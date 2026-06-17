Mundial 2026: quién es el DT argentino que dirige con ayuda de la IA

Mientras Estados Unidos goleaba 4 a 1 a Paraguay en su debut en el Grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una cámara captó algo inusual en el banco de suplentes: Mauricio Pochettino, el DT argentino de la selección norteamericana, mostraba información en una laptop frente a sus jugadores. La imagen se volvió viral de inmediato y disparó la pregunta sobre qué tecnología estaba usando el santafecino para dirigir a la potencia anfitriona.

La herramienta se llama Sportian Performance y fue desarrollada por Globant, empresa tecnológica de origen argentino. La plataforma combina inteligencia artificial, análisis de video y métricas avanzadas en un único entorno de trabajo, y permite a los entrenadores tomar decisiones estratégicas respaldadas por datos en tiempo real. El acuerdo entre Pochettino y Globant fue anunciado oficialmente el 11 de junio, días antes del inicio del torneo.

El módulo que opera directamente en el banco de suplentes se llama Performance Live Pro. Durante los 90 minutos de juego, el sistema procesa más de 6.400 métricas de jugadores y decisiones tácticas por partido, y captura 1.936 variables de rendimiento individual en tiempo real. Cuando alguna de esas métricas supera un umbral crítico —fatiga muscular, variación en la velocidad de sprint, cambio en la estructura defensiva del rival—, la plataforma genera una alerta automática que llega directo al cuerpo técnico.

El propio Pochettino explicó la lógica detrás de la decisión: "De cara a una Copa del Mundo histórica, estoy convencido de la importancia de proporcionar a nuestro equipo todas las ventajas posibles. Sportian Performance ofrece un entorno único de trabajo que permite a nuestro staff analizar partidos y tomar mejores decisiones en tiempo real, respaldadas por datos sólidos", señaló el entrenador.

La plataforma no es un experimento mundialista: ya opera en los 42 clubes de La Liga de España y también incorpora funciones orientadas al futuro del análisis deportivo, como modelos que permiten comparar acciones actuales con jugadas históricas y la generación de narrativas automáticas en tiempo real a partir de los datos capturados durante los encuentros. Para Luis Ureta, CEO de Sportian, la adopción de la herramienta por parte de Pochettino "refleja una tendencia cada vez más evidente en el fútbol: entrenadores que adoptan los datos y la inteligencia artificial para reducir la complejidad, optimizar la toma de decisiones y anticipar escenarios de juego".

El debut del seleccionado norteamericano fue un éxito rotundo. Con la tecnología operando en el banco y cuatro goles en el arco rival, Pochettino demostró que para dirigir a la selección anfitriona en el Mundial, también se puede recurrir a talento argentino. Aunque esta vez venga en formato de software.