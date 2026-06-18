Thursday 18 de June, 2026
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SOCIEDAD | Hoy 13:07

Encuesta: el 46,9% dice que el Mundial lo distrae de sus problemas y el 14,5%, que los olvida

Un trabajo de Giacobbe revela cómo la Copa 2026 actúa como válvula de escape para los argentinos ante una realidad económica que sigue sin dar tregua.

Selección Argentina | Foto:CEDOC
Selección Argentina | Foto:CEDOC

El fútbol siempre fue en Argentina mucho más que un deporte. Y el Mundial 2026, en pleno contexto de ajuste económico y tensión social, lo confirma con números. Según una encuesta de Giacobbe Consultores realizada entre el 5 y el 10 de junio sobre 2.500 casos en todo el país y con un margen de error del 2%, casi dos tercios de los argentinos admiten que el torneo les produce algún efecto de distanciamiento respecto de sus preocupaciones cotidianas: el 46,9% dice que se distrae un poco pero no olvida los problemas, mientras que el 14,5% afirma directamente que se olvida de todo. En el otro extremo, el 37,9% sostiene que el Mundial no logra hacerles olvidar ninguno de sus problemas.

El efecto anestésico del fútbol tiene, además, una lectura de género: entre los varones, el porcentaje de quienes dicen olvidarse completamente trepa al 18,7%, casi el doble que entre las mujeres (10,6%). Y por franja etaria, son los más jóvenes —entre 16 y 30 años— quienes más lo sienten: el 20,6% de ese grupo dice olvidar todo, frente al 7,6% de los mayores de 51.

Selección Argentina

En ese marco, la fe mundialista es aplastante. El 71,5% de los encuestados cree que la Selección conducida por Lionel Scaloni va a volver a salir campeón. Un número que no sólo expresa entusiasmo deportivo, sino también una apuesta emocional en un año electoral cargado de incertidumbre.

Sin embargo, la ilusión tiene un límite claro: la plata. Ante la pregunta de qué preferirían para los próximos cuatro años, el 48,8% eligió que Argentina mejore económicamente aunque le vaya mal en el Mundial, frente al 44,2% que preferiría ser campeón aunque la economía no mejore. La cancha y la billetera juegan casi en igualdad de condiciones, pero el bolsillo gana por puntos.

En cuanto a las figuras, el estudio revela un mapa de adhesiones y rechazos sin matices. Lionel Messi acumula una imagen positiva del 90,9%, con una caída leve desde el 96,7% registrado en diciembre de 2022 tras el título en Qatar. Por su parte, el DT Lionel Scaloni tiene un 92,3% de imagen positiva, y es elegido por el 81,7% como el técnico de mayor mérito en la historia de la Selección, por encima de Carlos Bilardo (11,5%) y César Luis Menotti (3,9%). El contraste más llamativo lo protagoniza el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia: su imagen negativa llega al 42,7% y el 44,8% de los encuestados considera que no debería asistir al torneo dado que está siendo investigado por la Justicia.

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Franco Guareschi

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