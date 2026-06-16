Cuál es el nuevo premio internacional que recibirá Milei en París

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, confirmó que Javier Milei será galardonado con un premio otorgado en el París Economic Forum. "Durante la ARGENTINA WEEK PARÍS, el Presidente y Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025, recibirán un premio del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta", posteó el diplomático en su cuenta de X. Si bien no hay fechas confirmadas de la premiación, se estima que el evento será llevado a cabo a mediados de este año.

La decisión del foro de distinguir al mandatario argentino y al economista francés como los dos economistas más influyentes del planeta sintetiza, según los organizadores, el cruce de dos corrientes que hoy marcan el debate global: por un lado, la radicalidad libertaria aplicada desde el poder político en una economía emergente; por el otro, la sofisticación académica de las teorías sobre crecimiento e innovación que dominan la agenda en los países desarrollados. Según los promotores del encuentro, el reconocimiento busca destacar la capacidad de ambos para incidir no sólo en el plano teórico sino en la orientación concreta de políticas públicas y discusiones internacionales.

El Paris Economic Forum es un reconocido encuentro anual que reúne a economistas, líderes políticos, empresarios y académicos con el objetivo de debatir las transformaciones estructurales de la economía global. Desde su creación, a comienzos de la década de 2010, el evento fue consolidándose como una plataforma de intercambio entre Europa y el resto del mundo, con especial foco en innovación, crecimiento, desigualdad y reformas estructurales. La entrega de premios fue incorporada en este año como una instancia de reconocimiento a figuras cuya influencia trasciende la academia y se proyecta sobre la toma de decisiones.

En ese marco, la elección de Milei responde a su impacto disruptivo en la discusión económica contemporánea. Formado como economista en la Universidad de Belgrano, mantuvo una marcada orientación liberal , con fuerte influencia de la escuela austríaca y del monetarismo, construyendo su carrera defendiendo los postulados de ajuste fiscal extremo, eliminación del déficit y reducción del rol del Estado. Para el foro parisino, su figura encarna “la aplicación radical de principios de mercado en contextos de alta fragilidad macroeconómica”, lo que explica su inclusión entre los economistas más influyentes.

Aghion, por su parte, es una referencia central en la teoría del crecimiento endógeno. Sus trabajos sobre innovación, competencia y desarrollo tecnológico han influido en gobiernos europeos y organismos internacionales. Profesor en instituciones como Harvard y el Collège de France, su enfoque combina la importancia del dinamismo empresarial con el rol del Estado en la promoción de la innovación. La distinción conjunta con Milei, según los organizadores, busca precisamente reflejar la tensión entre modelos que privilegian el mercado sin intervención y aquellos que consideran necesaria una articulación entre sector público y privado para sostener el crecimiento.

La agenda del foro incluirá además la denominada Argentina Week París, un conjunto de actividades programadas para la segunda mitad del año —con fechas tentativas hacia el último trimestre— orientadas a posicionar al país como caso de estudio. Durante esa semana se prevén paneles sobre estabilización macroeconómica, reformas estructurales, inversión extranjera y el proceso de desregulación impulsado por la administración libertaria, con participación de funcionarios, empresarios y analistas europeos.

Durante sus constantes giras en el exterior, el jefe de Estado fue nombrado con el exótico título de Embajador Internacional de la Luz por la comunidad judía ortodoxa Jabad Lubavitch en Miami, un título que marcó el inicio de una estrecha relación con diversos foros globales. En el terreno académico y de los centros de pensamiento dedicados a las teorías del libre mercado, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) le confirió un polémico doctorado honoris causa, objetado por parte de los profesores de la institución.

Poco después, su gira europea sumó hitos de alta exposición mediática y mediana reputación, destacando la entrega de la Medalla Hayek en Alemania y el Premio Juan de Mariana en España, ambos orientados a ensalzar su rol como difusor de las ideas de la libertad. En ese mismo periplo madrileño, el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, un gesto político de fuerte repercusión a ambos lados del Atlántico.