Marcela Pagano con los tapones de punta contra Joni Viale: "La facturación de tu productora"

Tras el escandalo por los bienes patrimoniales de Manuel Adorni y los rumores de una pronta interpelación al Jefe de Gabinete en el Congreso Nacional, la diputada Marcela Pagano disparó contra el funcionario libertario y los periodistas Jonatan Viale y Guadalupe Vázquez que difundieron la información de que existiría un preacuerdo de distintos bloques parlamentarios para remover al vocero.

En su ciclo televisivo de TN, el hijo del recordado Mauro Viale y la periodista que destapo el caso de la "Fiesta en la Quinta de Olivos" se refirieron al intento de remoción que distintos legisladores intentaran llevar a cabo contra el coordinador de ministros en los próximos días. En una curiosa secuencia del programa, Viale menciona a Pagano como una de las congresistas que maniobra la interpelación y la moción de censura contra Adorni. "Pagano que se muere de ganas", anotició el conductor, mientras que Vázquez acotó: "Del bloque Incoherencia".

Tras la emisión televisiva, inmediatamente y utilizando sus redes sociales, la legisladora posteó un mensaje etiquetando a los periodistas y al Jefe de Gabinete. "Estimados Guadalupe Vázquez y Jonatan Viale entiendo su militancia política, su adoctrinamiento a la hora de pedir permiso para preguntar, que les impongan “panelistas invitados” para chupar medias al gobierno, pero no todos somos como ustedes. Soy más coherente que el espacio que ocupan por eso denuncio no en relatos de TV ni en redes, sino en la Justicia, de la misma manera y con la misma vehemencia que ustedes exigían que se denunciara a otros gobiernos cuando había casos de corrupción", destacó la legisladora.

A continuación, compartiendo el fragmento de ¿La Ves? que la mencionan, la diputada disparó un mensaje cifrado sobre la productora comercial vinculado a Viale. "Ah me olvidaba! Capaz Joni vos no seas incoherente y la coherencia venga de la mano de la facturación de tu productora comercial. Respeto también que hagas negocios pero no te la des de objetivo. Ampliaremos… PD: no me muero de ganas de una moción de censura. Me muero de ganas de que el pueblo argentino deje de morir de hambre, de que las pymes florezcan, de que el argentino que paga impuestos tenga los servicios que merece. Y en todo caso, que la justicia sea quien conde al corrupto de Manuel Adorni y a todos sus socios", cerró Pagano.

No es la primera vez que se menciona la facturación y ganancias de Viale y su pareja, la productora Micaela Krolovetzky. El año pasado, en el programa streaming Revueltos de la plataforma Carnaval, presuntamente perteneciente al tesorero de la AFA , Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial disparó contra su colega de TN. El periodista ventiló los bienes inmuebles que tendría en un exclusivo country. “¿Cómo hiciste para comprar en la reserva de Los Cardales una casa de un palo y medio? ¿Cómo hace un periodista para comprarse una casa de un palo y medio?”, cuestionó Rial.

“Una casa que es bastante visitada asiduamente por políticos de este gobierno. Que ahora está alquilada a unos empresarios brasileros que vinieron a hacer negocio con este gobierno”, aseguró el presentador de Argenzuela y continuó: “Cuando yo hablo de vos tengo que aguantarte en el teléfono, llorándome, diciendo que me querés y pidiéndome un café”. “Contame el laburo que hace tu mujer, porque después te enojás y llamás. Y llorás, literalmente”, cerró.

La información de Rial sobre Jonatan Viale, en ese momento, quedo ahí. Probablemente, al conocerse los contactos que la misma congresista ex libertaria y los principales dirigentes de la AFA mantienen, y que se hizo publico tras el regreso del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela, un futuro posteo de la legisladora del bloque Coherencia sacudirá los cimientos del comunicador televisivo. "Ampliaremos…", advirtió Marcela Pagano.