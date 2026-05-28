Mundial cabulero: la estadística de Belgrano de Córdoba que enloquece a los hinchas argentinos

La consagración de Club Atlético Belgrano en el Torneo Apertura 2026 quedó inmediatamente incorporada a la historia grande del fútbol argentino y desató una celebración masiva en Córdoba. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 3 a 2 a River Plate en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes y obtuvo así el primer título de Primera División de toda su historia. El encuentro tuvo un desenlace dramático: River llegó a estar en ventaja durante gran parte del partido, pero Belgrano reaccionó sobre el cierre y dio vuelta el marcador con un doblete decisivo de Nicolás “Uvita” Fernández, en una definición que rápidamente fue catalogada como una de las finales más emotivas de los últimos años.

La obtención del campeonato provocó una movilización multitudinaria de hinchas en distintos puntos de Córdoba capital, especialmente en el barrio Alberdi y las inmediaciones del estadio Julio César Villagra. El título tuvo además una enorme carga simbólica para el club cordobés, que durante décadas construyó una identidad ligada al ascenso, la resistencia popular y los clásicos frente a Talleres de Córdoba, pero que nunca había logrado conquistar un torneo de la máxima categoría del fútbol argentino. El triunfo frente a River también fue leído por muchos simpatizantes como una revancha deportiva histórica tras el recordado descenso del conjunto millonario en 2011, justamente frente al conjunto "pirata".

Con esta consagración, Belgrano alcanzó el tercer título oficial relevante de su historia. El primero había llegado en 1986 con la obtención del Torneo Regional, certamen organizado por el Consejo Federal que permitía el acceso de equipos del interior a los campeonatos nacionales. Ese mismo año, casualmente, la Selección Argentina conquistó el Mundial de México de la mano de Diego Maradona. El segundo gran trofeo fue el campeonato de la Liga Cordobesa de Fútbol conseguido en 2022, temporada que coincidió con la conquista del Mundial de Qatar por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi. Ahora, con el Apertura 2026, volvió a instalarse entre los hinchas una llamativa coincidencia estadística: cada vez que Belgrano logra un título importante, la Selección argentina termina consagrándose campeona del mundo ese mismo año.

En redes sociales, el periodista cordobés Gastón Trucco hizo un recuento de las coincidencias entre las obtenciones de los titulos de Belgrano y las veces que la selección nacional obtuvo la World Cup FIFA. En el análisis, el reportero destacó que ademas de las coincidencias en 1986 y 2022 en cuanto a los logros también coinciden las anotaciones del encuentro final y las fechas en que se juegan los partidos. "Belgrano sale campeón siempre a menos de 2 meses de que Argentina gane un Mundial. Pasó en 1978, 1986 y 2022. Belgrano sale campeón ganando 3-2 siempre antes que Argentina gana un Mundial fuera del país. Pasó en 1986 y 2022. En 2022, Belgrano salió campeón ganando 3-2 tras estar dos veces abajo en el marcador", remarcó en su cuenta de X.

En plataformas como Reddit y X, miles de usuarios reflotaron la teoría del “Pirata campeón igual a Mundial argentino”, alimentando el tradicional clima de cábalas que rodea al fútbol nacional antes de cada Copa del Mundo. En paralelo, la expectativa alrededor del Mundial 2026 crece de manera exponencial. La próxima Copa del Mundo organizada por FIFA será histórica por múltiples motivos: se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y contará por primera vez con 48 selecciones participantes en lugar de las tradicionales 32. El torneo comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026, mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección argentina llegará a la competencia como vigente campeona del mundo tras el título obtenido en Qatar 2022. El equipo de Scaloni integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Selección de Argelia en Kansas. Su segundo encuentro será el lunes 22 de junio ante Selección de Austria en Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Selección de Jordania, nuevamente en Dallas. Jordania será además una de las selecciones debutantes de esta edición mundialista.

El nuevo formato del Mundial incluirá doce grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria ampliada a 32 selecciones. La FIFA espera que la edición 2026 se convierta en la más grande y convocante de la historia, con récord absoluto de espectadores, partidos y recaudación comercial. También será el primer Mundial masculino organizado simultáneamente por tres países y en 16 sedes diferentes distribuidas a lo largo de América del Norte.

En ese contexto, la coincidencia estadística que une a Belgrano con las conquistas argentinas volvió a alimentar la ilusión popular. Aunque se trate apenas de una casualidad deportiva, el fenómeno rápidamente encontró eco en una cultura futbolera argentina históricamente atravesada por cábalas, señales y supersticiones. En Córdoba, mientras tanto, la obtención del Apertura ya ocupa un lugar eterno: no solo por haber significado el primer campeonato nacional de Primera División para el club, sino porque además reavivó una de esas historias improbables que el fútbol argentino transforma en mito casi de inmediato