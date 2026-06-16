Luis Otero: “El periodismo tiene que pesar sobre el poder, no al revés”

Con más de tres décadas de trayectoria, Luis Otero es una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Actualmente conduce “Mediodía Noticias” y forma parte de una generación de periodistas que atravesó algunas de las transformaciones más importantes de los medios de comunicación en el país.

Durante una entrevista realizada con NOTICIAS, reflexionó sobre la evolución del periodismo, el vínculo entre la prensa y el poder, el impacto de las nuevas tecnologías, sus investigaciones más recordadas, su paso por la política y su compromiso con proyectos educativos vinculados a Racing Club.

Noticias: Usted fue quien inauguró la primera transmisión de TN. ¿Qué recuerda de aquel momento?

Luis Otero: Lo recuerdo perfectamente porque coincidió con un momento muy importante de mi vida personal. Mi hijo había nacido el 18 de mayo de ese año y esa noche acababa de darle la mamadera y acostarlo cuando sonó el teléfono. Me llamaron urgente para participar de la inauguración. Yo vivía en Avellaneda y, por la autopista, podía llegar a Constitución en apenas unos minutos. Mi primera reacción fue pensar: “qué rompe quinotos”, porque estaba con mi familia. Pero enseguida entendí la importancia de lo que estaba pasando. Fue un honor enorme formar parte del nacimiento de una señal que terminó marcando una forma de hacer periodismo en la Argentina.

Noticias: ¿Qué cambió en el periodismo desde entonces?

Otero: Hoy tenemos una enorme cantidad de plataformas para comunicar. En aquella época había radios, televisión y poco más. No existían las redes sociales ni las posibilidades actuales. Hoy no se puede esconder nada. Hay muchísimas más formas de mostrar lo que ocurre y eso fortalece a la democracia.

Noticias: ¿Qué se ganó y qué se perdió en ese proceso?

Otero: Se ganaron espacios para comunicar. Hoy cualquiera puede generar contenido y mostrarse. Pero también hay un riesgo: muchas veces quienes comunican no son profesionales y circula información que no está verificada correctamente.

Noticias: A lo largo de su trayectoria atravesó distintos gobiernos y contextos políticos. ¿Cómo cree que debe ser la relación entre el periodismo y el poder?

Otero: El periodismo tiene que pesar sobre el poder, no al revés. Esa es la función que cumple dentro de una república. Los gobiernos pueden molestarse con determinadas investigaciones o publicaciones, pero no se puede responsabilizar al periodismo por contar lo que ocurre.

Noticias: ¿Hubo momentos en los que sintió amenazada la libertad de prensa?

Otero: Sí. Hubo épocas muy difíciles. Recuerdo particularmente el debate alrededor de la Ley de Medios y la posibilidad de intervenir Canal 13. Había una sensación muy fuerte de presión sobre los medios. Nosotros pensábamos que en cualquier momento podía ocurrir algo que hubiera sido una página muy oscura para la historia argentina.

Noticias: Participó en investigaciones periodísticas que tuvieron consecuencias judiciales. ¿Cuáles recuerda especialmente?

Otero: Hubo varias. El caso del juez Máspoli fue muy importante porque descubrimos conexiones entre un juzgado, abogados y maniobras para arreglar causas. La investigación terminó con la destitución del magistrado. También recuerdo especialmente la investigación sobre Julio César Grassi. Fue un trabajo muy duro y doloroso para mí, incluso desde lo personal, porque soy católico practicante y maestro scout. Hubo una enorme reacción contra el trabajo que habíamos realizado y durante años mucha gente no creyó en las denuncias. Sin embargo, la Justicia terminó corroborando los hechos investigados. Grassi continúa detenido y todavía deberá permanecer un tiempo más en prisión antes de recuperar la libertad. Además de estos casos, hubo otros funcionarios judiciales removidos a partir de investigaciones periodísticas.

Noticias: ¿Qué importancia tuvieron las cámaras ocultas en esas investigaciones?

Otero: Fueron fundamentales. Permitieron registrar situaciones que de otra manera hubieran sido imposibles de demostrar. Con el tiempo la Justicia reconoció el valor de esas imágenes como documentos válidos cuando podían verificarse su autenticidad y su integridad.

Noticias: ¿El periodismo de investigación sigue vigente?

Otero: Sí, absolutamente. Después de Telenoche Investiga llegaron otros programas, como los de Jorge Lanata. Las investigaciones continúan. Lo que cambió fueron los formatos. Hoy se usan menos las cámaras ocultas, pero eso no significa que hayan desaparecido las investigaciones.

Noticias: ¿Cree que hoy los periodistas investigan menos o que los medios permiten investigar menos?

Otero: No. Hay muchas líneas editoriales y muchísimos medios. Por eso digo que cualquiera puede investigar a cualquiera. Lo que existen son miradas diferentes sobre los hechos.

Noticias: ¿Cómo analiza el impacto de las redes sociales y el streaming?

Otero: Son herramientas extraordinarias, pero también tienen riesgos. Muchos jóvenes consumen información en plataformas que no tienen respaldo profesional, científico ni periodístico. Por eso es tan importante verificar las fuentes y saber de dónde proviene la información.

Noticias: En un momento de su carrera decidió involucrarse en la política. ¿Cómo surgió esa experiencia?

Otero: La política apareció como una posibilidad de aportar desde otro lugar. Fue una etapa diferente de mi vida profesional, con desafíos distintos a los que había tenido como periodista.

Noticias: ¿Qué lo llevó a regresar a los medios?

Otero: Mi regreso estuvo relacionado con una convocatoria para volver al trabajo periodístico. Cuando apareció esa oportunidad no tuve dudas. El periodismo siempre fue mi lugar natural y sentí que era el momento de regresar.

Noticias: ¿Qué consejo le daría a quienes se están formando como periodistas?

Otero: Que busquen profesionales. Que lean profesionales, escuchen profesionales y sigan profesionales. La responsabilidad de verificar sigue siendo central. No hay que salir a decir cualquier cosa.

Noticias: Además de su trabajo periodístico, usted mantiene un fuerte vínculo con la educación. ¿Por qué?

Otero: Porque soy un fanático de la educación. Además de ser maestro scout, fundé el Colegio Racing Club y una escuela de oficios vinculada a mi grupo scout que funciona en el Predio Tita Mattiussi. La educación siempre fue una parte fundamental de mi vida.

Noticias: ¿Cuál es hoy su rol en esos proyectos?

Otero: Soy representante legal del Colegio Racing Club, que ya tiene nivel inicial, primario y secundario. Además sigo trabajando para fortalecer la formación vinculada a los medios de comunicación desde el ISER y otros proyectos educativos.

Noticias: ¿Qué representa Racing en su vida?

Otero: Racing está muy ligado a la educación, a la formación y al sentido de pertenencia. Muchos de los proyectos educativos que impulsamos nacieron vinculados al club y a la comunidad.

Al finalizar la entrevista, Otero insistió en que el futuro del periodismo dependerá de la capacidad de adaptarse a las nuevas plataformas sin resignar los principios básicos de la profesión: verificar, contextualizar y comunicar con responsabilidad.

Serena Milagros Dorado