El biógrafo de Milei cruzó a Flor Peña tras la fake sobre Jorge Messi: "Lo tuyo es el OnlyFans"

"Lo suyo es el OnlyFans o las orgías y no las actividades en las que hay que pensar", indicó con máxima crudeza Nicolás Márquez refiriéndose al escándalo protagonizado por Florencia Peña. El intelectual ultraconservador y biógrafo oficial del Presidente criticó con dureza la difusión, por parte de la actriz, de una fake news en que mencionaba el fallecimiento de Jorge Messi, el padre del reconocido capitán de la Selección nacional de fútbol.

Hace apenas horas, Peña protagonizó un grave escándalo en Luzu TV al anunciar falsamente el fallecimiento de Jorge Messi en vivo. Basándose en información falsa de redes sociales, la conductora exclamó: "acaba de morir el papá de Messi". La noticia falsa provocó repudio inmediato y una respuesta de la familia Messi, que aclaró que el hombre de 68 años se recuperaba favorablemente de una internación en Buenos Aires, expresando malestar por la falta de sensibilidad.

Las repercusiones laborales fueron inmediatas: Nicolás Occhiato, director de la señal streaming, se desligó de lo sucedido afirmando que "lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes". Como consecuencia, la protagonista de la recordada serie televisiva "Casado con hijos" fue apartada del programa.

Ante la magnitud del hecho, en una entrevista realizada por Yanina Latorre para el ciclo SQP de la señal América, la actriz pidió disculpas públicas, detallando que recibió la información errónea por "cucaracha" de parte de la producción. Paralelamente, el oficialismo, incluyendo al presidente Javier Milei, calificó el hecho de "aberrante". No obstante, Peña logró calmar las aguas al contactarse con Celia Cuccittini, madre del astro, quien aceptó sus disculpas.

En cuanto al impacto en la salud de Jorge Messi, una vez que trascendió el escándalo mediático, allegados indicaron que tomó la situación con ironía, manifestando: “qué quilombo que armé”. Hasta el momento, el cuadro médico se mantenía en reserva y se dio a conocer de manera superflua cuando el capitán de la Selección después de la victoria dante Argelia por 3 a 0, reconoció que fueron días duros en su circulo intimo.

Este incidente revivió polémicas pasadas en la vida de la actriz, como los rumores sobre un encuentro con el ex presidente Alberto Fernández, los cuales tanto ella como él desmintieron en varias oportunidades. A diferencia de ese caso, años atrás sufrió la difusión ilegal de un video íntimo, hecho que, según su ex marido Mariano Otero, constituyó un "delito". Esos hechos fueron los mencionados de manera solapada en el mensaje que Nicolás Márquez publicó en su cuenta de Facebook.







