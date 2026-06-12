Interna libertaria: las tres peleas que no disimula la foto de la Mesa Política del Gobierno

El jueves a la noche, Karina Milei publicó en sus redes una foto de la mesa política del Gobierno acompañada de un mensaje que mezclaba agenda y festejo: "Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡FELIZ CUMPLE PATO!!". En la imagen, Patricia Bullrich sopla una vela sobre una torta, rodeada por Santiago Caputo, Lule Menem, Diego Santilli, Manuel Adorni y la propia secretaria general de la Presidencia. El gesto fue leído como una señal de unidad en medio de la tormenta por el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete. Sin embargo, basta mirar la foto con atención para advertir que en esa mesa conviven al menos tres peleas abiertas.

Santiago Caputo contra Karina y los Menem. El asesor presidencial y el núcleo duro del poder libertario —encarnado en Karina Milei y los hermanos Martín y Eduardo Menem— arrastran una tensión que se profundizó en los últimos meses. Las diferencias van desde el manejo de cajas hasta la disputa por el liderazgo del espacio de cara las elecciones presidenciales del año que viene. Que Santiago Caputo haya aparecido en la foto no disimula una interna que el propio oficialismo ya no puede negar: dentro de la mesa, hay más de una cabeza que quiere conducir.

Karina contra Bullrich. El saludo de cumpleaños funcionó como un intento de contención, pero el contexto lo resignificó. Apenas horas antes del festejo, Bullrich había vuelto a distanciarse públicamente de Adorni: calificó de "omisión ética" lo que hizo con sus ahorros no declarados y sostuvo que fue "más que un error", dejando en manos de la Justicia la determinación de las responsabilidades. Ese desmarque irritó a la conducción del espacio, que ve en cada declaración de la senadora una operación de diferenciación electoral. Para Karina Milei, incluir a Bullrich en la foto —y hacerlo con énfasis y festejo— fue la respuesta política: un mensaje de que nadie se sale del cuadro.

Bullrich contra Adorni. La puja más concreta de las tres tiene nombre y territorio. Bullrich fue una de las primeras figuras del oficialismo en exigirle al jefe de Gabinete que presentara su declaración jurada patrimonial y en cuestionar públicamente sus explicaciones. La disputa tiene además una dimensión electoral difícil de ignorar: tanto Adorni como Bullrich miraban la Ciudad de Buenos Aires como escenario de sus próximas aspiraciones políticas. El funcionario quedó fuera de carrera por su escándalo de corrupción.

La imagen de la mesa política circuló durante horas como prueba de cohesión. Pero una foto no resuelve una interna: la disimula. Y esta, con sus ausencias y sus sonrisas forzadas, lo dice todo.