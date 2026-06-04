El video con IA de la Selección con los looks del Mundial del 78

La selección argentina llegará al Mundial FIFA 2026 con el desafío de defender el título obtenido en Qatar 2022 y con la posibilidad de que Lionel Messi dispute la sexta Copa del Mundo de su carrera, un récord absoluto en la historia del fútbol. El equipo dirigido por Lionel Scaloni arribará a la cita mundialista como uno de los principales candidatos, respaldado por una base de futbolistas que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En principio, el Mundial de la FIFA de este año será histórico por varios motivos. Por primera vez participarán 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, se disputarán 104 partidos y la organización estará repartida entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Será además la primera Copa del Mundo organizada simultáneamente por tres naciones y la de mayor extensión geográfica de toda la historia. El torneo comenzará el 12 de junio y concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut está previsto para el 16 de junio en Kansas City frente a al conjunto africano. Luego enfrentará a los europeos el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos contra el equipo jordano el 27 de junio también en Dallas.

Entre las principales curiosidades del torneo aparece la realización del primer espectáculo musical de entretiempo en una final de Copa del Mundo. La FIFA confirmó que el show de la final del 19 de julio estará encabezado por Shakira, Madonna y BTS. Además, las ceremonias inaugurales en las distintas sedes contarán con figuras internacionales como Katy Perry, J Balvin, LISA, Tyla, Michael Bublé y otros artistas convocados por FIFA para las celebraciones de apertura.

A un usuario se le ocurrió comparar a la Selección Nacional con el equipo argentino del Mundial de 1978, el primero conquistado por la Albiceleste. Este recuerdo del conjunto nacional que participó en Argentina 78 fue viralizado en las redes sociales por un editado hecho por Eleva.Media, desarrollado por Inteligencia Artificial, en el que los futbolistas argentinos actuales se visten con la misma indumentaria deportiva de los setenta. Una animación emotiva en la que se puede observar incluso el logo de Argentina Televisora Color (ATC), que había sido creada y modernizada especialmente para el Mundial.

Aquel evento se disputó íntegramente en territorio nacional y tuvo como sedes a Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y Mar del Plata. El seleccionado dirigido por César Luis Menotti estaba integrado por Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Daniel Passarella, Jorge Olguín, Luis Galván, Américo Gallego, Osvaldo Ardiles, René Houseman, Mario Kempes, Leopoldo Luque, Daniel Bertoni, Ricardo Villa, Norberto Alonso, Omar Larrosa, Héctor Baley, Rubén Galván, Miguel Oviedo, José Valencia y otros futbolistas que se transformaron en leyendas del fútbol argentino.

En esos encuentros, Argentina debutó derrotando a Hungría por 2 a 1, luego venció a Francia por el mismo marcador y cayó ante Italia por 1 a 0. En la segunda fase derrotó a Polonia por 2 a 0, empató con Brasil sin goles y goleó a Perú por 6 a 0 para acceder a la final. El 25 de junio de 1978 derrotó a Países Bajos por 3 a 1 en tiempo suplementario con dos goles de Mario Kempes y uno de Daniel Bertoni para obtener la primera estrella mundial. La final se disputó en el Monumental ante más de 70.000 espectadores.

Mientras tanto, la indumentaria utilizada por la selección era confeccionada por la marca prestigiosa marca alemana Adidas, que ya vestía al equipo argentino desde aquella época (entre 1974 y 1979) . En 1980 comenzó la etapa de Le Coq Sportif, con Diego Armando Maradona como insignia deportiva local, que se extendió hasta 1989. Un dato relevante que la IA no pudo constatar en el armado del video.

A nivel visual existen contrastes marcados: los dirigidos por Menotti utilizaban camisetas más ajustadas y números simples estampados sobre tela pesada, mientras que el plantel de Scaloni emplea materiales ultralivianos, tecnología de ventilación avanzada y diseños adaptados al alto rendimiento. Sin embargo, ambas generaciones comparten un rasgo común, la emoción de haber levantado la Copa del Mundo.