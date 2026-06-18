Gana caminando: el video de Messi parado en la jugada previa a su tercer gol

La Selección argentina de fútbol inició la defensa de su corona con una contundente victoria por 3-0 ante Argelia en el Kansas City Stadium, en lo que significó el segundo mejor debut de su historia en una Copa del Mundo. El combinado dirigido por Lionel Scaloni resolvió con autoridad su primer partido del Grupo J, contrarrestando la presión alta del equipo africano que intentó incomodar en los primeros minutos y al que incluso le anularon un tanto por posición adelantada en el inicio del encuentro.

El contundente triunfo del conjunto albiceleste no solo le dio los primeros tres puntos a los capitaneados por Lionel Messi, sino que también rompió la racha negativa que acarreaba de sus estrenos más recientes, como el empate 1-1 ante Islandia en Rusia 2018 o la sorpresiva caída 2-1 frente a Arabia Saudita en Qatar 2022. Un posicionamiento claro y contundente de la selección nacional en contraste con otros conjuntos de gran prestigio, como España o Países Bajo, que tuvieron un primer encuentro mucho más apagado.

Este promisorio arranque ratifica el ciclo dorado de un plantel que, bajo la conducción de Scaloni , ha conseguido una consistencia internacional envidiable tras haber conquistado de forma consecutiva la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La jerarquía colectiva del equipo volvió a evidenciarse en suelo norteamericano mediante el despliegue defensivo de Lisandro Martínez, la firme conducción de Alexis MacAllister y Enzo Fernández en el mediocampo y la habitual dinámica de Rodrigo De Paul para abastecer el ataque.

En la rueda de prensa posterior al cotejo, el entrenador santafesino resaltó la capacidad de sus dirigidos al definirlos como "animales competitivos" que saben ponerse el overol y sostenerse mutuamente en los tramos más complejos del juego. Una página aparte en la noche de Kansas City, que quedará grabada en las páginas doradas del deporte, fue la estelar labor de Lionel Messi , quien aportó un hat-trick memorable y destrozó múltiples marcas internacionales.

En el instante en que pisó el césped, el astro rosarino se convirtió en el futbolista en disputar seis Copas del Mundo (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026). Además, al celebrar su partido oficial número 200 con la camiseta mayor, el capitán se transformó en el jugador más veterano de todos los tiempos en anotar un triplete en un Mundial, superando el récord previo de Cristiano Ronaldo en 2018. Con sus tres conquistas ante Argelia, Messi llegó a los 16 goles en citas mundialistas e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero histórico de la competición.

El show de goles de la "Pulga" comenzó a los 17 minutos de la primera etapa. Tras recibir una precisa asistencia entre líneas por parte de Rodrigo De Paul, Messi controló en el último tercio, encaró hacia el centro de la defensa y sacudió un potente zurdazo desde afuera del área que venció la resistencia del arquero Luca Zidane. En el festejo de este gol inicial, el capitán se mostró visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, explicando luego ante los medios de comunicación que se debió al desahogo por atravesar una situación familiar muy compleja y ajena a lo deportivo durante los días previos.

La segunda conquista llegó a los 59 minutos del complemento, cuando el atacante olfateó con intuición un rebote corto de Zidane ante un disparo previo de Alexis Mac Allister para empujar el balón junto al palo izquierdo.

Finalmente, a los 75 minutos, tras una habilitación de Nicolás González, el Diez acomodó el cuerpo en la puerta del área grande y ejecutó un tiro raso y milimétrico contra el poste derecho para sentenciar el 3-0 definitivo antes de ser reemplazado por el juvenil Nico Paz. Esa última jugada quedo viralizada en las redes sociales, cuando un concurrente subió la grabación del capitán argentino caminando, por momentos parado, y observando la maniobra para finalmente intervenir sumando el tercero en el marcador.

Con este gran resultado a su favor, la selección argentina lidera transitoriamente el Grupo J y ya planifica un panorama estratégico clave para asegurar la clasificación a la próxima fase. El próximo compromiso del combinado nacional será el lunes 22 de junio ante Austria a las 14 (hora argentina) en las instalaciones del Dallas Stadium. Cinco días más tarde, el sábado 27 de junio a las 23, la Albiceleste cerrará su participación en la fase inicial frente a Jordania en el mismo recinto del estado de Texas.

El cuerpo técnico de Scaloni buscará aprovechar estos encuentros para dosificar las cargas físicas de sus jugadores principales, continuar otorgándole minutos de juego a variantes ofensivas como Julián Álvarez y consolidar la punta del grupo con el fin de obtener un cruce favorable ante los clasificados de la zona I, compuesta por potencias de la talla de Uruguay y España.



