Encuesta: el 46,9% dice que el Mundial lo distrae de sus problemas y el 14,5%, que los olvida

El fútbol siempre fue en Argentina mucho más que un deporte. Y el Mundial 2026, en pleno contexto de ajuste económico y tensión social, lo confirma con números. Según una encuesta de Giacobbe Consultores realizada entre el 5 y el 10 de junio sobre 2.500 casos en todo el país y con un margen de error del 2%, casi dos tercios de los argentinos admiten que el torneo les produce algún efecto de distanciamiento respecto de sus preocupaciones cotidianas: el 46,9% dice que se distrae un poco pero no olvida los problemas, mientras que el 14,5% afirma directamente que se olvida de todo. En el otro extremo, el 37,9% sostiene que el Mundial no logra hacerles olvidar ninguno de sus problemas.

El efecto anestésico del fútbol tiene, además, una lectura de género: entre los varones, el porcentaje de quienes dicen olvidarse completamente trepa al 18,7%, casi el doble que entre las mujeres (10,6%). Y por franja etaria, son los más jóvenes —entre 16 y 30 años— quienes más lo sienten: el 20,6% de ese grupo dice olvidar todo, frente al 7,6% de los mayores de 51.

En ese marco, la fe mundialista es aplastante. El 71,5% de los encuestados cree que la Selección conducida por Lionel Scaloni va a volver a salir campeón. Un número que no sólo expresa entusiasmo deportivo, sino también una apuesta emocional en un año electoral cargado de incertidumbre.

Sin embargo, la ilusión tiene un límite claro: la plata. Ante la pregunta de qué preferirían para los próximos cuatro años, el 48,8% eligió que Argentina mejore económicamente aunque le vaya mal en el Mundial, frente al 44,2% que preferiría ser campeón aunque la economía no mejore. La cancha y la billetera juegan casi en igualdad de condiciones, pero el bolsillo gana por puntos.

En cuanto a las figuras, el estudio revela un mapa de adhesiones y rechazos sin matices. Lionel Messi acumula una imagen positiva del 90,9%, con una caída leve desde el 96,7% registrado en diciembre de 2022 tras el título en Qatar. Por su parte, el DT Lionel Scaloni tiene un 92,3% de imagen positiva, y es elegido por el 81,7% como el técnico de mayor mérito en la historia de la Selección, por encima de Carlos Bilardo (11,5%) y César Luis Menotti (3,9%). El contraste más llamativo lo protagoniza el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia: su imagen negativa llega al 42,7% y el 44,8% de los encuestados considera que no debería asistir al torneo dado que está siendo investigado por la Justicia.