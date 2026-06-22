Jesica Cirio de archivo: "Si se pretende que yo diga que vi algo ilegal, no lo vi"

A horas de la divulgación de los videos que comprometen a Jesica Cirio, la conductora televisiva emitió un descargo sobre los registros divulgados por La Nación y el periodista Jonatan Viale en los que aparece manipulando bolsas y fajos de dólares escondidos presuntamente en un vestidor de la casa en la que vivía junto a Martín Insaurralde en San Vicente. En el escrito, la presentadora sostuvo: “El acceso de terceros a mis archivos ha sido el producto de maniobras ilícitas”. Y añadió: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales”.

En los siete videos del 2023 divulgados hasta el momento, se ve a la ex conductora televisva abriendo algunos cajones de un placard, donde debajo de remeras hay varias bolsas selladas con fajos de dólares en billetes de cien. En el registro audiovisual se puede apreciar que en cada pila hay al menos tres bolsas acumuladas una sobre otra. Luego, se muestra en las cajas de los estantes inferiores más fajos con innumerables pilas de papel moneda de la divisa norteamericana.

Desde hace varios años, Jesica Cirio es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la misma causa que el ex funcionario bonaerense. En el comunicado difundido hace horas, la presentadora sostuvo que sufrió durante años intentos de extorsión con ese y otros contenidos audiovisuales y que radicó en su momento una denuncia ante la Justicia. Según Cirio, la secuencia de los videos fue “manipulada” y aclaró que sus ingresos fueron declarados ante el organismo de recaudación impositiva y que nunca le hicieron observaciones.

Tanto el exintendente de Lomas de Zamora y ex conductora de La Peña del Morfi vienen siendo investigados por sus bienes patrimoniales desde que la modelo y "acompañante de viajes" Sofia Clerici difundió imágenes de Insaurralde, junto a ella, navegando en un lujoso yate por la costa de Marbella. El denominado escándalo del "Yategate", que explotó a mediados de 2023, tuvo como consecuencia la renuncia del propio Jefe de Gabinete de Axel Kicillof en el cargo y un proceso judicial que interpela a los tres involucrados.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014 y ocho años después se separaron, en noviembre de 2022, aunque el divorcio se formalizó recién en julio de 2023. De esa última fecha se estima que fue el registro audiovisual que se difundió a la prensa. “Hace un año y medio que la extorsionan con ese video", explicó el abogado Claudio Caffarello representando a la ex conductora de Telefe, añadiendo que se denunció el hecho y está radicada en la fiscalía 58 del fuero Criminal y Correccional, y lleva el número 36.588/2025.

"Si lo que dicen que es, un video de ella en un vestidor, con dólares y demás, perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares, por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”, destacó el letrado al ser entrevistado por el portal periodístico que dio a conocer los videos.

De esa época se viralizó una secuencia de una entrevista entre Jesica Cirio y Georgina Bárbarossa. "Si se pretende que yo diga que vi algo ilegal, no lo vi", explicó la ex presentadora en aquel reportaje televisivo y añadió: "Mi vida siempre fue igual. Yo no es que vivía una vida distinta a la que vivía antes de casarme con él. Yo vivía de esa manera. Yo siempre trabaje, trabajo desde que tenía 10 años".

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes del ex iefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de su exesposa Jesica Cirio y de la modelo Sofia Clerici en una causa donde están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. A este triangulo hay que sumarle la figura de Elías Piccirillo, que se casó con Cirio después que la conductora se divorciara del dirigente peronista.

El periodista Diego Suárez mencionó que conocía los videos porque el mismo financista se lo mostró. Actualmente, Piccirillo se encuentra con arresto domiciliario, acusado de armarle una causa ilegal a un exsocio suyo y es investigado por maniobras delictivas con el dólar blue durante el cepo. Cirio y Piccirillo estuvieron casados aproximadamente 8 meses . Contrajeron matrimonio el 26 de mayo de 2024 en el Palacio Duhau y, a fines de febrero de 2025, ella confirmó oficialmente su separación tras complejizarse la investigación judicial por fraude y lavado de dinero vinculado a su marido. Mientras tanto la pregunta sigue en pie: ¿De dónde vienen los dolares?