La reacción viral de Colapinto ante el nuevo look de su papá

El Gran Premio de Canadá sigue dando frutos para Franco Colapinto incluso semanas después. Su sexto puesto con Alpine —el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1— obligó a su padre, Aníbal, a cumplir una promesa que había hecho en medio de la euforia por la clasificación: teñirse el pelo de rubio.

La apuesta la había lanzado Aníbal en el programa de streaming La Carrera de Laca Stream, ante miembros de La Peña FC43. "Si Franco termina mañana séptimo en la carrera, vamos con el amigo y nos teñimos el pelo los dos juntos", dijo mirando a cámara. Franco terminó sexto, así que la promesa quedó en pie.

Dos semanas después, Aníbal volvió al streaming como invitado y cumplió: se tiñó el pelo con un aerosol rubio en vivo, en un momento que generó risas en el estudio. Antes de que empezara el cambio, le mandó un mensaje directo a su hijo: "Hijo, te pido mil disculpas, pero la promesa hay que cumplirla". Y agregó: "Que no se asuste. Tratá de no mirarla. Pensando en Mónaco, pero si la ves, no te asustes". Los integrantes del programa también se sumaron y se pintaron el pelo con los colores azul y rosa de Alpine.

Más allá del humor, Aníbal aprovechó para hablar del presente de Franco con orgullo. "No soy de esos padres que hablan; yo soy por ahí el crítico número uno, pero nadie hoy puede negar el talento que tiene Franco y los huevos que le pone", dijo. Y cerró con una promesa propia: que cuando su hijo llegue a lo que siempre quiso, recién ahí lo va a decir.

La reacción de Franco no tardó en viralizarse. Cuando el periodista Juan Fossaroli le contó lo que había hecho su padre, el piloto no lo podía creer: "¿Quién se tiñó? ¿Cuándo se tiñó el pelo? Es mentira esto. Es IA, boludo. Me mato. No puedo creer a Aníbal de rubio. Es lo más espectacular que he escuchado".