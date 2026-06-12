El escándalo Adorni llegó al Financial Times: "Ocultó $ 500.000 ante el fisco argentino"

El caso de Manuel Adorni traspasó las fronteras argentinas y llegó a las páginas del Financial Times. El influyente diario británico publicó un extenso artículo sobre el escándalo que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial, quien reconoció haber omitido declarar más de u$s 500.000 en ahorros ante el fisco argentino. La publicación sostuvo que la explicación del funcionario "difícilmente pondría fin a las preguntas sobre sus gastos recientes" y advirtió que la investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito continúa abierta.

El FT recordó que la causa se inició en marzo, a partir de la exposición pública de las compras de propiedades y viajes de lujo del funcionario, y que el escándalo "acaparó los titulares en Argentina durante cuatro meses". Adorni había justificado los fondos no declarados ante las cámaras de LN+: dijo que él y su esposa los habían acumulado a lo largo de años de actividad privada, incluyendo inversiones en criptomonedas, y que cometió un "error" al no regularizar la situación cuando ingresó al Gobierno en 2023. El diario destacó que, pese a las críticas y las investigaciones en curso, Javier Milei mantuvo públicamente su respaldo al funcionario.

Para el analista Ignacio Labaqui, de Medley Global Advisors, la exposición pública de Adorni fue un intento deliberado de cerrar la controversia antes del inicio del Mundial 2026. "La coincidencia de fechas no es casual", afirmó, aunque consideró que "el daño ya está hecho": el oficialismo pasó varios meses sin recuperar el control de la agenda política. El FT también recordó que Patricia Bullrich calificó la situación como "más que un error" y señaló que fue una "omisión ética", dejando en manos de la Justicia la determinación de las responsabilidades.

El artículo vinculó el caso con otras polémicas que sacudieron al Gobierno libertario, entre ellas la promoción de la criptomoneda $LIBRA y las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. El medio subrayó que, si bien la evasión fiscal está extendida en Argentina —donde décadas de inestabilidad económica llevaron a la gente a ocultar cerca de 270.000 millones de dólares en ahorros no declarados—, el caso Adorni tiene una dimensión política que lo distingue: se trata del principal portavoz de un gobierno que llegó al poder reivindicando la transparencia y el combate al establishment.

Sin embargo, el Financial Times también relativizó el peso electoral del escándalo. Citando a Eugenia Mitchelstein, profesora de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, el diario sostuvo que el impacto de las denuncias dependerá de si la población percibe mejoras concretas en su situación económica: "Si más personas empiezan a notar los beneficios de la estabilización macroeconómica de Milei, entonces los problemas de corrupción se vuelven realmente insignificantes". El FT destacó que la inflación mostró una fuerte desaceleración, con el índice mensual de mayo en su nivel más bajo en ocho meses, y que el FMI proyecta un crecimiento del 3,5% para 2026. Pero advirtió que los salarios reales permanecen estancados y que varios sectores continúan deprimidos.