reforzando el vínculo entre la franquicia, la comunidad local y los proyectos de desarrollo deportivo para jóvenes.

Emanuel Ginóbili no estuvo solo. Lo acompañó su excompañero en los Spurs, Tim Duncan, con quien compartió gran parte de la etapa más exitosa de la franquicia texana. Ambos se mostraron distendidos, recorrieron los pasillos del supermercado, conversaron con los clientes y participaron de manera activa en la entrega simbólica de productos, en un clima que combinó el carácter institucional del evento con una fuerte impronta de cercanía con el público.

El recibimiento de la gente fue inmediato y efusivo. Clientes que inicialmente no advertían la presencia de las leyendas del básquet se sorprendían al encontrarse cara a cara con Ginóbili y Duncan en las góndolas. Rápidamente comenzaron los pedidos de fotos, autógrafos y saludos, mientras empleados del supermercado también se sumaban al entusiasmo general. Lejos de mantener una actitud distante, ambos exjugadores se mostraron predispuestos, sonrientes y atentos con cada persona que se acercaba.

Durante varios minutos, el oriundo de Bahía Blanca se ubicó en una de las cajas registradoras, donde simuló tareas de atención al público, escaneando productos y entregando bolsas, en una escena que despertó aplausos y risas entre los presentes. En paralelo, Duncan colaboró en la reposición de mercadería y acompañó a algunos clientes en sus recorridos, generando una dinámica poco habitual para un espacio comercial de esas características.

La actividad tuvo como eje central la promoción del acceso al deporte para jóvenes de bajos recursos. La donación anunciada permitirá la construcción y renovación de canchas de básquet en distintas localidades de Texas, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y ofrecer espacios seguros de recreación. La participación de los legendarios deportistas aportó visibilidad a la iniciativa y reforzó el impacto social del proyecto.

El vínculo de Ginóbili con San Antonio sigue siendo profundo incluso años después de su retiro. El bahiense disputó 16 temporadas en la NBA, todas con los Spurs, donde se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia de la franquicia. Fue pieza clave en la obtención de cuatro campeonatos (2003, 2005, 2007 y 2014) y formó parte del histórico “Big Three” junto a Tim Duncan y Tony Parker.

A lo largo de su carrera en la NBA, Ginóbili se destacó por su estilo de juego innovador, su capacidad de liderazgo y su impacto tanto como titular como desde el banco, rol en el que revolucionó la posición de sexto hombre. En 2008 fue elegido Mejor Sexto Hombre de la liga, y finalizó su carrera con más de 14.000 puntos convertidos, además de ubicarse entre los jugadores con mayor cantidad de triples en la historia de los Spurs.

Con la selección argentina, su legado es aún más trascendente. Fue el líder de la denominada “Generación Dorada” que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en una campaña histórica que incluyó la recordada victoria frente a Estados Unidos. También obtuvo la medalla de bronce en Beijing 2008 y fue subcampeón del Mundial de Basquet en Indianápolis 2002.

Ginóbili anunció su retiro del básquet profesional en agosto de 2018, cerrando una carrera excepcional que lo posicionó como uno de los mejores jugadores internacionales de todos los tiempos. En 2022 recibió uno de los mayores reconocimientos posibles: su ingreso al Salón de la Fama del Basquet, consolidando definitivamente su legado en la historia del deporte.