El video con IA de Milei y su perro en el Mundial

En el universo de Instagram no solo existen cuentas de humanos, también existen usuarios vinculados a mascotas y animales de distintas especies. Uno de los perfiles más populares es la de Pooh Bear, un mastín ingles con rasgos macizos y poderosos, que suele subir contenido de distintas grabaciones cotidianas e imágenes artificiales acompañados de otros canes y compañeros de aventuras.

En paralelo al triunfo en el debut del Seleccionado argentino en la Copa Mundial FIFA 2026 con un 3 a 0 contra Argelia, a cargo del capitán albiceleste Lionel Messi, la cuenta de Pooh Bear compartió un reel en IA del famoso perro con el presidente Javier Milei en la cancha de un estadio de fútbol a instancias previas de comenzar un partido. En su perfil de 186.000 seguidores, el cuadrúpedo es acompañado por el mandatario para las fotos del evento.

Desde hace tiempo, se sabe que el vínculo del presidente argentino con sus mascotas trasciende la esfera de lo privado para convertirse en todo un fenómeno de debate público, misticismo político y rigurosa cobertura periodística. Para el mandatario, sus mastines ingleses no son meros animales de compañía, sino sus "hijos de cuatro patas", un soporte emocional indispensable que, según sus propias declaraciones a lo largo de los años, lo salvó del aislamiento absoluto y lo acompañó en sus momentos más oscuros de soledad, cuando la política y los primeros planos mediáticos aún eran un horizonte lejano.

La piedra angular de esta historia es Conan, el mastín original que Milei adoptó en 2004 y cuyo nombre fue inspirado por la película Conan, el bárbaro . Tras una larga convivencia, Conan falleció en mayo de 2017 a causa de un cáncer de médula espinal. Aquella pérdida sumió al entonces economista en una profunda crisis. Ante la imposibilidad de aceptar su partida definitiva, Milei había enviado previamente en 2014 muestras de tejido a los laboratorios estadounidenses PerPETuate y ViaGen Pets. Mediante un proceso de preservación celular y posterior clonación genética, nacieron a principios de 2018 los ejemplares que hoy habitan la Quinta de Olivos.

Actualmente, el número exacto de canes que posee el jefe de Estado se mantiene bajo una persistente ambigüedad institucional. Mientras que la versión oficial del mandatario insiste de forma vehemente en que son cinco mastines, diversos registros fotográficos e investigaciones periodísticas sugieren que en la actualidad son cuatro. En el bastón presidencial que recibió al asumir su cargo se encuentran talladas cinco figuras caninas.

Los animales fueron bautizados por el propio mandatario con nombres de economistas liberales a los que admira profundamente: Murray (por Rothbard), Milton (por Friedman), Robert y Lucas (ambos en honor al premio Nobel Robert Lucas). El quinto clon fue nombrado nuevamente Conan, debido a sus notorias similitudes físicas y de comportamiento con el perro original. Milei asegura que él no eligió los nombres, sino que "fueron ellos quienes los eligieron", y no hace distinciones biológicas, considerando al Conan actual como su "hijo". La dinámica diaria en la residencia presidencial obligó a la construcción de caniles individuales climatizados.

El periodista Juan Luis González, editor de política de NOTICIAS y autor de El Loco , la biografía no autorizada de Milei, reveló que el mandatario no asimiló la muerte biológica del Conan original y que recurrió a médiums y "comunicadores interespecies" para contactar al animal en el plano astral. De acuerdo con el libro, estas supuestas conversaciones esotéricas abrieron un "canal de luz" mediante el cual Milei asegura dialogar directamente con Dios, quien le habría encomendado su misión política en la Argentina.

La investigación de González también deslizó la posibilidad de que uno de los clones clonados hubiera fallecido recientemente, avivando el debate sobre el número real de mascotas. Ante las reiteradas consultas en las conferencias de prensa de la Casa Rosada sobre si los perros eran cuatro o cinco, el ex vocero presidencial Manuel Adorni catalogó las preguntas como una intromisión intolerable en la vida privada del mandatario. Un aspecto en la vida del jefe de Estado que trascendió las fronteras y hasta en medio del clima mundialista llegó a las redes sociales de todo el planeta.



