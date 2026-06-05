La llegada de Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley, a Barrio Parque fue una sorpresa para todos. El principal teórico de la derecha mundial decidió mudarse a la Argentina y transformó su mansión en un epicentro de poder e influencia. Acomodó a sus hijos en la escuela y participó en torneos de ajedrez, deporte del que es fanático. En NOTICIAS de esta semana te vamos a contar Peter Thiel, el padrino tecnoimperial de Milei.

El Presidente comparte con el empresario estadounidense algunas obsesiones místicas y una cruzada contra el Estado y las políticas woke. Conocido por su visión tecnopolítica y libertaria, Thiel cuestiona la democracia tradicional y promueve un modelo donde los algoritmos y el capital privado toman decisiones estratégicas.

Thiel es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares. Maneja con su empresa Palantir la Inteligencia Artificial del Pentágo y la CIA y tiene fuertes vínculos con Donald Trump. En la Argentina, visitó al presidente Milei y mantuvo varias reuniones con el asesor estrella Santiago Caputo. Y recibió en su casa a un visitante que nadie esperaba: Juan Grabois, con quien comparte predilección por la saga “El Señor de los anillos”. Su interés en Argentina despierta especulaciones sobre negocios en energía, tierras y recursos estratégicos, y sobre el posible uso de Palantir en elecciones futuras. Mientras algunos lo ven como un inversionista visionario, críticos advierten sobre el avance de una influencia global que prioriza la tecnología y el poder corporativo sobre el rol del Estado y las libertades civiles. La presencia de Thiel promete marcar un nuevo capítulo en la relación entre política, tecnología y poder en el país.

También te vamos a contar uno de los casos que conmueve a la Argentina de los últimos días. El crimen de Agostina Vega y toda la red de protección que recibió el único imputado Claudio Barrelier para manejarse con total impunidad en Córdoba. Cuáles fueron los contactos políticos que le dieron trabajo y posibilidades de defensa cuando estuvo en problemas judiciales y que ahora convierten a la provincia en un reguero de pólvora.

Hubo un tiempo en que el mate era una rareza de frontera, una costumbre que los europeos miraban con sospecha en las aduanas. Hoy es un fenómeno global, con cifras de exportación récord, embajadores millonarios y, como última postal del ascenso, un hijo de Donald Trump dispuesto a venderlo enlatado. La infusión que define la identidad rioplatense dejó de ser folklore para volverse negocio internacional, e incluso integra desde 2018 la lista del Patrimonio Cultural del Mercosur. Y los famosos, como Lionel Messi o Franco Colapinto, se volvieron sus principales promotores.

Leonardo Scatturice quiere ser el transportista de la Selección. El empresario amigo del gobierno de Javier Milei, radicado en Miami y dueño de las empresas Flybondi y OCA, ya tiene un primer cliente de peso en el plantel de Lionel Scaloni: Rodrigo De Paul. Fuentes de la industria aeronáutica confirmaron que fue un avión de Surjet, la empresa de Scatturice, el que trasladó al mediocampista del Inter Miami desde Miami hasta Lima, donde el volante pasó unas horas en el recital de Tini Stoessel antes de sumarse a la concentración mundialista en Kansas City.