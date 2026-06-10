Se ganó un jet privado y lo uso para transportar droga

El nombre de Jabari Stephen Brown pasó en pocos meses de un escenario de exposición global en plataformas digitales a integrar el expediente de una causa por narcotráfico internacional, tras ser identificado como uno de los cuatro detenidos en Paraguay en el marco de un operativo antidrogas que derivó en la incautación de 261,6 kilogramos de marihuana premium transportados en un jet privado procedente de Estados Unidos.

Brown había alcanzado notoriedad pública recientemente luego de resultar ganador en una competencia organizada por el youtuber estadounidense MrBeast, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo. El desafío, difundido a través de plataformas de streaming y redes sociales, reunió a decenas de pilotos en una serie de pruebas técnicas y de destreza vinculadas a la aviación. En ese contexto, el aeronáutico se destacó por su desempeño consistente en simulaciones de vuelo, maniobras de precisión y pruebas de resistencia, logrando imponerse en las instancias finales y quedarse con una aeronave ejecutiva valuada en millones de dólares.

Ese antecedente cobró especial relevancia tras el operativo llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, que el pasado fin de semana desplegó un procedimiento en un hangar privado ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque. Según reconstrucciones de medios paraguayos como ABC Color, Última Hora y Telefuturo, la investigación se inició semanas antes a partir de información de inteligencia que alertaba sobre un posible vuelo sospechoso proveniente de Miami, con características compatibles con maniobras de tráfico ilícito.

El operativo fue coordinado por agentes especializados de la SENAD, bajo supervisión del Ministerio Público paraguayo, con intervención de fiscales antidrogas que autorizaron tareas de vigilancia encubierta y seguimiento de la aeronave. De acuerdo con las fuentes, el avión fue monitoreado desde su ingreso al espacio aéreo paraguayo hasta su aterrizaje, momento en el cual se dispuso un control inmediato en plataforma y posterior traslado al hangar donde finalmente se concretó la intervención.

Durante la inspección, los agentes detectaron compartimentos acondicionados para el transporte de estupefacientes, en los que se hallaron 261,6 kilogramos de marihuana de alta calidad, conocida en el mercado ilegal como “premium”, distribuida en paquetes prensados y sellados al vacío. La droga fue sometida a pesaje y análisis de campo, confirmándose su naturaleza, mientras que los ocupantes de la aeronave —entre ellos Brown— fueron detenidos en el lugar.

Las autoridades identificaron a cuatro personas vinculadas directamente con la operación aérea, todas bajo investigación por presunto tráfico internacional de drogas, asociación criminal y otros delitos conexos. En ese marco, el nombre de Brown llamó particularmente la atención de los investigadores no solo por su reciente exposición mediática, sino también por su perfil como piloto vinculado a circuitos aeronáuticos no tradicionales.

Según detallaron voceros del caso, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con peritajes sobre la aeronave, análisis de dispositivos electrónicos incautados y reconstrucción de la ruta logística del cargamento. Las autoridades buscan determinar si se trató de un envío aislado o si forma parte de una estructura más amplia de tráfico internacional, con conexiones entre Estados Unidos y Sudamérica.

El contraste entre la reciente consagración de Brown en un certamen de alcance global y su aparición en una investigación penal por narcotráfico sintetiza el carácter inesperado del caso, que ahora concentra la atención tanto de la Justicia paraguaya como de organismos internacionales dedicados a la lucha contra el crimen organizado.