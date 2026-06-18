Reportaje a Graciela Ocaña: “El de Milei es un gobierno al que no le gustan los controles”

Noticias: Usted pidió la intervención de la obra social de Camioneros. ¿Qué irregularidades detectó y por qué considera que la situación llegó a este nivel de gravedad?

Graciela Ocaña: Las obras sociales sindicales son entidades que se financian a través de tributos obligatorios que pagamos todos los trabajadores activos más los aportes que hace la empresa. En el caso de Camioneros, es una situación que se viene llevando adelante hace varios años. La obra social de Camioneros está quebrada. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los balances, claramente los números exponen que deben más plata, o sea que si liquidaran todo lo que tienen y todo su activo, no podrían compensar el pasivo. Cuando yo denuncié eso hace unos años, en el 2018, los balances siguientes se empezaron a maquillar básicamente con préstamos desde el sindicato y la mutual, algo que es ilegal porque los aportes sindicales no tienen que ver con la salud, sino que son aportes de otro estilo. Y nunca hubo un control, más allá de que yo esto lo vengo solicitando desde incluso la gestión de Mauricio Macri. Ante esa situación yo pedí que se hiciera lo que en otras obras sociales ha hecho esta gestión, que es intervenirla, ¿no? La más conocida es la UATRE, una obra social muy grande que fue intervenida también por problemas financieros. Si también me permitís, quiero hablar de una cosa. Lo que tenemos también es un esquema que se ve en varias obras sociales.Obras sociales quebradas, empresas familiares de los sindicalistas, en este caso de la mujer de Moyano, que cubren patrimonialmente, porque han pasado el patrimonio de la obra social a sus propios patrimonios. Y son irregularidades que también están siendo investigadas por años en la justicia, pero el apellido Moyano tiene un enorme peso a nivel político y a nivel judicial.

Noticias: ¿Cómo evalúa, ya que hablamos de irregularidades, los estándares de transparencia del gobierno nacional, vinculado también al caso Adorni, el caso Andis?

Ocaña: Creo que los estándares de transparencia del gobierno nacional son muy bajos, y esto está reflejado en los indicadores que año a año llevan adelante organizaciones internacionales. Claramente la situación de Argentina, en lugar de mejorar, después de la enorme caída que tuvo con el gobierno de Alberto Fernández, y que se había recompuesto con Mauricio Macri, volvió a caer ahora. Uno podría pensar que un presidente que dice que viene a terminar con la casta y la corrupción, debería mejorar. Esto no está sucediendo, es un gobierno al que no le gustan los controles, que ha bajado considerablemente mucho los estándares en cuanto a todo lo que tiene que ver con adquisición, licitaciones, en donde muchas veces mirás y encontrás muchas irregularidades, en donde han sido separados funcionarios, por ejemplo el síndico general de la Nación, fue separado de su cargo sin demasiadas explicaciones. Yo creo que es un gobierno al que no le gustan los controles, que termina justificando la corrupción como lo han hecho otros gobiernos. El caso Adorni, el caso Andís... Pero hay funcionarios que tienen un enorme poder y que no firman un papel, y eso es algo que nunca se vio. Ahora, cuando uno ve las encuestas de opinión, ve que claramente la corrupción es percibida por la sociedad como un problema de los más importantes. Ojalá que esto sirva para claramente cambiar esto, porque yo siempre digo: cuando hablamos de corrupción no estamos hablando de un problema moral o ético, estamos hablando de dinero de los argentinos que se fugan de sus bolsillos a las manos de los vivos de siempre, que siempre son políticos, empresarios, dirigentes sindicales, y eso es lo que tiene que terminar en la Argentina.

Noticias: Recién hablaba de funcionarios que tienen un enorme poder, pero no tienen cargo. Se está refiriendo a Santiago Caputo, me imagino.

Ocaña: Sí, sí, claramente. Y que no presentan declaraciones juradas, que no tienen ninguna responsabilidad, pero que manejan áreas tan importantes como la Inteligencia, el transporte, la salud, donde hay muchísimos recursos que se utilizan.

Noticias: ¿Por qué el Gobierno paga el costo que paga manteniendo a Adorni en medio del escándalo?

