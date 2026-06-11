Oscar Ruggeri eligió al mejor DT de la Selección argentina: ¿Scaloni o Bilardo?

Oscar Ruggeri tiene opiniones claras y las dice sin rodeos. Eso lo convirtió en uno de los panelistas más buscados del fútbol argentino. Y cuando se trata de debatir sobre entrenadores de la Selección, el Cabezón no esquiva ningún duelo. En una reciente charla, el campeón del mundo en México 86 se animó a armar su propio ranking de técnicos que lo dirigieron y eligió, sin titubeos, al mejor de todos.

El ejercicio empezó con un duelo que pocos recuerdan: Pasarela versus Bielsa. Ruggeri reconoció que como jugador, Pasarela era "mejor central" —rivalidad de pares que conoció de cerca—, pero en el banco se impuso el Loco. Primer round para Bielsa.

Luego llegó el duelo entre Bielsa y José Pékerman. Otra vez el Loco salió victorioso. El técnico que revolucionó el fútbol argentino con su intensidad y sus cuadernos siguió avanzando en el torneo imaginario del Cabezón.

Pero en la siguiente ronda apareció un nombre que el propio Ruggeri quiso con afecto especial: Sergio "Checho" Batista, su amigo. Sin embargo, la amistad no pesa cuando se trata de elegir al mejor. Bielsa siguió su camino.

El siguiente combate fue entre Bielsa y el Patón Bauza. Sin drama: Bielsa. Pero entonces llegó el turno del gran Coco Basile, el técnico que supo sacarle el mejor partido a aquella generación dorada de los noventa. Ahí sí, el Loco cayó. Basile destronó a Bielsa y avanzó a la final.

La gran final tuvo un sabor especial: Carlos Bilardo versus Coco Basile. El DT que llevó a la Argentina a la gloria en el Mundial de México 86 —y que dirigió precisamente a Ruggeri en ese plantel histórico— se impuso sobre Basile. Una victoria que tiene la carga sentimental de la medalla dorada y del grupo humano que más marcó la carrera del Cabezón.

Entonces vino la pregunta del millón: Bilardo o Scaloni. El técnico del 86 o el técnico de la Scaloneta, la generación de Messi que volvió a poner a la Argentina en lo más alto del mundo con la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ruggeri no se la pensó: eligió a Bilardo. No es ingratitud con Scaloni ni con Messi. Es la marca que deja en un jugador el DT que te hizo campeón del mundo cuando eras joven, cuando todo empezaba. Para el Cabezón, Bilardo es y será siempre el más grande.