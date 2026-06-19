Las fotos de Macri y su novia en Estados Unidos siguiendo el Mundial

En numerosas ocasiones, Mauricio Macri fue retratado estos días asistiendo a la Copa del Mundo FIFA 2026. El ex presidente de la Nación fue fotografiado en la cotidianeidad del viaje y su imagen se compartió en las redes sociales. Por supuesto, el actual titular de la Fundación FIFA y fundador del PRO estuvo acompañado de su actual pareja Dolores "Lola" Teuly, que asumió el noviazgo recientemente tras la separación del dirigente con la ex primera dama Juliana Awada.

En el collage de imágenes se lo puede observar a Macri y Teuly juntos, visitando bares y restaurantes. También trascendió una fotografía oficial del ex Jefe de Estado junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañando al seleccionado argentino campeón en el mundial de México '86 que fueron inviados al partido debut del conjunto de Lionel Scaloni ante el combinado de Argelia en la ciudad estadounidense de Kansas.

El expresidente consolidó su rol internacional al frente de la Fundación FIFA , una entidad independiente creada en marzo de 2018 bajo el amparo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Ideada originalmente por el mismo Infantino, la organización nació con el propósito fundamental de movilizar el poder positivo del fútbol para generar un cambio social significativo, promover la educación, colaborar con infraestructuras deportivas dañadas por catástrofes globales y asistir a colectivos desfavorecidos.

Nombrado como presidente ejecutivo de forma ad honorem en enero de 2020, Macri ejerce la función clave de gestionar políticas y coordinar proyectos solidarios orientados a la juventud, utilizando los valores del deporte como herramientas de inclusión, equidad de género y erradicación de la pobreza. Desde el sitio web de la institución se destaca su trayectoria previa como directivo del Club Atlético Boca Juniors y como mandatario para respaldar su perfil en la conducción ejecutiva de estos programas comunitarios internacionales.

En paralelo a sus compromisos institucionales en el exterior, la vida personal del exjefe de Estado cobró una gran centralidad mediática tras confirmarse de forma cronológica su nuevo noviazgo con la empresaria textil. Aunque la pareja comenzó a frecuentarse formalmente a comienzos de este año, el trasfondo de su vínculo se remonta a décadas atrás. Ambos se cruzaron inicialmente en el ámbito social durante el casamiento del padre de Teuly, cuando Macri estaba casado con Isabel Menditeguy.

En 2015, con el triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales y la llegada de Macri a Casa Rosada, Teuly se incorporó al equipo de Ceremonial y Protocolo del Gobierno nacional y se desempeñó luego como asesora en la Dirección General de Eventos de la Presidencia de la Nación, manteniendo un perfil estrictamente profesional hasta el fin de esa gestión presidencial.

Recien a principios de marzo de este año, nació el amor cuando ambos coincidieron como invitados en el festejo de cumpleaños del relacionista público Leo Mateu en el barrio de Puerto Madero. La confirmación oficial llegó a mediados de mayo, cuando el conductor televisivo Ángel de Brito difundió un mensaje directo del propio expresidente ratificando la relación sentimental con la frase: "Nos estamos conociendo. Todo muy lindo". Casi de inmediato se conoció la primera fotografía de la pareja compartiendo un viaje romántico de cuatro días en París, Francia.

Finalmente, la relación tuvo su blanqueo definitivo ante el público local el 4 de este mes, al mostrarse sonrientes y del brazo durante una cena con amigos en el reconocido restaurante Don Julio, ubicado en Palermo, cerrando así la transición hacia la presentación social de su noviazgo. Un encuentro que tuvo su próximo paso en un viaje compartido al Mundial de Fútbol FIFA 2026.



