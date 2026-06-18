Santiago Caputo cargó contra Flor Peña por la fake de la muerte del papá de Messi

El asesor presidencial Santiago Caputo no tardó en reaccionar al escándalo que sacudió la cobertura mundialista en Argentina: desde su cuenta no oficial de X llamada tommyshelby —en homenaje al protagonista de Peaky Blinders, distinta de su perfil oficial que lleva su nombre— descargó toda su artillería contra Florencia Peña y el canal de streaming Luzu TV por difundir en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina.

“Flaco, dijeron en pleno mundial que se murió el padre del jugador más importante de la historia del mundo, PARA FARMEAR UN PAR DE VIEWS. El padre de la persona más importante y querida de Argentina”, escribió Caputo, que luego apuntó directamente al dueño del canal, Nicolás Occhiato: “Tiene que echarla, o sino que directamente cierre el canal”. Y también dirigió su furia hacia el kirchnerismo: “Los Kukas están repartiendo fakes por todos lados”, sentenció.

El episodio ocurrió durante el programa El Show del Verano, que conducen Peña y Marley desde Estados Unidos. La actriz interrumpió la emisión para afirmar al aire que Jorge Messi había muerto, ante información que le llegó por el aurícular, antes de desdecirse minutos después al confirmar que se trataba de un rumor sin verificar. “Me tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake”, intentó justificarse Peña, y pidió disculpas al aire.

La familia Messi emitió un comunicado negando la información y aclarando que Jorge “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente”. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, advirtió la familia, que también reclamó que “cualquier versión que no provenga de la propia familia no debe ser considerada válida ni veraz”.

La respuesta institucional de Luzu TV llegó rápidamente: Occhiato publicó un comunicado en el que anunció la desvinculación de todos los responsables del episodio y señaló que Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”. El dueño del canal había dicho antes en redes que lo ocurrido le generaba “indignación” y que su “desacuerdo era total”. Caputo, que en su tuit le había marcado la cancha a Occhiato con un irónico “rajala o es culpa tuya por omisión”, vio cumplida su exigencia horas más tarde.