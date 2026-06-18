Fiebre mundialista vesus realidad

Cada cuatro años, cuando empieza a rodar la pelota en el Mundial de turno, la vida de los argentinos se detiene y ya nada más importa. El fenómeno es tan notable que llevó a una ex ministra de Trabajo como Kelly Olmos a declarar, durante la competencia de Qatar 2022, que prefería ganar la Copa a que los precios en las góndolas del supermercado bajaran: "Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero, que gane Argentina", fueron sus textuales palabras. Y ahora, nuevamente, la política usa la formidable cortina de humo que significa esa fiebre mundialista para ocultar sus miserias. Hay un jefe de Gabinete como Manuel Adorni que esperó hasta un día antes de que empezara el torneo para presentar su declaración jurada, y un presidente como Javier Milei que se sube a la euforia de los goles de Messi para no referirse a una reactivación económica que no llega.

Más atrás en el tiempo, nuestra historia exhibe la ignominia de un régimen militar que se aferró a la conquista del Mundial del 78 para lavar su imagen con aquello de que "los argentinos somos derechos y humanos", mientras a poca distancia de donde se jugaban los partidos en simultáneo seguían torturando y matando personas.

En estos días, un flamante estudio de la consultora Giacobbe revela que una importante porción de los encuestados prefiere que la Scaloneta gane el Mundial a que la situación económica mejore: 44,2 por ciento contra 48,8. Según el mismo trabajo, los ídolos de la Selección son los argentinos con mejor imagen del país: Messi con 90,9 por ciento de consideración positiva, Scaloni con 92,3 y Julián Álvarez con 93,2, entre otros. Además, el 71,5 por ciento de los consultados cree que Argentina volverá a salir campeona. Y atención: el 14,5 por ciento dice que se olvida por completo de los problemas del país durante el Mundial, mientras que el 46,9 declara que se distrae de ellos. Una mayoría social impactante.

En algunas semanas, cuando todo concluya, el hechizo se romperá. Y ese dulce y peligroso estado de hipnosis colectiva ya no servirá para tapar nada.