Críticas por el viaje del juez Lijo con Mahiques a París mientras investiga a Adorni

El Gobierno difundió una fotografía del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo en una cumbre del GAFI, el organismo internacional antilavado, celebrada en París. La imagen desató una tormenta política: Lijo es el magistrado que tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su presencia junto al ministro de Justicia en suelo francés fue leída como una señal de alarma sobre la independencia de la Justicia.

La procuradora anticorrupción María Eugenia Talerico fue una de las voces más duras. "Se nos ríen en la cara", escribió en sus redes sociales. "Que Lijo esté en París con Mahiques mientras investiga a Adorni es una afrenta a la ciudadanía. Los Principios de Bangalore, el estándar internacional sobre la Conducta Judicial, lo dicen claro: esto es incompatible con el cargo. Es causal de juicio político", sostuvo con contundencia.

No era la primera vez que Talerico disparaba en esta dirección. El 9 de junio ya había advertido que la situación resultaba inaceptable: "Lijo es el juez que resuelve la situación de Adorni. Mahiques, el Ministro de Justicia, lo invitó a la reunión del GAFI en París sin explicar las razones por las que sería necesario en la misión. Una vergüenza, se van de paseo a cocinar asuntos penales aprovechando una reunión internacional".

El viaje también es leído en clave de la interna del Gobierno. Mahiques está alineado con Karina Milei, mientras que a Lijo se lo señala como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con la hermana del Presidente. Ambos representan sectores distintos del poder en Comodoro Py y quedaron en tensión por los últimos pliegos enviados al Congreso. Además de la causa contra Adorni, Lijo tiene otras investigaciones sensibles para el Gobierno, como las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Lijo integró una delegación del Poder Judicial que expuso ante el GAFI junto al juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario del juzgado de Lijo. También participó Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Fuentes del Gobierno defendieron la misión como un viaje estrictamente técnico en el que la Argentina buscó exponer sus avances en la lucha contra el lavado de dinero, y protestaron por lo que describieron como una politización de la delegación. Mahiques mantuvo además una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028, donde se abordaron los desafíos vinculados a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No trascendió, sin embargo, si Lijo y Mahiques conversaron sobre la causa que involucra a Adorni. El viaje se extiende hasta el viernes.