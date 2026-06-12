Renunció el asesor legal de Lilia Lemoine y ahora trabajará para el Nene Vera

El vínculo entre la diputada nacional Lilia Lemoine y el abogado Hernán Seivane quedó bajo escrutinio público a partir de una serie de revelaciones que expusieron una relación política y personal atravesada por confianza, cercanía y, posteriormente, tensiones que escalaron al terreno mediático. En ese marco, el abogado comenzó a frecuentar ámbitos legislativos y reuniones vinculadas al armado político de la diputada.

En un reportaje streaming, la propia Lemoine confirmo que le ofreció a Seivane la posibilidad de ocupar un cargo dentro de su estructura parlamentaria. “Te puedo conseguir un lugar en el Congreso”, habría sido una de las frases que la legisladora le transmitió en conversaciones privadas. Posteriormente, la dirigente libertaria buscó relativizar el episodio al señalar que “mucha gente se acerca con la intención de colaborar” y que su rol implica evaluar perfiles para distintas funciones dentro del Congreso.

Esta semana, en sus redes sociales, Lemoine anunció la desvinculación de Seivane de su equipo técnico. "Gracias Hernán por haberme defendido de sujetos a quienes generalmente los abogados temen y por asesorarme legalmente este último momento. ¡Muchos éxitos en tu iniciativa!", posteó la dirigente de LLA en su cuenta de X compartiendo un tuit del letrado.

"Ya no seré el abogado de Lilia, quiero dedicarme a la que considero la madre de todas las batallas: la campaña de Ramón Vera gobernador de Provincia de Buenos Aires 2027", difundió Seivano, logrando un salto libertario del Congreso Nacional a la arena electoral en territorio bonaerense.

El episodio se puede inscribir en un contexto más amplio de tensiones internas y reconfiguración de espacios dentro del oficialismo libertario, donde la construcción de equipos y la asignación de cargos ha sido objeto de controversias recurrentes. En ese escenario, la relación entre Lemoine y Seivane se convirtió en un caso testigo de las dinámicas informales que muchas veces atraviesan la política en momentos de expansión y consolidación de nuevas fuerzas.

Aunque con el paso de las semanas, el tema fue perdiendo centralidad en la agenda pública, dejó expuesta las lineas internas en La Libertad Avanza. Una más de las tantas zonas grises que emergen en el entramado del poder libertario en estos tiempos.