Ocaña: A mí me parece que Adorni debe ser una pieza central para los hermanos Milei, y no sé si es lo que Adorni representa en la gestión o es que Adorni ha sido partícipe de algún otro hecho de corrupción, porque la verdad es inexplicable que el Presidente lo defienda con tanto ahínco. Decir que iba a presentar, que tenía todos los papeles, que él vio la declaración jurada, y que hayan pasado tantos días. No se entiende. Yo si estuviera en algún momento en el lugar de la presidencia y me tocara un funcionario así, creo que claramente lo echaría, porque primero es un mentiroso, porque evidentemente le ha mentido el Presidente en esto de la declaración jurada. Dijo que no había viajado, cuando la Justicia tiene una enorme cantidad de viajes, que no se había tomado vacaciones, que había pagado los viajes. Pero, aparte, un funcionario que no puede explicar el blanco en su declaración jurada es un funcionario que no puede estar en el Gobierno, porque más tarde o más temprano lo va a tener que echar.

Noticias: ¿Cómo fueron sus inicios en la política?

Ocaña: Bueno, era otra política. Yo me recibí de politóloga y quería, más allá de que trabajaba en el sector privado, quería que algo de todo lo que había aprendido a lo largo de mi formación poder llevarlo a la práctica. Y había un dirigente que a mí me gustaba mucho, un dirigente peronista, Carlos “Chacho” Álvarez, que en ese momento, en los 90, en un mundo que estaba cambiando, porque caía el Muro de Berlín y cambiaba toda la estructura de la bipolaridad que hasta ese momento existía, me gustaba mucho lo que pensaba, lo que escribía. Se había separado del peronismo. Y un día decidí enviarle una carta, diciéndole que me había recibido, que me gustaría colaborar con él. Y bueno, “Chacho” me llamó por teléfono, lo fui a ver, y ahí empecé a trabajar ad honorem con él, iba a las tardes, el tiempo que podía adecuar con el trabajo que tenía en ese momento. Y ahí empecé una actividad política y aprendí mucho, me formé mucho con él, por eso los valores de la ética, de la transparencia, me parece que son importantes en la gestión pública.

Noticias: ¿Qué recuerdos tenés de Lilita Carrió, con la que estuvo bastantes años?

Ocaña: Sí, tengo la verdad es que el mejor de los recuerdos, es una dirigente muy valiosa de la Argentina. Creo que es una mujer que tiene una visión interesante, porque no solamente hablamos de lo político, sino también de lo filosófico, y con la que he podido recuperar no ya la relación que teníamos, pero sí una relación de respeto mutuo, y hemos sido colegas en la Cámara hasta hace unos años.

Noticias: ¿Qué opina del rol tan impoprtante de Karina Milei en el Gobierno?

Ocaña: Mirá, evidentemente es la persona de confianza del Presidente. Ahora, yo siempre digo: al Presidente lo eligieron los argentinos. Cuando hablábamos del tema de la corrupción de Andis y muchos plantean que Milei no podía seguir si Karina renunciaba, por ejemplo, yo siempre digo: a Karina no la eligieron. Por lo menos Karina firma, ¿no? Porque es secretaria legal y técnica, ¿no? En el caso de Caputo, donde es un mero asesor, es evidente que ahí hay un tema afectivo muy grande con el Presidente. No se puede hacer más que controlar que no haya una utilización mal habida del poder. Ahora, llama la atención que el propio Presidente la llame “el jefe” a Karina, ¿no?

Noticias: ¿Qué opinión le merece el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario?

Ocaña: Me parece que es muy grave porque las leyes no están para interpretarse ni para aplicarse solamente si me gustan, están para cumplirse y el Presidente está incumpliendo una ley del Congreso. Claramente, insisto, seguramente la Corte va a ordenar su cumplimiento y por eso está negociando o ha negociado con los rectores un aumento en la asignación de recursos a las universidades, con lo cual ahí también se cae la mentira esta de que la plata no estaba y que tenían que sacar otros recursos de otro lado. La plata siempre estuvo, lo que no estaba era la voluntad política del Gobierno de financiar la educación universitaria, que es parte del problema educativo, pero el problema educativo lo tenemos desde abajo y si no lo fortalecemos nunca lo vamos a terminar de resolver.

Noticias: Hay un gobierno por primera vez en la historia argentina que habla de erradicar al Estado, de hacer desaparecer al Estado. ¿Usted ve que eso es factible?

Ocaña: Hoy eso no existe, más allá de los deseos de los grandes tecnócratas, inversores o empresarios que quisieran desarrollar una sociedad donde los que fijen las reglas y las leyes sean ellos. La democracia se asienta en el Estado. Podemos discutir que no sea un Estado populista sino un Estado eficiente, un Estado que cumpla con su rol, pero creo que no conozco una sociedad que no tenga Estado.

Ariana Robles