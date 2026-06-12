Video: el desenfrenado baile de Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina

Un video que se viralizó en las últimas horas mostró al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, completamente suelto en la pista de baile, junto a la diputada porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro. Fue la propia legisladora quien difundió las imágenes en su cuenta de Instagram, con una leyenda que no pasó inadvertida: "La próxima, Bombón Asesino", en referencia al clásico de Los Palmeras. El clip acumuló miles de reproducciones y desató una mezcla de risas, críticas y debate en redes sociales.

En el video, Montenegro y Lamelas bailan con evidente entusiasmo, lejos de cualquier protocolo diplomático. El diplomático, que se desempeña como el 53° embajador estadounidense en el país, es médico y empresario de origen cubano, fundador de la cadena MD Now Urgent Care en Florida. Llegó a Estados Unidos junto a su familia en busca de libertad y forjó una carrera que combina la medicina, los negocios y el servicio público. Su perfil informal y cercano ya había quedado en evidencia meses atrás, cuando visitó la provincia de Salta —en lo que fue su primera misión oficial al interior del país— y se reunió con el gobernador Gustavo Sáenz para analizar oportunidades en minería y educación, además de participar en una jornada abierta con la comunidad local.

El episodio del baile irrumpió en el peor momento para el oficialismo: en plena tormenta por el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, que reconoció haber mantenido más de u$s 500.000 en ahorros no declarados. Las imágenes de una legisladora libertaria celebrando en la pista mientras el Gobierno intenta contener la crisis generaron reacciones de todo tipo. "Así de serios son: como la declaración jurada de Adorni", escribió un usuario. Otros mensajes apuntaron al contraste entre la imagen festiva y la situación económica de buena parte de la población.

No es la primera vez que Lucía Montenegro queda en el centro de la polémica. La diputada tiene un historial de controversias: fue investigada junto a su padre por presuntas irregularidades en gastos de campaña de José Luis Espert en 2019, fue denunciada por un comedor comunitario de la Villa 31 por la retención de más de 3.500 litros de leche de un programa social, y organizó en la Legislatura porteña un debate sobre "presos inocentes" cuestionando denuncias por violencia de género, que cosechó el rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos.