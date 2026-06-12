El último Messi, de ídolo a empresario

Dueño de todos los récords a los que se pueda soñar en el fútbol, Lionel Messi ya encara su sexto mundial y va en busca de la cuarta medalla para la Argentina. Sin embargo, a sus 39 años asoma un nuevo perfil para cuando le llegue la hora del retiro: el de emprendedor.

En NOTICIAS de esta semana te vamos a contar “El último Messi” de ídolo deportivo a empresario. El capitán de la Selección argentina consolidó una estructura empresarial que trasciende el fútbol y supera los 1.000 millones de dólares en patrimonio. A través de Messi Management, administra inversiones en hotelería, bienes raíces, gastronomía, tecnología, medios y deporte. Entre sus principales activos destacan la cadena MiM Hotels, desarrollos inmobiliarios en España, su participación en El Club de la Milanesa y el fondo tecnológico Play Time Sports-Tech. También incursionó en la producción audiovisual, la propiedad de clubes de fútbol y el mercado de bebidas deportivas con Más+ by Messi. Además, su llegada a Inter Miami generó un fuerte impacto económico, elevando significativamente el valor de la franquicia y sus ingresos comerciales.

También te vamos a contar El escandaloso caso Adorni: las excusas que no cierran en la presentación de su tan esperada declaración jurada. Cómo quiso justificar el jefe de Gabinete los gastos y bienes que se le conocieron públicamente con un magro sueldo de ministro. Bitcoins, plata negra y propiedades entre los ítems que ahora declara. Las internas que se reavivaron en el gabinete por su continuidad en el cargo, pese a la foto de Karina Milei buscando mostrar unidad. El factor Mundial como forma de desviar la atención mediática.

Además, la despedida que conmocionó al país y que quedó atravesada por la política: el Adiós al Indio Solari profundizó la grieta entre ricoteros y libertarios. Cómo los fans del cantante le ganaron la calle al Gobierno y la mano del kirchenerismo en la organización de un evento multitudinario que no generó incidentes. La incomodidad del Gobierno frente a un mito que no para de crecer.