Tras el escándalo de Cirio e Insaurralde, Marcos Galperin defiende a Adorni: "Tenía una cascada"

En redes sociales, Marcos Galperín se refirió al escándalo de los videos que involucran a la conductora televisiva Jesica Cirio y en el mensaje realizo una curiosa comparación con el caso de Manuel Adorni. En su cuenta de X, el fundador de Mercado Libre posteó: "Entre $20 y $40 palos....pero Adorni tenía una "cascada"...". Una referencia clara tanto al caso de la celebridad mediática como al escándalo de las extravagantes refacciones que el Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei realizo en su residencia en el country India Cua Golf Club ubicado en Exaltación de la Cruz.

Desde hace tiempo alineado con el mileismo, el empresario subrayó el tuit con imágenes y videos filtrados por los medios en los que se observa a Cirio grabando decenas de fajos de billetes de cien dólares sellados en bolsas y guardados en el placard de un vestidor. Una secuencia que fue difundido este fin de semana por el portal de La Nación, además de la cuenta de Instagram del periodista Jonatan Viale, y que la Justicia ya puso en consideración para ser investigado.

La filtración de siete grabaciones inéditas ponen a la ex conductora de La Peña del Morfi filmando los dólares en efectivo ocultos suma un capítulo crucial a la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que comenzó con el escándalo del "Yategate". El material expone a la modelo vestida con un pijama recorriendo de manera minuciosa el armario de uso personal de su exesposo, el exJefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

En las imágenes, registradas en la planta alta de la vivienda familiar que compartían en el barrio privado Fincas de San Vicente, se observa cómo se abren cajones cerrados con llave y se levantan prendas de vestir para dejar al descubierto múltiples bolsas plásticas transparentes herméticas y hasta bolsas de tela repletas de fajos de billetes norteamericanos prolijamente ordenados. La propia fisonomía de la conductora quedó acreditada en el material al reflejarse directamente en uno de los espejos del lugar mientras sostendría su teléfono celular.

Tras la masiva repercusión pública, la defensa de la conductora, encabezada por el abogado Claudio Caffarello, rompió el silencio mediante un comunicado oficial. En su descargo, Cirio afirmó ser víctima de un hackeo y violación de su privacidad, asegurando que el contenido audiovisual presenta manipulación digital con sucesivos cortes y ediciones orientados a tergiversar los hechos. El argumento principal de su representación legal sostiene que las imágenes fueron obtenidas de forma ilegítima y que la modelo viene sufriendo extorsiones sistemáticas desde hace más de un año y medio. Para respaldar esta postura, detallaron que existe una denuncia previa radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58 y un acta notarial que acredita las amenazas previas a que el caso tomara estado público.

Respecto al dinero exhibido, la modelo defendió la legitimidad de su patrimonio alegando que trabaja en el sector privado desde los 18 años, que todos sus ingresos están declarados ante los organismos de recaudación y que el capital filmado podría corresponder a sus propios fondos, recordando que en el expediente ya consta que le otorgó 250.000 dólares a Insaurralde al momento de la separación legal. Sin embargo, los montos difundidos en el registro que ella misma grabó se estima que superan el millón de dólares.

Los investigadores consideran que este dinero representa un patrimonio en negro y no declarado que permanecía fuera del radar de los pesquisas, lo que habilita la posibilidad de llamar a indagatoria a los imputados a la brevedad. Actualmente, Jésica Cirio se encuentra formalmente imputada en la causa principal y pesa sobre ella una inhibición general de bienes ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

En 2024, la misma Cámara Federal confirmó la inhibición general de bienes del ex iefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de su exesposa Jesica Cirio y de la modelo Sofia Clerici en esa causa donde están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. A este triangulo hay que sumarle la figura de Elías Piccirillo, que se casó con Cirio después que la conductora se divorciara del dirigente peronista.

Actualmente, Piccirillo se encuentra con arresto domiciliario, acusado de armarle una causa ilegal a un exsocio suyo y es investigado por maniobras delictivas con el dólar blue durante el cepo. Cirio y el financista estuvieron casados aproximadamente 8 meses. Contrajeron matrimonio el 26 de mayo de 2024 y la unión duró hasta fines de febrero del año pasado, ella confirmó oficialmente su separación tras complejizarse la investigación judicial por fraude y lavado de dinero vinculado a su marido de ese entonces. Según varios medios, Piccirillo tenia en su poder las secuencias que fueron divulgadas por la prensa este fin de semana,