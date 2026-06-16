Fiebre mundialista: para Tom Holland, "El Araña" Julián Álvarez "haría un buen Spiderman"

Tom Holland le mandó un mensaje a Julián Álvarez antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El actor inglés, protagonista de las últimas tres películas de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue consultado por el delantero del Atlético de Madrid en los micrófonos de DAZN durante una actividad promocional en Madrid para el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del superhéroe. Y no se guardó nada: "¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", dijo Holland con entusiasmo.

El encuentro se produjo en la fanzone de la Selección española en Madrid, en vísperas del debut de España ante Cabo Verde, que terminó en el inesperado empate 0-0 que se convirtió en una de las sorpresas de la primera fecha. La conexión entre Holland y Álvarez tiene una explicación directa: el delantero lleva desde sus años en River Plate el apodo de "La Araña", y festeja sus goles con el gesto característico de lanzar la telaraña de Spider-Man, lo que lo convirtió en protagonista de memes y montajes con los colores rojo y azul del arácnido. Álvarez, además, es un confeso fanático del universo Marvel.

Holland fue más allá del saludo y reveló que sigue de cerca la carrera del delantero. "Lo tengo en mi equipo Fantasy. Él sería un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte, así que espero que hagas un buen Mundial", expresó el actor, que este año también se mostró como admirador de Lionel Messi. En la misma entrevista, cuando le preguntaron quién más podría interpretar a Spider-Man, Holland apuntó a otro nombre del fútbol: "Lamine Yamal. Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel", dijo en referencia al joven extremo del Barcelona y la Selección española, que ingresó en el segundo tiempo ante Cabo Verde sin poder desnivelar.