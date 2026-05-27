Franco Colapinto correrá para Gucci en el 2027

"Gucci y Alpine unen fuerzas en una nueva alianza de Fórmula 1, con el equipo que competirá como 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2027. Esta colaboración presenta Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experiencial en la intersección del lujo y el deporte", destacó la casa de moda italiana en su cuenta de Instagram.

El acuerdo, presentado oficialmente este miércoles, representa un hecho inédito dentro de la máxima categoría del automovilismo: será la primera vez que una casa de moda de lujo se convierta en title sponsor de una escudería de Fórmula 1. La operatoria aparece además en un momento de crecimiento deportivo y comercial para Alpine, que logró dejar atrás un complejo 2025 y comenzó la actual temporada con mejores resultados, impulsados por el rendimiento de Colapinto y Gasly.

El sexto puesto conseguido por el argentino en Canadá, es considerado el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 hasta el momento y se transformó en uno de los símbolos del nuevo impulso de la escudería francesa. La presentación de la alianza estuvo acompañada por declaraciones de alto perfil de los protagonistas del acuerdo. El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, sostuvo que “asociarnos con una marca prestigiosa del calibre de Gucci como title partner es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso”. Además, agregó que está “entusiasmado con las posibilidades” que abre la unión entre ambas compañías y destacó que el equipo de Enstone “tiene una historia de hacer las cosas de manera diferente”

Coincidiendo con el cumpleaños 23 de Franco Colapinto, fue que Gucci anunció su participación en la "máxima". El deportista pilarense celebra su segundo año como miembro de Alpine, equipoa la que arribó a comienzos de mayo de 2025. El team francés no tardó saludarlo a través de sus redes sociales, con una selección de sus mejores fotos.“Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, postearon sus compañeros.

La propia Fórmula 1 también le dedicó un mensaje cargado de reconocimiento al joven de Pilar. “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto”, escribió la categoría en sus cuentas oficiales, reflejando el crecimiento de popularidad que tuvo el argentino desde su desembarco en la máxima categoría.

Desde su llegada al circuito, Colapinto revoluciona las redes sociales y el Paddock, con la hinchada argentina presente en cada movimiento. Un detalle que no pasó desapercibido tras sumar puntos y ser protagonista en la carrera del último fin de semana en Canadá. En la actualidad, Alpine se mantiene 5° en el ranking de constructores dentro del campeonato, logrando liderar a la segunda camada de escuderías. En la tabla de pilotos, el bonaerense se ubica en el puesto 11, con 15 puntos acumulados.

Desde la firma italiana también remarcaron el carácter disruptivo del movimiento. Francesca Bellettini afirmó que Alpine era “el socio correcto para darle vida a esta visión”, en referencia al desembarco de Gucci en la F1. Según explicó la compañía, el acuerdo formará parte de “Gucci Racing”, una nueva plataforma empresarial y experiencial enfocada en la intersección entre lujo, deporte, precisión y rendimiento.

Otro de los nombres clave detrás de la negociación es Luca de Meo, actual CEO del grupo Kering —propietario de Gucci— y ex máximo responsable de Renault. El ejecutivo sostuvo que “la Fórmula 1 evolucionó mucho más allá del deporte para convertirse en una de las plataformas premium de contenido más poderosas del mundo”, resaltando además el crecimiento de audiencias jóvenes y femeninas dentro de la categoría.

El acuerdo también implicará una transformación estética y de identidad para la estructura francesa. Según trascendió, Alpine adoptará elementos visuales inspirados en Gucci, incorporando los clásicos tonos verdes y rojos de la firma italiana, además de nuevos diseños de indumentaria y hospitalidad VIP para los Grandes Premios más importantes del calendario.

En la industria de la Fórmula 1 interpretan este movimiento como una señal del crecimiento económico y cultural de la categoría, que en los últimos años amplió su alcance global gracias a nuevas audiencias y acuerdos multimillonarios con compañías del sector lujo y entretenimiento. La unión entre Gucci y Alpine confirma esa tendencia y coloca a Colapinto, en pleno cumpleaños y atravesando el mejor presente de su carrera, en el centro de uno de los proyectos más ambiciosos del paddock actual.