El emotivo video de despedida de Pep Guardiola con un joven hincha del Manchester City

La era de Pep Guardiola en el Manchester City llegó oficialmente a su fin después de diez temporadas que transformaron por completo la historia contemporánea de la institución inglesa. El entrenador catalán confirmó que dejará el banco de los “Citizens” al término de la temporada 2025-2026, cerrando un ciclo que convirtió al eterno rival del Manchester United en una potencia dominante del fútbol europeo y mundial.

Aunque durante meses existieron rumores sobre una posible continuidad, la salida fue confirmada tanto por el técnico como por el club inglés. Guardiola explicó que su decisión responde a una necesidad personal de cerrar una etapa y tomarse un descanso luego de casi dos décadas consecutivas dirigiendo en la elite europea. “Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí”, expresó el español en uno de sus mensajes de despedida, mientras también aseguró que “lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor”.

De acuerdo con distintas versiones publicadas en medios británicos, el futuro de Guardiola todavía no está completamente definido. El entrenador aseguró que no tiene intenciones inmediatas de volver a dirigir y que priorizará descansar y pasar tiempo con su familia. Sin embargo, no descartó la posibilidad de asumir en algún momento el mando de una selección nacional. Diversas publicaciones deportivas señalaron que el DT ve con interés una eventual experiencia en el fútbol internacional, e incluso trascendió que considera atractivo un posible ciclo en la selección de Inglaterra, aunque no existirían negociaciones concretas.

La llegada de Guardiola al Manchester City, en julio de 2016, había generado una expectativa gigantesca en Inglaterra. Luego de revolucionar al FC Barcelona y conquistar Europa con el Bayern Munich, el entrenador desembarcó en Manchester con la misión de convertir al City en el gran dominador del continente. La dirigencia encabezada por Khaldoon Al Mubarak y Ferran Soriano apostó a un proyecto integral pensado alrededor de la filosofía futbolística del español, con fuerte inversión en infraestructura, fichajes y desarrollo institucional. Desde el comienzo se esperaba que Guardiola le otorgara al club una identidad futbolística reconocible y competitiva a escala mundial.

En sus primeros meses, Guardiola encontró dificultades propias de la adaptación al fútbol inglés, pero rápidamente consolidó una estructura dominante. La temporada 2017-2018 marcó el primer gran golpe del City bajo su conducción: el equipo ganó la Premier League con 100 puntos, récord histórico de la competición, además de romper marcas de goles, victorias y diferencia sobre sus perseguidores. A partir de allí comenzó una hegemonía pocas veces vista en Inglaterra.

Durante su ciclo, Guardiola conquistó seis títulos de Premier League, incluyendo una histórica seguidilla de cuatro campeonatos consecutivos, algo nunca antes conseguido en el fútbol inglés. Además obtuvo cinco Copas de la Liga, tres FA Cup y tres Community Shield. En el plano internacional, logró la primera UEFA Champions League en la historia del Manchester City en 2023, coronando además el recordado triplete de esa temporada. Posteriormente sumó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, completando un total de 20 títulos oficiales en diez años.

Más allá de los trofeos, Guardiola dejó una influencia táctica y cultural enorme dentro del fútbol inglés. Su propuesta basada en la posesión, la presión alta, la construcción desde el fondo y la polifuncionalidad de los jugadores terminó modificando la manera en que muchos clubes de la Premier League planificaron sus proyectos deportivos. Incluso entrenadores rivales reconocieron públicamente la dimensión de su legado. “Hace diez años nadie hubiera creído que podíamos ganar 20 trofeos jugando un fútbol tan entretenido y de tan alta calidad”, sostuvo Soriano, director ejecutivo del City Football Group. Por su parte, Khaldoon Al Mubarak afirmó que Guardiola “no solo mejoró al Manchester City, sino también al fútbol”.

La despedida definitiva tuvo como escenario el Etihad Stadium durante el último encuentro de la temporada frente al Aston Villa. Allí aparecieron banderas gigantes, cánticos y mensajes que definieron al español como un “revolucionario que hizo historia”. El club también confirmó homenajes permanentes, entre ellos una estatua y el nombramiento de una tribuna en honor al entrenador catalán. Guardiola, visiblemente emocionado, agradeció el cariño de los hinchas y aseguró sentirse “un mancuniano más”.

Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue el spot publicado por el Manchester City para homenajear la década de Guardiola. El video retomó una publicidad grabada diez años atrás, cuando el técnico recién llegaba al club. En aquella pieza original, Guardiola compartía un viaje en auto con un pequeño hincha llamado Braydon Bent, un niño pelirrojo fanático del City que le preguntaba al entrenador si podía llevar al equipo “a la cima”. Una década después, el club recreó exactamente la misma escena: el niño ya convertido en adolescente volvió a subirse al auto junto a Guardiola para recordar el camino recorrido y agradecerle por haber cambiado la historia de la institución.

En el primer spot, el joven hincha le decía al flamante entrenador: “¿Podés hacer que ganemos todo?”. Guardiola, entre risas, respondía que lo intentaría. Diez años más tarde, durante la nueva versión del comercial, Braydon Bent le agradeció por haber cumplido aquella promesa y expresó que “nunca imaginé vivir algo así”. Guardiola, emocionado, respondió: “Gracias por estar todos estos años”, antes de abrazar al joven fanático.