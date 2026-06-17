El video de Scaloni lagrimeando cuando hizo el cambio de Messi

El Arrowhead Stadium de Kansas City fue el escenario, este martes, de una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026. Lionel Scaloni no pudo contener la emoción cuando sacó del campo a Lionel Messi, quien acababa de marcar los tres goles del triunfo argentino 3 a 0 ante Argelia, en la primera fecha del Grupo J.

A los 80 minutos del segundo tiempo, el entrenador de la Selección decidió reemplazar al capitán por el joven Nicolás Paz. En ese momento, todo el estadio se puso de pie para despedir con una ovación al rosarino, que minutos antes había anotado su tercer tanto de la noche. Las cámaras captaron entonces a Scaloni en el banco de suplentes, visiblemente conmovido, conteniendo las lágrimas mientras escuchaba el clamor de las tribunas.

Cuando Messi llegó al banco, el entrenador se levantó para recibirlo con un fuerte abrazo. La escena, que no formó parte de la transmisión oficial pero sí fue captada por otras cámaras presentes en el estadio, se volvió viral en las redes sociales en cuestión de minutos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni fue consultado sobre ese momento y no escatimó palabras: "No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante".

El técnico también destacó la dimensión histórica de la noche. Con su triplete ante Argelia, Messi alcanzó las 16 anotaciones en Copas del Mundo, igualando el récord del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia del torneo. "Lo que diga yo está de más. Es increíble. No es que podía imaginar algo así, sino que es algo que lo viene haciendo hace veinte años. Ya la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble", agregó Scaloni.

Messi también se había emocionado durante el partido, tras convertir el primero de sus tres goles. El propio capitán explicó que su reacción estuvo ligada a una situación personal ajena a lo deportivo: "Pasé unos días complicados, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque siempre están al lado mío dándome fuerzas".

La imagen de Scaloni lagrimeando en el banco, en medio de la ovación de Kansas City, quedó como uno de los instantes más emotivos del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.