Publicidad Mundial: la canción en la que el resto del mundo le pide a Argentina que no vuelva a ganar

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, una campaña publicitaria se viralizó en las últimas horas con una premisa tan simple como efectiva: juntar a creadores de contenido de distintos países para rogarle al mundo que Argentina no vuelva a ganar.

La pieza se llama "We Are Unbearable" —Somos insoportables, en su versión local— y fue desarrollada por Zurda Agency para Fernet Branca, que la lanzó como su acción mundialista de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El spot reúne a los streamers Brian Caruso (Gamuza), Angelo Valdés (Will, de Los Futbolitos), Allan Jones (Allan Brazuca) y Miguel Bedean (Mike la Máquina del Mal) —argentino, dominicano, brasileño y mexicano, respectivamente— junto al youtuber Luquitas Rodríguez, en un himno que funciona como traducción cultural del pánico que genera en el resto del mundo la posibilidad de un nuevo título albiceleste.

El punto de partida fue un fenómeno que ya venía ocurriendo de forma espontánea en el ecosistema digital: vídeos y tuits de gente de todo el mundo unida por un deseo común: que Argentina no volviera a ganar. La agencia detectó esa conversación y decidió convertirla en campaña. Así nació esta pieza: abrazando con orgullo quiénes son los argentinos y cómo los ve el mundo. Porque si ya son intensos, cada cuatro años se vuelven insoportables, explicaron sus directores creativos, Ivana Paricollo y Lucas Frigerio.

La campaña celebra la pasión desbordante con la que los argentinos viven el fútbol y cómo esa energía, muchas veces "insoportable" para el resto del mundo, es justamente lo que los hace únicos.

Se da en un clima de expectativa mundialista que en Argentina nunca termina de enfriarse desde Qatar 2022 —donde la Selección levantó su tercera Copa del Mundo—, y que en esta ocasión convive con historias que ya se convirtieron en parte del folclore: desde "El Talismán", el hincha que siguió a la Selección a todos los torneos desde Brasil 2014, hasta Alejo Ciganotto, que cruzó el continente a dedo con el único objetivo de ver a Argentina campeón. Para el resto del mundo, demasiado. Para los argentinos, apenas lo normal.