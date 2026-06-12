Lamelas elogió a Pullaro y selló agenda de seguridad con Santa Fe

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó este viernes la Sede de Gobierno de Santa Fe en Rosario para reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. La agenda tuvo dos ejes centrales: profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria, y explorar oportunidades concretas de inversión estadounidense en infraestructura estratégica y puertos sobre el río Paraná.

La reunión se llevó a cabo en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario. Participaron también el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz, y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada. Díaz señaló que la agenda de cooperación con la Embajada de EE.UU. "es muy interesante" y que hace tiempo trabajan en conjunto en temas de seguridad.

Tras el encuentro, Lamelas no escatimó en elogios. En su cuenta de X escribió que los resultados "hablan por sí solos" y que la transformación de Santa Fe en materia de seguridad demuestra "lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado". También destacó "el potencial de Santa Fe para atraer inversiones estadounidenses, particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná".

La visita no es un hecho aislado en la agenda del diplomático. Desde que asumió como el 53° embajador de Estados Unidos en Argentina en noviembre de 2025, Lamelas ha reiterado que "Argentina no es solamente Buenos Aires" y que la misión diplomática apunta a generar nuevas oportunidades en todo el territorio nacional. En esa línea, ya recorrió Salta, Jujuy y otras provincias, y se reunió con legisladores nacionales y dirigentes del sector privado.

En abril, durante el evento anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Lamelas subrayó que su misión es "trabajar con el Gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido".

Lamelas es médico, empresario farmacéutico y figura clave de la campaña de Donald Trump, con línea directa tanto al presidente estadounidense como al secretario de Estado Marco Rubio. Su perfil combina experiencia en el sector salud con una visión geopolítica clara: tender un puente ideológico y económico entre Washington y Buenos Aires en un momento que ambos gobiernos describen como de máxima sintonía.

La reunión con Pullaro suma otro capítulo a esa estrategia de desembarco federal. La provincia de Santa Fe, con sus puertos sobre el Paraná y su proceso de recuperación en materia de seguridad, aparece en el radar de Washington como uno de los territorios más atractivos para anclar esa alianza en hechos concretos.

por R.N.