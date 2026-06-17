La fórmula del biógrafo de Milei para ponerse en forma: abdominales con Roxette de fondo

En su cuenta de Facebook, el escritor Nicolás Márquez dio unos consejos para llevar a cabo los ejercicios físicos en el gimnasio de manera entretenida y eficaz. En un video subidos a las redes sociales, el coautor de de "El libro negro de la nueva izquierda" y "Milei, la revolución que no vieron venir" dio a conocer un costado poco conocido de su vida al sugerir realizar el circuito de abdominales escuchando la música de Roxette.

"Puse Roxette para darme energía. Que tremenda banda pop", señaló Márquez y rememoró: "Una catarata de hits tan bien logrado. Me retrotrae a la secundaria y al viaje de egresados". "Los chetos escuchaban a Roxette. Yo siempre fui fiel a Miguel Mateos, pero fuera de esa disyuntiva escuchaba a Roxette. Hoy a la distancia lo reinvíndico", destacó el intelectual, haciendo mención al legendario dúo sueco compuesto por Per Gessle y la fallecida Marie Fredriksson.

Con la grabación, el intelectual ultraconservador marplatense volvió a instalar la temática musical en sus conversaciones virtuales, luego de sus polémicas declaraciones contra el cantante Carlos "Indio" Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al darse a conocer su partida física el viernes 5 de junio a los 77 años en su residencia de Parque Leloir. Ese fin de semana, Márquez dejó en claro su desagrado ante la obra y personalidad del vocalista.

"Reventó el empresario kirchnerista Carlos Solari. Gran mercader en la industria de la rebeldía, su producto jamás traspasó siquiera fronteras de países limítrofes ni innovó jamás género musical alguno. Fue en efecto un original comerciante de cabotaje que vendía subversión a las masas carentes de identidad. Sus letras promovieron la droga, el lumpenaje y el satanismo, en tanto que su música se caracterizó por el rock plebeyo con tono tanguero y sus ingentes ganancias siempre fueron almacenadas en dólares imperialistas. Dios Nuestro Señor se apiade de su Alma", fue el mensaje de despedida que publicó el escritor en su cuenta de X.

Lejos de las condolencias y los buenos recuerdos, el biográfo de Javier Milei se dedicó a defenestrar en sus plataformas digitales tanto a los seguidores como al compositor de clásicos emblemáticos del rock nacional como "Preso en mi ciudad", "El pibe de los astilleros" y "Jijiji". Compartiendo un fragmento televisivo de la convocatoria de la "misa ricotera" de la tarde del viernes en Plaza de Mayo, en su cuenta de Facebook, Márquez posteó: "Reunión extraordinaria del Consejo Académico de Yale University".

Otro aspecto conocido de Márquez es su pasión por Miguel Mateos que lo recordó en una serie de mensajes virtuales. "Ante tanta propaganda de rock plebeyo, precario, meramente de cabotaje y con seguidores intoxicados por años de incultura y el consumo de paco, nada mejor que contrarrestar con el más grande exponente del rock mundial hispanohablante. Formado por años en el conservatorio en piano y guitarra, tocó con los mejores músicos del mundo y sigue llenando los grandes estadios internacionales que van desde Canadá a Tierra del Fuego, pasando incluso por Europa. Esto y mucho más es hoy Miguel Mateos", destacó el intelectual, en una comparación sumamente innecesaria entre el ex vocalista de ZAS con Solari.