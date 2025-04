Torturas en Malvinas, un documental esclarecedor

La historia de la guerra de Malvinas ha sido relatada desde múltiples perspectivas, pero pocas veces se abordó la tragedia oculta que vivieron muchos de los soldados argentinos en las islas. "Las voces del silencio", el documental dirigido por Gabriela Naso y producido por Pulpofilms, de Ana Fraile y Lucas Scavino, pone en primer plano las denuncias de ex combatientes sobre los tormentos sufridos a manos de sus propios superiores. Con un enfoque crítico y testimonial, la cinta se sumerge en la dura realidad de aquellos jóvenes que no solo enfrentaron el frío y el hambre, sino también la violencia de aquellos que debían liderarlos.



Los abusos y torturas dentro del ejército argentino durante la guerra de Malvinas han sido un tema silenciado durante años. Oficialmente, la historia ha resaltado el heroísmo de los soldados y la valentía en combate, dejando de lado la brutalidad ejercida por algunos oficiales y suboficiales contra sus propias tropas. Este documental rompe con esta versión épica para exponer las prácticas de castigo extremo que incluyeron estaqueamientos, golpizas y privaciones de alimentos como métodos disciplinarios.



La dictadura militar que gobernaba Argentina en ese momento no solo fue responsable de llevar al país a una guerra desigual contra Inglaterra, sino también de perpetuar un sistema de violencia y represión dentro de sus propias filas. Tras la rendición, los altos mandos se encargaron de silenciar a las víctimas y garantizar la impunidad de los responsables de estos crímenes. Sin embargo, con el tiempo, algunos ex combatientes decidieron romper el silencio y comenzar un largo camino hacia la Justicia.



Mentora. Nacida en Quilmes, la periodista y actual directora Gabriela Naso, a sus 32 años, alza la voz de lo nunca dicho con un material inédito que abre un tajo en la enmendada y oculta historia militar argentina. “Llego a Malvinas a través de un artículo que escribí a fines de 2016. En esa oportunidad me contacté con Ernesto Alonso, el secretario de derechos humanos del CECIM de La Plata porque estaba escribiendo sobre la identificación de los soldados argentinos y me cuenta la existencia de la causa judicial 1777/07 que investiga los tormentos y abusos a los soldados conscriptos por parte de sus superiores. Tomé el tema y empecé a entender Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos”. A su vez, la directora es en paralelo, la autora del libro "Esquirlas en la memoria" (editorial Marea, 2024), escrito en conjunto con Victoria Torres, donde hablan sobre la identificación de los soldados NN en Malvinas. Un material de lectura obligatorio que sirve como introducción al documental que abre a la reflexión sobre el infierno vivido por jóvenes que recién salían a la vida y los atravesó para siempre.



La temática planteada por Naso en "Las voces del silencio" , aunque parezca inverosímil, nunca estuvo en el campo de análisis de los medios y pese a que periféricamente se trató en varios films y documentales, fue algo más anecdótico que punible. “Cuando hago una maestría en documentalismo, me doy cuenta de que había dos grandes líneas de Malvinas: la gesta y los efectos postraumáticos de los soldados. Pero había un área de vacancia y sentí necesario contar esta historia como aporte a la memoria colectiva”, agrega.



El documental recoge las voces de Antonio Orellana, David Zambrino, Ernesto Alonso, Gerardo Roschge, Miguel Anderfuhrn, Oscar Rojas y Silvio Katz, entre otros, ex combatientes que han liderado la denuncia contra los militares que los torturaron. Historias individuales que se entrelazan con la lucha colectiva impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, una de las organizaciones que ha llevado el caso ante la Justicia.



Desde hace 18 años, la causa sigue en curso pero enfrenta múltiples obstáculos. A pesar de los testimonios y las pruebas, las trabas del sistema judicial han impedido hasta ahora el juzgamiento de los responsables. El documental subraya la importancia de que estos hechos sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, lo que evitaría su prescripción y permitiría que los culpables enfrenten un juicio justo.



"Las voces del silencio" denuncia las torturas en Malvinas y cuestiona el relato oficial sobre la guerra. Desmonta la noción de "gesta heroica" que durante décadas ha predominado en la memoria colectiva argentina. Y muestra el sufrimiento y la injusticia que padecieron muchos soldados a manos de sus compatriotas.



En primera persona. “Hay muchos ex combatientes a los que les cuesta hablar y es por la imposición de silencio que padecieron por parte de las Fuerzas Armadas durante años. También el silencio que ellos llevaron a sus familias porque veían sus caras de horror al escucharlos. Pero todos coincidieron en algo: se sacaron una mochila de piedras de encima. Lo liberador de poner en palabras eso que les fue negado durante mucho tiempo”, explica Naso sobre lo estremecedor que resulta ver los rostros aplacados de quienes vivieron el horror.



El estreno de "Las voces del silencio" está programado para la primera semana de abril, con funciones el 1º de abril en el Cine Gaumont y en el Teatro Argentino de La Plata el 3 de abril.

“El objetivo de este documental es que pueda proyectarse en la mayor cantidad de espacios posibles. Que pueda verse en escuelas, universidades, sitios de la memoria y centros culturales. Que sea una herramienta más para debatir y pensar Malvinas desde la perspectiva de derechos humanos”, concluye Naso.