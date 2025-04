Jesica Cirio: un imán de escándalos

Jésica Cirio no busca problemas, pero tiene un talento magnético para encontrarlos. Hace menos de dos años se divorció de Martín Insaurralde en medio del "Yategate", escándalo que expulsó de su cargo al entonces jefe de gabinete bonaerense y derivó en una investigación por presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Transcurrieron apenas 18 meses de la viralización de fotos y videos de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clérici a bordo de un lujoso barco en Marbella y de que todo el país se preguntara de dónde sacaban dinero él y Cirio para llevar un nivel de vida no compatible con los ingresos de un funcionario público y una conductora televisiva. A un año y medio de ese “tsunami” mediático y emocional, Cirio ya está nuevamente separada, esta vez, del empresario, Elías Piccirillo, quien el 20 de marzo fue detenido. La Justicia está investigando si incurrió en maniobras delictivas para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares que mantenía en secreto mientras llevaba una onerosa vida pública. Nuevamente un marido de Cirio está bajo la lupa y otra vez ella sale corriendo a solicitar un divorcio.





¿Se puede tropezar dos veces con la misma piedra? Tal vez sí, pero no es gratis. La primera ocasión podía pensarse como “mala suerte en el amor” y desconocimiento en torno a qué actividades “políticas” realizaba Insaurralde. En el caso de Piccirillo, el desconocimiento resulta menos verosímil porque si algo debería haber ganado Jésica con el escándalo del Yategate es perspicacia.

El inicio

Insaurralde se separó de Cirio en noviembre de 2022, luego de diez años en pareja y una hija en común. Unos meses más tarde, firmaron el divorcio. Para entonces ella ya había conocido a Piccirillo en una reunión de amigos que tuvo lugar en el verano de 2023. El romance empezó enseguida, mientras Jésica enfrentaba los coletazos del “Yategate”. En mayo del 2024 se casaron y hoy los investigadores afirman que el nuevo marido de Cirio habría incurrido en los delitos de estafa, asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.





El miércoles 26, NOTICIAS habló con su abogado, Fernando Sicilia, quien dijo irónicamente que su cliente “tiene medio código penal, pero no está acusado del delito de estafa”, y que hay que ir “a los papeles” porque en la televisión dicen “cualquier cosa”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 investigó a Piccirillo y el 19 de marzo emitió un documento de 111 páginas al que accedió NOTICIAS. Allí se lee claramente que al marido de Cirio se le imputa haber organizado un operativo policial ilegal para incriminar a un empresario, Francisco Hauque, con quien Piccirillo mantenía una disputa financiera.



Según esa investigación, Piccirillo habría citado a cenar a un hotel a Hauque y a su pareja (Anahí Aquino Laprida) para devolverle allí al menos una parte de los 6 millones de dólares que le debía. Mientras se desarrollaba la comida, al empresario habría sido víctima de una “cama”: se plantó en su auto 1,2 kilos de cocaína y un arma. Al terminar la comida, Cirio no había aparecido (a pesar de que se suponía que había sido invitada) y el acreedor de la deuda se retiró sin recibir un solo dólar. Minutos más tarde, policías que integran la División Robos y Hurtos de la Federal detuvieron irregularmente el auto de Hauque en las inmediaciones del hotel, revisaron el vehículo, “descubrieron” la droga y el arma y detuvieron a Hauque y a su pareja.

Según la fiscalía, la maniobra habría sido orquestada por Piccirillo para intentar “ganar tiempo” y/o evitar pagar la deuda. Sicilia le dijo a NOTICIAS: “Cirio no está imputada, en esta causa no tiene nada que ver. A ella la usan para mantener la atención mediática. Yo no estoy diciendo que Hauque mintió. Lo que digo es que él mantiene el foco apuntando contra Cirio porque así presiona desde la parte mediática para que no le concedan ningún beneficio a Elías (Piccirillo)”, que continúa detenido. El letrado señaló que “nadie investigó de dónde sacó Hauque los 6 millones” y agregó que un documento que su cliente rubricó reconociendo esa deuda no es válido porque “fue firmado bajo extorsión” , ya que para obligarlo habría sido “metido en un auto con un arma”.

Hermetismo

Mientras tanto, Cirio mantiene un estricto silencio y no pone un pie fuera del country en el que vive. ¿Puede estar tan ajena a los negocios de la persona con la que se casó y convivió? Según la terapeuta especializada en vínculos adictivos y en codependencia Emilia Faur, no es viable. La especialista habla de una posible complicidad, ya sea silenciosa o participativa en los hechos. Señala que “tal vez ella se desmienta a sí misma lo que sabe” y que “pareciera haber una atracción fatal por las situaciones límites”.

Explica que en psicología la ausencia de padre es la ausencia “de ley”, justo en un caso en el que hay una relación padre-hija que está cortada hace años (Héctor Cirio no fue al casamiento de Jésica ni con Insaurralde ni con Piccirillo y no tiene vínculo con su nieta). “¿Por qué ella se va a vincular con varones que están en los límites de la ley? Tener subas de adrenalina, por una vida llena de lujos, por ejemplo, genera adicción. El bajón posterior no es fácil de soportar y ahí es donde algunas personas buscan relaciones donde se confunde intensidad con amor genuino. Pareciera haber una tendencia a la repetición”, opinó. A Cirio los vínculos con hombres “flojos de papeles” no la buscan, la encuentran. Casi como los tornillos encuentran el imán.