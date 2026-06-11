Quién es el mecánico argentino que llegó a la BBC por un dispositivo para partos

Jorge Odón tiene 70 años, es oriundo de Lanús y pasó la mayor parte de su vida trabajando en un taller de alineación y balanceo en Buenos Aires. No estudió medicina ni biología. Pero en agosto de 2006 se despertó de madrugada con una idea que, dos décadas después, ya asistió más de 300 nacimientos en hospitales de Europa y llegó a las páginas de la BBC.

Todo empezó con un truco de taller. Un empleado le mostró cómo sacar un corcho de adentro de una botella sin romperla: metía una bolsita de plástico, la llenaba de aire y tiraba. El corcho salía solo. Odón quedó impresionado con el mecanismo y esa misma noche le vino la idea: el mismo principio podría funcionar para asistir un parto. Le dijo a su esposa que aquello podía servir para facilitar el nacimiento de un bebé. Ella, según contó él mismo a BBC Mundo, no le dio demasiada importancia en ese momento.

Días después, Odón se reunió con un socio, el ingeniero Carlos Modena, y un médico en Buenos Aires para exponer la idea. El concepto terminó en manos del obstetra Mario Merialdi, entonces jefe del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Merialdi vio el prototipo por primera vez durante un congreso en Buenos Aires y quedó impactado. "Me quedé impactado por dos aspectos: su simplicidad y su seguridad", declaró a BBC Mundo. "Se puede usar fácilmente, lo cual permite que lo empleen tanto médicos como matronas, garantizando el acceso en zonas con sistemas de salud más débiles", afirmó.

El resultado fue el OdonAssist: un manguito inflable que se introduce en el canal vaginal y se adapta a la cabeza del bebé. Una vez posicionado, se infla de aire y permite hacer una tracción controlada al mismo tiempo que la mujer puja, facilitando la extracción sin necesidad del fórceps ni de una cesárea de urgencia. La doctora británica Emily Hotton, vinculada a los ensayos en el Hospital Southmead de Bristol, explicó el principio ante el programa Woman's Hour de la BBC: el manguito está diseñado para "alejar el músculo vaginal del bebé" en lugar de "tirar de su cabeza", como ocurre con instrumentos rígidos.

En 2025, el OdonAssist obtuvo la certificación CE y comenzó a usarse en 40 hospitales de cinco países europeos, donde ya participó en más de 300 nacimientos. Antes había sido probado en 48 partos en Argentina. En ningún caso hubo lesiones ni en el bebé ni en la madre. Especialistas lo consideran la primera gran innovación obstétrica desde los años 50. Odón vendió su taller hace unos años y hoy vive retirado en Uruguay, aunque sigue ideando soluciones.